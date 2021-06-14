Một cư dân mạng bất ngờ tự nhận mình là giáo viên dạy Hồ Văn Cường ở trường quốc tế và cho biết học phí được miễn 100% cho nam ca sĩ khiến dân mạng “té ngửa”.
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Chuyện tiền đi hát và giải thưởng của nam ca sĩ Hồ Văn Cường và Phi Nhung đang gây tranh cãi không ngớt trên mạng xã hội. Dù ca sĩ Phi Nhung đã lên tiếng giải thích về vấn đề này tuy nhiên vẫn chưa thuyết phục được phần đông khán giả. Ca sĩ Phi Nhung cho biết: "Tiền giải thưởng Cường từng giành được, tôi có hỏi bố mẹ Cường có muốn lấy không, tôi sẽ kêu quản lý thanh toán thì chị Thu (mẹ của Hồ Văn Cường - pv) nói thôi từ từ đi. Mà nói thật khi ở nhà tôi, mọi người sướng vô cùng. Xây nhà dưới quê với số tiền thưởng hơn 200 triệu thì cũng được đi, nhưng tương lai của Cường sẽ như thế nào?".
Sau khi ca sĩ Phi Nhung giải thích thì quản lý của Hồ Văn Cường cũng đã lên tiếng rằng nam ca sĩ lên thành phố để học tập từ sớm, còn chuyện học phí của Hồ Văn Cường bà Diễm (tên quản lý ca sĩ Phi Nhung) cho biết thêm: "Dư luận đâu có biết một năm Hồ Văn Cường học ở trường quốc tế phải đóng bao nhiêu tiền? Trường quốc tế có chính sách giảm nhưng không có ở đâu miễn phí tất cả. Ba năm, Cường học ở trường Lê Văn Tám hết bao tiền không ai biết. Chị Nhung còn mời thầy cô đến nhà dạy cho Cường. Nếu tôi kể lại những chuyện đó, sẽ có người thắc mắc: Có bao nhiêu đâu mà cũng kể. Không biết thế nào mới vừa lòng tất cả".
Tuy nhiên người ta thường bảo miệng thiên hạ lắt léo, mới đây, mạng xã hội nhanh chóng lan truyền một bình luận được cho là của giáo viên dạy của Cường ở trường quốc tế khiến cõi mạng xôn xao. Bình luận ngay lập tức thu hút sự chú ý và khá nhiều ý kiến quan tâm: "Xác nhận cho bạn luôn nhé, mình từng là giáo viên của Cường ở iSchool năm lớp 10, 11, những ca sĩ như Cường học ở đây đều được miễn phí 100% nhé. Vấn đề là Cường phải tham gia các show biểu diễn cho tập đoàn là đơn vị chủ quản của trường cũng như của trường. Còn chuyện tiền cát-xê khi biểu diễn ở đây có thể là có, mà đó chắc chắn là sự bàn bạc, thống nhất của bên Phi Nhung nhé. Còn iSchool cũng là trường quốc tế, học phí gần 100% 1 năm ở quận 7, mặt bằng chung vẫn khá thấp so với các trường quốc tế khác vì quy mô, chất lượng chứ không bao giờ có cái giá 20 triệu như bạn nói nhé".
Hiện tại dòng bình luận thu hút khá nhiều tranh cãi, nhiều người lên tiếng chỉ trích bà Diễm và Phi Nhung đang lừa dối khán giả. Tuy nhiên đây có phải là giáo viên thật của Hồ Văn Cường hay không hiện vẫn chỉ là nghi vấn.
Theo Phi Nhung chia sẻ, cô cho Hồ Văn Cường học ở trường THCS Lê Văn Tám sau đó chuyển qua iSCHOOL Nam Sài Gòn. Đây là một ngôi trường quốc tế khá có tiếng với học phí lớp 12 rơi vào 66 triệu cho một năm học.
Bên cạnh đó nam ca sĩ còn phải đóng thêm các chi phí như đưa rước (12-10 triệu), tiền nội trú (42 triệu). Đây cũng xem là trường có chi phí khá dễ chịu so với nhiều trường học phí gần 400 triệu/ năm và hơn thế nữa.