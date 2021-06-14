Bầu sô Hội chợ tiết lộ chấn động về cát sê Phi Nhung, tố nữ ca sĩ từng hét giá 90.000.000đ sau khi Hồ Văn Cường xuất hiện?

Nguyên văn bài chia sẻ: "Thực sự là không thể ngồi yên được vì càng xem càng thấy bức xúc và thấy cái sự giả dối ngày càng lên ngôi. 6 năm đi hát mà đến bây giờ bố mẹ thì vẫn phải đi làm ô-sin, gia đình đến cái chỗ thờ tự cũng không ra gì.

Em Hồ Văn Cường đã từng hát rất nhiều chợ của gia đình P. nhé!

Bình thường Phi Nhung hát cát-xê 60 triệu, từ lúc có Hồ Văn Cường show bà ý đòi lên 90 triệu cho nên đừng có nói không biết show mình đi hát là bao nhiêu. Quản lý cũng chỉ là đứa làm thuê cho ca sĩ chứ có phải là bố mẹ ca sĩ đâu mà bảo là quản lý mới biết tiền bao nhiêu nói cho trẻ con nó nghe, thử hỏi tất cả các ca sĩ ai là người lên sân khấu mà không biết mình đi hát được bao nhiêu tiền lên tiếng hộ cái, quản lý chẳng qua để thay ca sĩ đi mặc cả giá và thay ca sĩ đi nhận tiền để tránh mấy ông bầu show mặc cả mà xin xỏ thôi còn chả có quyền gì mà điều hành ca sĩ nên đừng có đổ cho quản lý.

Ăn tiền hát của con trong 6 năm rồi đến giờ còn thêm phốt giữ cả tiền Quán quân của em nữa thì chịu rồi, bố mẹ Hồ Văn Cường còn khoẻ cả, còn minh mẫn chứ có phải không nhận biết được tiền hay có vấn đề về đầu óc đâu mà phải để cho bà giữ hộ, thật là sự bẩn thỉu lên cao.

6 năm đi hát có ngày chạy 2 show, đây là tiền mồ hôi của Hồ Văn Cường, bây giờ Phi Nhung bảo đến năm 18 tuổi đưa cho Hồ Văn Cường tức là gia đình Hồ Văn Cường đang chờ sự bố thí của bà Phi Nhung à? Nói chung là không thể chấp nhận được.

Yêu cầu Phi Nhung làm rõ số tiền cầm của Hồ Văn Cường 6 năm đi hát là bao nhiêu để trả lại cho Hồ Văn Cường, đây là tiền mồ hôi công sức của em. Việc Phi Nhung đang làm là có dấu hiệu bóc lột trẻ em.

Khi nhận em Hồ Văn Cường làm con nuôi lúc đó em đã là Quán quân rồi chứ không phải nhờ Phi Nhung mà em mới thành công đâu, đã nhận làm con là để lo cho con chứ không phải để bóc lột con. Đến lúc sự việc lộ ra lại kể lể là nuôi con ăn học rồi bố mẹ Hồ Văn Cường ở đây đỡ được tiền nhà, tiền rác, tiền nước tiền nọ tiền kia. Xin lỗi bà, tiền Cường đi hát chỉ tính nguyên lãi gửi ngân hàng đến bây giờ cũng đủ để cho gia đình Cường có cuộc sống đầy đủ. Nhìn vào mắt Hồ Văn Cường và bố mẹ Hồ Văn Cường là thấy toát ra sự bất lực và lo lắng không biết phải làm như thế nào để tránh xa được bà Phi Nhung ra rồi.

Thật sự là thương con quá!"