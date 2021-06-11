Nhâm Hoàng Khang đòi ba mặt một lời với Phi Nhung, đưa ra 'lời hứa' về kết cục đầy bất lợi

Mới đây, IT Nhâm Hoàng Khang đã có bài post tiếp theo chia sẻ về vụ lùm xùm với mẹ con ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường những ngày vừa qua.
- Phi Nhung tiết lộ từng chịu oan ức khi làm từ thiện đến mức không sống nổi với lời ra tiếng vào?
- Phi Nhung giãi bày: 'Tiền của tôi và Cường đều do quản lý giữ. Cát xê của Cường tôi không được biết'
Những ngày gần đây, dân tình được dịp dậy sóng trước vụ lùm xùm của ca sĩ Phi Nhung, con nuôi Hồ Văn Cường và Nhâm Hoàng Khang - IT tự nhận mình được 1 tỷ của bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, nam IT đứng ra đòi lại công bằng cho Hồ Văn Cương khi ca sĩ trẻ tiết lộ cuộc sống cùng mẹ Phi Nhung - nghi vấn cậu bị bóc lột, chiếm cát xê. Tuy nhiên, Hồ Văn Cường đã lên tiếng xin lỗi, tố ngược IT và một fan lâu năm cấu kết tấn công Phi Nhung khiến nhiều người hoang mang.
Liên quan đến sự việc, vừa qua, Nhâm Hoàng Khang đã có bài post muốn hẹn "3 mặt một lời" để giải quyết sự việc. Cụ thể, trong bài đăng mới đây, nam IT chia sẻ ảnh chụp bài phân tích của một người và cho rằng, tin nhắn chat của Hồ Văn Cương không phải vài tháng trước, mà mới diễn ra ngày 6/6 vừa qua. Anh còn mỉa mai rằng "phe kia" đừng giải thích nữa vì "nói hoài cũng sai". Đặc biệt, anh đã đề nghị "3 mặt một lời" để nói cho ra lẽ vì càng giải thích thì câu chuyện càng phức tạp mà thôi.
"Vậy đủ hiểu rồi nhen. Hôm qua khác , Khá lâu khác. Tẩy chi mà cứ trật bài. Thôi đừng giải thích nói hoài cũng sai
CÓ GÌ HẸN RA 3 MẶT 1 LỜI ĐI , GIẢI THÍCH CÀNG XÍCH MÍCH" - trích bài viết của nam IT.
Bên cạnh đó, anh cũng có lới hứa có liên quan đến kết quả chung cuộc của sự việc khiến không ít người hâm mộ anh ngỡ ngàng."Mình hứa với mọi người. Nếu mình sai, chắc chắn bên PN sẽ đẩy mình vào Hình Sự. Nếu HVC sai, mình chỉ vỗ vai em ấy 1 cái kêu em hãy cố gắng lên. Nếu L. (người đứng ra nhờ Khang giúp đỡ để cứu Hồ Văn Cường) sai, mình sẽ nhận 1/2 lỗi" - trích bài viết của nam IT.
Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ Nhâm Hoàng Khang đã lên tiếng đồng tình, thậm chí còn cho rằng trong việc này có lẽ Hồ Văn Cường cũng chỉ là quân cờ để "gài" nam IT vào cuộc. Hiện sự việc vẫn đang gây xôn xao dư luận.