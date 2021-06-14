Sốc: Nghi vấn người thân Phi Nhung phơi bày sự thật về Hồ Văn Cường từ tiền cát xê đến quan hệ với mẹ nuôi, ‘cứng họng’ rồi đây

Hậu trường 14/06/2021 07:14

Một tài khoản tự nhận là người thân của ca sĩ Phi Nhung đã bất ngờ lên tiếng chia sẻ về lùm xùm của nữ ca sĩ và Hồ Văn Cường những ngày vừa qua.

Những ngày qua, chuyện liên quan đến tiền thưởng và tiền đi hát mấy năm nay của Hồ Văn Cường luôn gây tò mò cho công chúng. Điều bất ngờ là mới đây nhất người thân của nữ ca sĩ hải ngoại đã lên tiếng trên trang cá nhân sau những vận xui liên tiếp giáng xuồng đầu Phi Nhung.

Một tài khoản Facebook tên J.P.T đã lên tiếng cho rằng Phi Nhung không hề ăn chặn tiền cát sê và còn tự cho rằng mình rất thân thiết với Phi Nhung, luôn đồng hành cùng cô trong các show diễn. 

Đặc biệt nhân vật này cho biết thân thiết với Phi Nhung suốt 12 năm và còn nói thêm các thông tin lan truyền trên mạng những ngày qua là bịa đặt. Người này cho biết: "Mọi người bảo rằng chị nói dối và thật vô lý khi đi hát mà không biết được giá cát xê của mình, xin nói rằng điều đó là 100% sự thật. Chị Nhung không bao giờ quan tâm hay hỏi tiền thế nào ra sao, cứ xong show là tôi sẽ nhận, đếm đủ và báo cho chị D (quản lý)".

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Lùm xùm giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nhân vật này còn cho biết thêm Phi Nhung xem quản lý như người trong gia đình nên chuyện tiền nong, học phí của các con do chị D lo liệu. Phi Nhung cũng rất yêu thương con cái. Dù có bất đồng trong cuộc sống nhưng Phi Nhung sẽ không bao giờ bỏ rơi Hồ Văn Cường. 

"Suốt chuyến đi đó tôi thấy cả gia đình rất vui vẻ và yêu thương nhau, cũng không ít lần bất đồng quan điểm và xảy ra tranh cãi, chị thì nóng tính còn Cường thì cứng đầu, thế là mẹ con giận nhau, bất hoà. Điều khiến tôi nhớ mãi đó là khi đi dạo phố, kể cả trong lúc chị đang rất giận Cường mà vẫn đi lựa cho Cường 1 cái áo rồi đưa tôi bảo trả tiền cho chị đi, chị nghĩ Cường sẽ thích! Đó cũng là lúc tôi nhận ra chị thật sự thương yêu Cường như con ruột của mình, dù có la mắng hay giận không thèm nói chuyện nhưng trong thâm tâm vẫn luôn muốn mọi thứ tốt nhất cho Cường", người này cho biết thêm về một chuyến lưu diễn ở nước ngoài của Phi Nhung và Hồ Văn Cường.

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Phi Nhung xem quản lý như người thân trong gia đình và giao chuyện tiền bạc cho nhân vật này nắm giữ - Ảnh: Internet

Kết thúc bài chia sẻ nhân vật này còn khuyên mọi người nên có cái nhìn khách quan và đừng phán xét Phi Nhung khi chưa rõ mọi chuyện: “Sao mọi người không thắc mắc rằng sao Phi Nhung không cầm số tiền mình kiếm được hưởng thụ cho bản thân, thích gì làm đó, muốn gì mua đó.  Lý do gì cày ngày cày đêm để kiếm từng đồng tiền nuôi con không phải của mình rồi còn bị thiên hạ đem ra chà đạp, gieo tiếng xấu? Làm ơn hãy sáng suốt mà nhìn nhận sự việc, đừng vô căn cứ phán xét bất kỳ ai, sẽ có lúc chính bản thân mình là người phải trải qua những điều tồi tệ mà mình đã từng làm với người khác".

Dù chưa rõ bài đăng trên và nhân vật tự nhận là người thân của Phi Nhung có hoàn toàn chính xác hay không, tuy nhiên dư luận vẫn mong đây là sự thật để Hồ Văn Cường có cuộc sống thoải mái hơn trong tương lai và tiếp tục cống hiến cho khán giả.

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