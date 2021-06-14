Thêm 'nhân tố bí ẩn' bóc trần vụ Hồ Văn Cường: Giáo viên xác nhận miễn học phí 100%, quản lý Phi Nhung dối trá hay antifan ngứa miệng?

Hậu trường 14/06/2021 08:13

Dân mạng dậy sóng khi một người tự nhận là giáo viên của Hồ Văn Cường cho rằng học phí trường quốc tế giảm 100%, vậy ai đang lừa dối công chúng?

Hồ Văn Cường - Phi Nhung đang chiếm sóng mạng xã hội khi lùm xùm về tiền cát sê và giải thưởng 200 triệu VietNam Idol Kids vẫn đang khiến công chúng tò mò không ngớt. Trước đó ca sĩ Phi Nhung mẹ nuôi của Hồ Văn Cường cũng đã lên tiếng cho biết: "Tiền giải thưởng Cường từng giành được, tôi có hỏi bố mẹ Cường có muốn lấy không, tôi sẽ kêu quản lý thanh toán thì chị Thu (mẹ của Hồ Văn Cường - pv) nói thôi từ từ đi. Mà nói thật khi ở nhà tôi, mọi người sướng vô cùng. Xây nhà dưới quê với số tiền thưởng hơn 200 triệu thì cũng được đi, nhưng tương lai của Cường sẽ như thế nào?".

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Lùm xùm giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung vẫn đang thu hút sự quan tâm từ dư luận - Ảnh: Internet

Tuy nhiên quản lý của ca sĩ Hồ Văn Cường cũng đã lên tiếng trên Zing News cho rằng học phí của trường quốc tế khá đắt và còn nhiều chi phí khác phải lo. Ngoài ra bà Diễm (quản lý Phi Nhung) còn chia sẻ thêm ba mẹ Cường không phải "ngu" vì với chuyện tiền bạc thì ai cũng có suy nghĩ. 

Tuy nhiên một cư dân mạng tự nhận là giáo viên của Hồ Văn Cường ở trường quốc tế đã lên tiếng cho biết học phí của cậu ca sĩ này được miễn 100%. Từ đó cũng gây ra cuộc khẩu chiến của cư dân mạng. Một bên cho rằng quản lý Phi Nhung đang lừa dối khán giả. Một bên tố nick người giáo viên kia là ảo và "ngứa miệng" nên mới bịa ra câu chuyện như thế để gây chú ý.

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Bài đăng chưa rõ thực hư của một tài khoản tự nhận là giáo viên Hồ Văn Cường ở trường quốc tế, đáng chú ý tài khoản này khẳng định học phí miễn 100% - Ảnh: Chụp màn hình

Phía sau lùm xùm này, nhiều ý kiến tiếp tục cho rằng tiền của Hồ Văn Cường nên để cho nam ca sĩ hoặc ba mẹ ruột giữ sẽ hợp lý hơn.

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Một số ý kiến cho rằng Phi Nhung nên công khai số tiền trên để giải đáp thắc mắc cho khán giả - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy chưa rõ thực hư câu chuyện thế nào nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng Hồ Văn Cường còn nhỏ nên để người lớn quản lý tiền bạc và chi tiêu là điều hợp lý.

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Nhiều khán giả cho rằng dù có miễn phí thì cũng còn khá nhiều chi phí khác và tỏ ra thông cảm cho ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Trước đó Phi Nhung cho biết Hồ Văn Cường lên thành phố sớm để đầu tư cho việc học. Nam ca sĩ đang theo học tại trường quốc tế iSCHOOL với học phí gần 66 triệu một năm. 

‘Không ai đánh đập’, ‘tiền bạc ba mẹ đâu ngu’, vậy quản lý Phi Nhung khi nào giao 200 triệu và tiền cát-xê cho Hồ Văn Cường?

‘Không ai đánh đập’, ‘tiền bạc ba mẹ đâu ngu’, vậy quản lý Phi Nhung khi nào giao 200 triệu và tiền cát-xê cho Hồ Văn Cường?

Quản lý Diễm Phạm mới đây đã có phát biểu trên báo về lí do giữ tiền đi hát của Hồ Văn Cường.

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