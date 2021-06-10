Blogger Nguyễn Ngọc Long: 'Đức Hải tuy phát ngôn tục tĩu nhưng có đủ 7 tố chất cao quý của người nghệ sĩ'

Mới đây, blogger Nguyễn Ngọc Long đã có một bài post kèm video "đá xéo" về vụ việc. Bằng giọng điệu hài hước khi tự nhận mình là "cô giáo", nam blogger cho biết vì thời gian qua có quá nhiều người chỉ trích nghệ sĩ Đức Hải nên hôm nay anh quyết định "bênh" ông một chút.

Vừa qua, dư luận được dịp dậy sóng trước thông tin NSƯT Đức Hải bị miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Được biết, điều này có liên quan đến phát ngôn không hay của ông trên mạng xã hội trước đó.

"Thứ nhất, là sự mẫn cảm. Tức là dễ xúc động và bùng phát cảm xúc một cách thiếu kiểm soát. Điều này được minh chứng qua việc Đức Hải chửi như hát hay trên Facebook.

Theo đó, Ngọc Long đã liệt kê ra 7 tố chất "cao quý" của người nghệ sĩ mà Đức Hải sở hữu bao gồm: sự mẫn cảm, óc quan sát tinh tế, trí tưởng tượng phong phú, cảm hứng sáng tạo mãnh liệt, trí tuệ sắc sảo và cá tính độc đáo. Nghe qua có vẻ toàn mỹ từ nhưng thực chất Ngọc Long có ý đồ thâm sâu hơn cả mà chính đọc giả phải xem cẩn thận mới hiểu được. Cụ thể như sau:

Thứ hai, là óc quan sát tinh tế, góc nhìn đặc sắc, phát hiện được các chi tiết đắt giá mà người bình thường khó có thể nhận ra. Thể hiện qua việc anh ụp quần jean lên mặt để làm khẩu trang.

Thứ 3, trí tưởng tượng phong phú thể hiện qua việc anh ngộ nhận rằng mình bị hack facebook, sau đó vài ngày thì phủ nhận.

Thứ 4, là cảm hứng sáng tạo mãnh liệt thể hiện qua thiết kế độc đáo của chiếc khẩu trang quần có lỗ hút thuốc ở vị trí phéc-mơ-tuya

Thứ 5 là trí tuệ sắc sảo. Hẳn nhiên rồi, vì Đức Hải là thạc sỹ và hiệu phó một trường cao đẳng.

Thứ 6, là một trí nhớ tốt để lưu giữ lâu bền những ấn tượng, những hình ảnh, những chi tiết, những hiện thực đời sống thể hiện qua toàn bộ các sự kiện nóng được anh đá xoáy trong bài chửi của mình

Và cuối cùng, thứ 7, là một cá tính độc đáo khác biệt khi Đức Hải chứng minh cho dư luận thấy hổ dữ đôi khi vẫn ăn thịt con! Thế nên anh mới đưa con nuôi của mình ra lãnh đạn" - trích bài viết của Ngọc Long.

Cuối bài viết, nam blogger còn "lầy lội" dùng giọng điệu của cô giáo để nhận xét rằng ai sai thì phải chịu phạt nhưng "chúng ta không nên vì thế mà phủ nhận tất cả tài năng và tư chất một con người".

Rõ ràng, bài viết mang đậm chất xéo sắc và đầy ẩn ý về nam nghệ sĩ Đức Hải. Tuy nhiên, không thể phủ nhận nó đem lại cho khán giả một góc nhìn hài hước, thư giãn hơn sau những tình tiết căng thẳng của sự việc.

Bài đăng ngay sau đó đã nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bình luận rằng nam blogger thật "thâm đen", "nhận xét hay như hát". Thậm chí, khi có dân mạng bảo rằng anh đang "khen chết nghệ sĩ" thì Ngọc Long lại tỏ ra "oan ức" phân trần rằng "đang khen thiệc".

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Nguyễn Ngọc Long không phải là cái xa lạ với nhiều bạn trẻ và giới truyền thông. Anh được biết đến trong vai trò blogger. Ngọc Long thường có những bài viết chia sẻ về tình yêu, cuộc sống và các vấn đề xã hội. Đặc biệt anh còn là diễn giả, đào tạo truyền thông cho nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam.