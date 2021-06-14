Nhìn Phương Mỹ Chi vui vẻ bên Quang Lê ai cũng thấy xót xa cho Hồ Văn Cường, thậm chí nhiều dân mạng còn “cà khịa” giá như làm con nuôi Quang Lê thì giờ sướng nhiều rồi.

Thời gian qua việc lùm xùm tiền cát sê của ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường thu hút dư luận và nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. Sau khi nghi vấn lợi dụng trẻ em bị khui ra, nhiều khán giả đã đặt Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường lên bàn cân so sánh. Nhiều người cảm thấy xót xa khi bao năm đi hát Hồ Văn Cường chẳng có gì, ba mẹ vẫn phải làm ô sin trong khi Phương Mỹ Chi có thể tự mua nhà và kiếm bộn tiền từ việc chạy show, đóng quảng cáo. Cùng tham gia ca hát khi còn khá nhỏ, tuy nhiên cuộc sống hiện tại của hai ca sĩ lại trái ngược hoàn toàn - Ảnh: Internet Trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” thì cách đây ít giờ Quang Lê đã đăng đàn một bức ảnh bên Phương Mỹ Chi với nội dung như sau: “Cha con nhà em chỉ biết ở nhà chống dịch, chúc gia đình mình chủ nhật hạnh phúc bình an”.

Dù không hề đá xéo hay cố tình cạnh khóe gì đến Phi Nhung nhưng bên dưới đa phần khán giả bắt đầu đem mối quan hệ giữa Quang Lê - Phương Mỹ Chi và Phi Nhung - Hồ Quang Cường ra so sánh. Nhiều người còn xuýt xoa tiếc nuối giá như Hồ Văn Cường nhận Quang Lê làm cha nuôi thì giờ cuộc sống có lẽ đã sung túc hơn rất nhiều. Dân mạng réo tên Phi Nhung và Hồ Văn Cường khi chứng kiến khoảnh khắc Phương Mỹ Chi hạnh phúc bên Quang Lê Trong quá khứ cũng có tin đồn Phương Mỹ Chi từng bất hòa với Quang Lê, tuy nhiên trong suốt thời gian hoạt động cùng bố nuôi ca sĩ Quang Lê luôn công khai minh bạch thù lao đi hát của Phương Mỹ Chi. Theo đó, cát sê của nữ ca sĩ rơi vào 6.000USD (tương đương 137 triệu đồng) và nếu lưu diễn nước ngoài cô có thể thu về hơn 400 triệu.

Nhiều khán giả cho rằng nếu như lúc đầu Hồ Văn Cường nhận Quang Lê làm cha nuôi có lẽ giờ cuộc sống của anh đã khác - Ảnh: Chụp màn hình Riêng Hồ Văn Cường, từ lúc đoạt giải quán quân anh cũng không biết giá cát sê mình đi hát là bao nhiêu. Năm 2018 anh từng chia sẻ: “Nói thật là từ lúc đầu đến giờ con không biết mức cát xê của mình bao nhiêu, mọi thứ đều có mẹ Nhung lo và quán xuyến”. Mãi đến tháng 3/2021 khi được hỏi về số tiền kiếm được sau 5 năm đi hát anh cho biết: “Ngoài thời gian đi học, tôi vẫn đi hát. Tuy nhiên, số tiền đó do quản lý giữ. Tôi cũng không muốn biết mình có bao nhiêu. Tôi sợ khi biết về tiền bạc, mình bị ỷ lại, thiếu sự cố gắng, vươn lên”. Nhiều khán giả còn xót xa khi thấy căn nhà hoang của Hồ Văn Cường trên truyền thông mấy ngày qua - Ảnh: Chụp màn hình Phương Mỹ Chi đang có cuộc sống sung túc, đầy đủ sau bao năm đi hát, riêng Hồ Văn Cường thì vẫn chưa biết cát sê của mình là bao nhiêu - Ảnh: Internet Cho đến hiện tại, lùm xùm của Hồ Văn Cường liên quan đến tiền cát sê và tiền thưởng vẫn đang gây xôn xao dư luận. Dù đã lên tiếng đính chính giải thích nhưng có vẻ mọi thứ vẫn khá mơ hồ. Khán giả hi vọng Hồ Văn Cường mau chóng nhận lại toàn bộ số tiền để anh có thể có cuộc sống thoải mái hơn và lo cho người chị đang khó khăn ở quê và đỡ đần ba mẹ ruột.

Sốc: Nghi vấn người thân Phi Nhung phơi bày sự thật về Hồ Văn Cường từ tiền cát xê đến quan hệ với mẹ nuôi, ‘cứng họng’ rồi đây Một tài khoản tự nhận là người thân của ca sĩ Phi Nhung đã bất ngờ lên tiếng chia sẻ về lùm xùm của nữ ca sĩ và Hồ Văn Cường những ngày vừa qua.

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