Mẹ ruột Hồ Văn Cường hé lộ cuộc sống chung nhà với Phi Nhung và nói: 'Tôi hy vọng Cường có thể mua được nhà riêng'

Liên quan đến vù lùm xùm của ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường những ngày vừa qua, mới đây, mẹ ruột ca sĩ Hồ Văn Cường đã lên tiếng nói về cuộc sống ở nhà nữ ca sĩ này.

Những ngày gần đây, dư luận được dịp dậy sóng trước vụ lùm xùm của ca sĩ Phi Nhung, con trai nuôi Hồ Văn Cường và IT Nhâm Hoàng Khang - người tự nhận là được bà Nguyễn Phương Hằng tặng 1 tỷ. Theo đó, nam IT là người khơi màn nghi vấn nữ ca sĩ bóc lột, chiếm cát xê của con trai nuôi. Ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Đỉnh điểm, một loạt tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường và một fan lâu năm bất ngờ lan truyền trên mạng. Nội dung tin nhắn nói về việc nam ca sĩ trẻ muốn ra riêng ở cùng gia đình và bày tỏ ác cảm với mẹ nuôi.

Một trong những tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường với fan - Ảnh: Internet Vừa qua, gia đình Hồ Văn Cường đã có đoạn clip lên tiếng trả lời sự việc. Trong đoạn clip, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đến khán giả và mẹ Phi Nhung. Anh cho biết vị khán giả trên đã cấu kết với nam IT để công kích mẹ nuôi đồng thời mong cơ quan chức năng mau chóng vào cuộc giải quyết vấn đề. Theo Thanh Niên, Hồ Văn Cường thừa nhận những tin nhắn đó là của mình với người fan kia nhưng cho biết khi ấy nam ca sĩ vì bị mẹ la hoặc áp lực điều gì đó nên vô tình phát ngôn ra những lời nói không kiểm soát được. Cường cũng không ngờ là người fan ấy lại "trở mặt" như vậy. Anh cho biết thêm vẫn có ấp ủ được sống chung với gia đình, nhưng hiện tại bản thân chưa sẵn sàng mà cần thời gian để sắp xếp. Thời điểm này, Cường đang ôn thi nên chưa thể ra riêng được.

Hồ Văn Cường và mẹ ruột - Ảnh: Thanh Niên Tuy nhiên, khi được hỏi có ghét Phi Nhung không thì Hồ Văn Cường trả lời: "Vẫn có lúc em ghét, nhưng không phải ghét cay ghét đắng mà lâu lâu giận và có những cảm xúc tiêu cực". Anh cũng cho biết tin đồn Phi Nhung đánh đập, chặn cát xê là sai sự thật. Còn về phía bà Ngọc Thu - mẹ của Hồ Văn Cường, bà cũng khẳng định cuộc sống với Phi Nhung rất tốt, không có vấn đề gì xảy ra. "Chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện ra khỏi nhà chị Nhung. 6 năm nay, tôi ở nhà chị Nhung và không nghĩ đến chuyện dọn ra ngoài sống, bởi chúng tôi đang có một cuộc sống đủ đầy, vui vẻ theo cách mà mình mong muốn. Chồng tôi thì ngủ lại quán còn tôi và Cường có phòng riêng cho hai mẹ con. Cường muốn ra ngoài ở vì muốn ở cùng ba mẹ, Cường không hiểu cuộc sống tự lo toan, bươn chải ở ngoài khó khăn đến dường nào. Tất nhiên, tôi cũng hy vọng Cường có thể mua được nhà riêng nhưng cho tới khi nào Cường ổn định mọi thứ nhất là phải xong chuyện học hành đã” - bà Thu chia sẻ với Thanh Niên.

Nhâm Hoàng Khang đòi ba mặt một lời với Phi Nhung, đưa ra 'lời hứa' về kết cục đầy bất lợi Mới đây, IT Nhâm Hoàng Khang đã có bài post tiếp theo chia sẻ về vụ lùm xùm với mẹ con ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường những ngày vừa qua.

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