Hồ Văn Cường - Phi Nhung đang chiếm sóng mạng xã hội khi lùm xùm về tiền cát sê và giải thưởng 200 triệu VietNam Idol Kids vẫn đang khiến công chúng tò mò không ngớt. Trước đó ca sĩ Phi Nhung mẹ nuôi của Hồ Văn Cường cũng đã lên tiếng cho biết: "Tiền giải thưởng Cường từng giành được, tôi có hỏi bố mẹ Cường có muốn lấy không, tôi sẽ kêu quản lý thanh toán thì chị Thu (mẹ của Hồ Văn Cường - pv) nói thôi từ từ đi. Mà nói thật khi ở nhà tôi, mọi người sướng vô cùng. Xây nhà dưới quê với số tiền thưởng hơn 200 triệu thì cũng được đi, nhưng tương lai của Cường sẽ như thế nào?".

Lùm xùm giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung vẫn đang thu hút sự quan tâm từ dư luận - Ảnh: Internet

Tuy nhiên quản lý của ca sĩ Hồ Văn Cường cũng đã lên tiếng trên Zing News cho rằng học phí của trường quốc tế khá đắt và còn nhiều chi phí khác phải lo. Ngoài ra bà Diễm (quản lý Phi Nhung) còn chia sẻ thêm ba mẹ Cường không phải "ngu" vì với chuyện tiền bạc thì ai cũng có suy nghĩ.