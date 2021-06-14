Phi Nhung bất ngờ bị ‘đào’ lại phát ngôn 5 năm trước về tiền cát sê của Hồ Văn Cường - có gì đó ‘sai quá sai’

Hậu trường 14/06/2021 16:10

Nữ ca sĩ Phi Nhung từng tự tin tuyên bố vào năm năm trước rất sòng phẳng về tiền bạc thế nhưng bây giờ thì...

Phi Nhung đang là từ khóa hot nhất mạng xã hội khi lùm xùm cô lợi dụng trẻ em vẫn chưa dứt thì khán giả lại cay cú bắt cô nên trả tiền cát sê và giải thưởng lại cho Hồ Văn Cường khi nam ca sĩ này đã đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, thay vì chiều theo ý khán giả để mọi chuyện êm xui thì cô lại rằng quản lý đang nắm giữ cát sê và cô hoàn toàn không biết gì về chuyện tiền bạc ngay của bản thân cô và con nuôi Hồ Văn Cường.

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Trước khi vụ lùm xùm giữ tiền cát sê của Hồ Văn Cường nổ ra, ca sĩ Phi Nhung từng chia sẻ nếu Hồ Văn Cường làm ra tiền sẽ đưa cho ba mẹ ruột giữ - Ảnh: Internet

Mới đây cõi mạng đã đào lại phát ngôn của Phi Nhung và Hồ Văn Cường trên báo Thanh Niên vào năm 2016 với chia sẻ rằng: “Tôi nghĩ không cần phải nói thêm gì bởi những ai biết Phi Nhung đều hiểu tâm huyết của tôi. Thậm chí, có người đồn tôi hét giá cát-xê cho Cường 50 triệu đồng tôi cũng kệ. Thực tế chỉ có 10 triệu thôi, đâu mà dữ vậy. Tôi sòng phẳng lắm, cái nào ra cái đó. Cường có cha mẹ thì nếu Cường làm ra được gì cha mẹ sẽ giữ giùm con”.

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Hồ Văn Cường cũng từng trả lời mong muốn đưa tiền cho mẹ ruột giữ thời điểm đăng quang Vietnam Idol Kids - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cư dân mạng còn phát hiện lúc trả lời báo Thanh Niên sau khi đoạt giải nhất một chương trình gameshow nam ca sĩ đã bày tỏ mong muốn sẽ đưa tiền cho mẹ ruột giữ. Điều này càng khiến nhiều khán giả mong chờ Phi Nhung và quản lý mau chóng hoàn trả lại toàn bộ tiền đi hát của Hồ Văn Cường để mọi chuyện có thể trở về vị trí cũ. 

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Khán giả mong Phi Nhung nên giao toàn bộ tiền cát sê đi hát lẫn giải thưởng lại cho Hồ Văn Cường để kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp - Ảnh: Internet

Hiện cộng đồng mạng khá xôn xao với chia sẻ trên. Một số cư dân mạng cho rằng Phi Nhung không giữ đúng lời hứa năm xưa của mình. Việc chăm chăm giữ tiền đi hát lẫn tiền thưởng trong khi ba mẹ nam ca sĩ và chị ruột đang rất khó khăn là điều không nên. Người ta bảo “trong chăn mới biết chăn có rận”, tuy nhiên nếu bản thân ca sĩ Phi Nhung muốn lấy lại niềm tin từ khán giả thì việc công khai minh bạch toàn bộ số tiền của ca sĩ Hồ Văn Cường đi hát 5 năm qua là điều cần thiết và đáng để làm.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường - Phi Nhung Hồ Văn Cường - Phương Mỹ Chi quản lý Phi Nhung

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