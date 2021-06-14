Chuyện tiền đi hát và giải thưởng của nam ca sĩ Hồ Văn Cường và Phi Nhung đang gây tranh cãi không ngớt trên mạng xã hội. Dù ca sĩ Phi Nhung đã lên tiếng giải thích về vấn đề này tuy nhiên vẫn chưa thuyết phục được phần đông khán giả. Ca sĩ Phi Nhung cho biết: "Tiền giải thưởng Cường từng giành được, tôi có hỏi bố mẹ Cường có muốn lấy không, tôi sẽ kêu quản lý thanh toán thì chị Thu (mẹ của Hồ Văn Cường - pv) nói thôi từ từ đi. Mà nói thật khi ở nhà tôi, mọi người sướng vô cùng. Xây nhà dưới quê với số tiền thưởng hơn 200 triệu thì cũng được đi, nhưng tương lai của Cường sẽ như thế nào?".

Sau 5 năm đi hát Hồ Văn Cường vẫn chưa nhận được tiền cát sê và tiền thưởng - Ảnh: Internet

Sau khi ca sĩ Phi Nhung giải thích thì quản lý của Hồ Văn Cường cũng đã lên tiếng rằng nam ca sĩ lên thành phố để học tập từ sớm, còn chuyện học phí của Hồ Văn Cường bà Diễm (tên quản lý ca sĩ Phi Nhung) cho biết thêm: "Dư luận đâu có biết một năm Hồ Văn Cường học ở trường quốc tế phải đóng bao nhiêu tiền? Trường quốc tế có chính sách giảm nhưng không có ở đâu miễn phí tất cả. Ba năm, Cường học ở trường Lê Văn Tám hết bao tiền không ai biết. Chị Nhung còn mời thầy cô đến nhà dạy cho Cường. Nếu tôi kể lại những chuyện đó, sẽ có người thắc mắc: Có bao nhiêu đâu mà cũng kể. Không biết thế nào mới vừa lòng tất cả".