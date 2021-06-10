Phi Nhung giãi bày: 'Tiền của tôi và Cường đều do quản lý giữ. Cát xê của Cường tôi không được biết'

Hậu trường 10/06/2021 20:54

Giữa những ồn ào về việc bóc lột, chèn ép và giữ hết tiền cát xê của Hồ Văn Cường, ca sĩ Phi Nhung đã lên tiếng trải lòng, tâm sự về cuộc sống và mối quan hệ với con nuôi trong suốt thời gian qua.

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ Phi Nhung bỗng trở thành cái tên ồn ào trên khắp MXH. CĐM đồng loạt réo tên cô vì những scandal đời tư. Trong đó, nổi cộm và thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người chính là mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" với con trai nuôi. Những tin đồn như chèn ép, gây áp lực, "ăn chặn" tiền cát xê của Hồ Văn Cường khiến nam ca sĩ phải nhắn tin cầu cứu 1 người lạ. 

Tuy nhiên, sáng nay, Hồ Văn Cường khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu khi bất ngờ lên tiếng xin lỗi mẹ nuôi và thừa nhận bị người xấu xúi giục nên mới có những phát ngôn làm tổn thương nữ ca sĩ. 

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Hồ Văn Cường cùng bố mẹ ruột lên tiếng xin lỗi - Ảnh chụp màn hình

Đến tối nay, nữ ca sĩ Phi Nhung cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Cô xuất hiện cùng với Hồ Văn Cường và trao đổi cùng với Thanh Niên. Nữ ca sĩ cho hay bản thân bất ngờ khi bỗng dưng bị khán giả réo tên trên MXH. Khi nghe được chuyện con nuôi nhắn tin tố mình nhiều chuyện xấu, nữ ca sĩ cho biết đã sốc gần nửa tiếng đồng hồ rồi sau đó mới dám đối mặt với Hồ Văn Cường. Bà mẹ "nhiều con" khẳng định cô hiểu Hồ Văn Cường còn nhiều hơn mẹ ruột nên khi thấy con nuôi bức xúc vì mình, nữ ca sĩ tâm sự: "Chính con ruột của tôi từ xưa tới giờ cũng không làm tôi buồn đâu, nhưng tôi không nghĩ mấy đứa con mình nuôi, mình chăm sóc lại làm mình buồn như vậy".

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Phi Nhung xuất hiện cùng con nuôi để trải lòng về scandal - Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ về tin đồn bóc lột, chèn ép và giữ toàn bộ tiền cát xê của Hồ Văn Cường, giọng ca hải ngoại khẳng định cô muốn Cường chuyên tâm vào việc học chứ không nên lấn sân vào đi hát quá sớm vì như vậy sẽ bị đồng tiền chi phối. Giọng ca hải ngoại cũng cho biết tiền cát xê của cô và Cường đều do quản lý giữ. Lý giải cho việc này, Phi Nhung cho biết: "Ca sĩ mà giữ tiền không bao giờ làm được chuyện gì cả. Chỉ có quản lý mình giữ tiền thôi, ca sĩ mà còn lo tính tiền thì còn gì là cảm xúc trên sân khấu. Nên tiền của tôi và Cường đều do quản lý giữ. Cát xê của Cường tôi cũng không được biết, ngay cả tiền của tôi, tôi cũng không được biết".

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Quan điểm của Phi Nhung là ca sĩ chỉ nên hát, không quan tâm đến tiền bạc - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ cũng tâm sự việc cô để con nuôi đi làm thêm không phải là bóc lột sức lao động mà đó là cách mà nữ ca sĩ dạy các con. Phi Nhung nói: "Cường đi học là đi học, nhưng nghỉ thì phải ra quán giúp mẹ. Trong nhà là phải hỗ trợ với nhau, để con biết làm ra đồng tiền khổ cực như thế nào. Con đi học thì có thời gian học, còn rảnh thì phải đi ra quán chứ không thể nằm ở nhà chơi game như những người khác. Đó là cách tôi dạy con". 

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Hồ Văn Cường làm thêm tại quán chay của mẹ nuôi - Ảnh: Internet

Liên quan đến scandal về mối quan hệ giữa 2 mẹ con, Phi Nhung khẳng định Hồ Văn Cường đang ở độ tuổi có nhiều suy nghĩ bồng bột, trong quá trình ở với mẹ nuôi, giọng ca sinh năm 2003 là đứa trẻ cứng đầu, nên nữ ca sĩ phải la thì mới có thể dạy dỗ được. Theo Phi Nhung, để Cường không bị bạn bè xấu rủ rê, sống kỉ luật hơn, không bị hào quang thoáng chốc và tình cảm của người hâm mộ che mắt, bắt buộc cô phải đóng vai ác để dạy con nên người. Phi Nhung cũng khẳng định đến khi Hồ Văn Cường qua 18 tuổi, cô sẽ cho con cầm toàn bộ số tiền cát xê trong thời gian vừa qua và cho con toàn quyền quyết định.

Hiện tại, những ồn ào liên quan đến Phi Nhung và mối quan hệ của 2 mẹ con vẫn đang được CĐM quan tâm chú ý.

Phi Nhung tuyên bố 'không cần đính chính' dù bị chửi, nhắn nhủ Hồ Văn Cường: 'Con có làm sai với mẹ, mẹ vẫn ôm con vào lòng như mỗi ngày'

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Những ngày gần đây, Phi Nhung bất ngờ bị CĐM réo tên từ sau khi bà Phương Hằng livestream tố 1 ca sĩ hải ngoại có tên Phi Phi cô nương dính nhiều ồn ào đời tư.

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