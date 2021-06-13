Vợ Công Lý gọi thẳng ‘mẹ nuôi’ Phi Nhung trước cảnh nhà rách nát của Hồ Văn Cường: ‘Hát 5 năm mà sao vẫn vậy? Tồi tệ!’

Hậu trường 13/06/2021 14:35

Ngay sau khi chứng kiến căn nhà bỏ hoang rách nát của Hồ Văn Cường vợ Công Lý đã thốt lên sự thương cảm sâu sắc dành cho nam ca sĩ trên trang cá nhân.

Phi Nhung đang dính khá nhiều thị phi sau khi bị bà Phương Hằng réo tên thì mới đây, cô lại bị khán giả thắc mắc về việc nuôi dạy Hồ Văn Cường và số tiền đi hát bao năm qua của anh. Bên cạnh đó, sau khi chứng kiến căn nhà hoang rách nát của ca sĩ Hồ Văn Cường nhiều người đã nêu lên ý kiến cho rằng sau 5 năm đi hát nam ca sĩ này được gì và ba mẹ anh chàng sống thế nào. Dù Hồ Văn Cường đã tung clip giải thích đính chính trên trang cá nhân nhưng với thái độ “diễn tuồng” và mắt đảo liên tục càng dấy lên nghi vấn đoạn clip được dàn dựng từ trước.

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Vợ Công lý mới đây đã lên tiếng về việc lùm xùm giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Vụ lùm xùm của Phi Nhung không chỉ gây xôn xao cư dân mạng mà cả những nhân vật trong showbiz cũng đã lên tiếng. Mới đây, vợ của nghệ sĩ Công Lý đã chia sẻ một bài đăng thể hiện thái độ bức xúc sau khi chứng kiến khung cảnh ở quê nhà Hồ Văn Cường: "Mẹ nuôi" Phi Nhung. Nhìn nhà của Hồ Văn Cường này! Hát 5 năm mà sao nhà vẫn vậy chứ. Tồi tệ! Cầu mong cho sự việc làm tới nơi, tới chốn. Làm tới bến đi. Sao phải sống khổ sở thế chứ!".

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Vợ Công Lý thể thiện trạng thái bức xúc trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
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Nhiều khán giả chạnh lòng khi thấy căn nhà rách nát ở quê của nam ca sĩ - Ảnh: Internet

Trước đó, ca sĩ Phi Nhung đã giải thích rằng do ba mẹ và nam ca sĩ Hồ Văn Cường đều đang sống và làm việc tại thành phố nên chuyện sửa nhà là không cần thiết ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, nữ ca sĩ hải ngoại cũng cho rằng sẽ trả lại số tiền đi hát và giải thưởng cho anh khi đủ trưởng thành và sẵn sàng hỗ trợ nếu anh và ba mẹ muốn dọn ra ở riêng.

Phi Nhung cho biết: “Tiền giải thưởng quán quân Vietnam Idol Kids Cường từng giành được, tôi có hỏi bố mẹ Cường có muốn lấy không, tôi sẽ kêu quản lý thanh toán thì chị Thu (mẹ của Hồ Văn Cường) nói thôi từ từ đi. Mà nói thật khi ở nhà tôi, mọi người sướng vô cùng. Xây nhà dưới quê với số tiền thưởng hơn 200 triệu thì cũng được đi, nhưng tương lai của Cường sẽ như thế nào? Cường phải đi học. Ở dưới quê sẽ có cách học dưới quê, còn ở thành phố sẽ có cách học ở thành phố. Mà thành phố dù sao đi nữa thì cũng tốt hơn chứ. Mà mẹ của Cường rất thích Cường ở trên đây. Mẹ của Cường không nói chuyện với Cường được đâu, chỉ có tôi mới nói chuyện được thôi. Nhiều lúc tôi nói giống như tôi mượn chị ấy để sinh ra Cường. Chị Thu rất hiền, ở đây chị ấy rất vui. Chị lên đây, có mấy đứa nhỏ nên chị giúp tôi nuôi mấy đứa bé mồ côi. Tôi đi làm thì chị Thu ở nhà nuôi con và tôi cũng có tiền tháng cho mẹ của Cường chứ không có mượn giúp không“.

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Phi Nhung cũng đã chia sẻ sẵn sàng hỗ trợ nếu Hồ Văn Cường và ba mẹ ruột muốn ra ở riêng - Ảnh: Internet

Hiện tại, chia sẻ của Phi Nhung vẫn chưa thỏa lòng người hâm mộ và mọi người mong cô sẽ có sự giải thích thỏa đáng trong tương lai gần.

Người ẩn danh ‘giữ dùm’ 200 triệu và khối tài sản ‘khủng’ 5 năm đi hát của Hồ Văn Cường thay Phi Nhung là ai?

Người ẩn danh ‘giữ dùm’ 200 triệu và khối tài sản ‘khủng’ 5 năm đi hát của Hồ Văn Cường thay Phi Nhung là ai?

Chẳng có lí do gì mà không trả lại số tiền mà lẽ ra Hồ Văn Cường xứng đáng được giữ và em ấy có quyền phải giữ. 200 triệu và cả khối tài sản đi hát đâu phải tầm thường? Đó là một trong những ý kiến của CĐM về lùm xùm tiền cát-xê của Hồ Văn Cường và ca sĩ Phi Nhung gần đây.

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Từ khóa:   Phi Nhung Hồ Văn Cường vợ Công Lý Hồ Văn Cường

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