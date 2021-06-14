Phi Nhung bất ngờ bị ‘đào’ lại phát ngôn 5 năm trước về tiền cát sê của Hồ Văn Cường - có gì đó ‘sai quá sai’

Phi Nhung đang là từ khóa hot nhất mạng xã hội khi lùm xùm cô lợi dụng trẻ em vẫn chưa dứt thì khán giả lại cay cú bắt cô nên trả tiền cát sê và giải thưởng lại cho Hồ Văn Cường khi nam ca sĩ này đã đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, thay vì chiều theo ý khán giả để mọi chuyện êm xui thì cô lại rằng quản lý đang nắm giữ cát sê và cô hoàn toàn không biết gì về chuyện tiền bạc ngay của bản thân cô và con nuôi Hồ Văn Cường.

Trước khi vụ lùm xùm giữ tiền cát sê của Hồ Văn Cường nổ ra, ca sĩ Phi Nhung từng chia sẻ nếu Hồ Văn Cường làm ra tiền sẽ đưa cho ba mẹ ruột giữ - Ảnh: Internet

Mới đây cõi mạng đã đào lại phát ngôn của Phi Nhung và Hồ Văn Cường trên báo Thanh Niên vào năm 2016 với chia sẻ rằng: “Tôi nghĩ không cần phải nói thêm gì bởi những ai biết Phi Nhung đều hiểu tâm huyết của tôi. Thậm chí, có người đồn tôi hét giá cát-xê cho Cường 50 triệu đồng tôi cũng kệ. Thực tế chỉ có 10 triệu thôi, đâu mà dữ vậy. Tôi sòng phẳng lắm, cái nào ra cái đó. Cường có cha mẹ thì nếu Cường làm ra được gì cha mẹ sẽ giữ giùm con”.