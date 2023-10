Nhâm Hoàng Khang đòi ba mặt một lời với Phi Nhung, đưa ra 'lời hứa' về kết cục đầy bất lợi

Những ngày gần đây, dân tình được dịp dậy sóng trước vụ lùm xùm của ca sĩ Phi Nhung, con nuôi Hồ Văn Cường và Nhâm Hoàng Khang - IT tự nhận mình được 1 tỷ của bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, nam IT đứng ra đòi lại công bằng cho Hồ Văn Cương khi ca sĩ trẻ tiết lộ cuộc sống cùng mẹ Phi Nhung - nghi vấn cậu bị bóc lột, chiếm cát xê. Tuy nhiên, Hồ Văn Cường đã lên tiếng xin lỗi, tố ngược IT và một fan lâu năm cấu kết tấn công Phi Nhung khiến nhiều người hoang mang.

Mẹ con ca sĩ Phi Nhung và IT Nhâm Hoàng Khang - Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc, vừa qua, Nhâm Hoàng Khang đã có bài post muốn hẹn "3 mặt một lời" để giải quyết sự việc. Cụ thể, trong bài đăng mới đây, nam IT chia sẻ ảnh chụp bài phân tích của một người và cho rằng, tin nhắn chat của Hồ Văn Cương không phải vài tháng trước, mà mới diễn ra ngày 6/6 vừa qua. Anh còn mỉa mai rằng "phe kia" đừng giải thích nữa vì "nói hoài cũng sai". Đặc biệt, anh đã đề nghị "3 mặt một lời" để nói cho ra lẽ vì càng giải thích thì câu chuyện càng phức tạp mà thôi.