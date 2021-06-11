Sau khi tố con bỏ bê không phụng dưỡng, Duy Phương lại tiếp tục kêu gọi mọi người ủng hộ một số tiền để trang trải khó khăn, hỗ trợ danh hài quay video clip up trên trang youtube cá nhân.

Mới đây, một lần nữa, nghệ sĩ Duy Phương lại gây nên sóng gió dư luận khi chính anh lên tiếng nhờ khán giả chuyển tiền vào tài khoản cá nhân ủng hộ anh vượt qua giai đoạn cuộc sống khó khăn. Cụ thể, trên kênh Youtube cá nhân, Duy Phương đăng tải một đoạn clip mới ghi lại hình ảnh nam nghệ sĩ đi thăm mộ của ba mình và cầu khấn để bề trên phù hộ, giúp anh thực hiện những hoài bão, ước mơ mong muốn, được mọi người thương và ủng hộ. Hình ảnh Duy Phương trong đoạn clip mới đăng tải - Ảnh: Chụp màn hình Trong đoạn clip, Duy Phương cũng trải lòng về cuộc sống khó khăn hiện tại khiến anh rất mệt mỏi và đau đầu. Anh còn cho biết thêm, sau những việc lùm xùm vừa qua, may mắn là khán giả vẫn thương và còn ủng hộ anh thực hiện các clip, làm kênh youtube. Từ đó, anh cũng nảy sinh ý định sẽ làm theo cho được. Nam nghệ sĩ cũng mong mỏi có đủ sức khỏe để tiếp tục hành trình cống hiến, để lại cho đời một nghệ sĩ đàng hoàng, tốt đẹp, chân tình hơn.

Duy Phương trải lòng về cuộc sống khó khăn hiện tại - Ảnh: Chụp màn hình Để thực hiện được điều này, Duy Phương cũng tiết lộ, trong thời gian tới, anh sẽ thực hiện những chuỗi dài clip trên kênh YouTube cá nhân. Điều này phải cần có chi phí để trang trải, vì vậy anh kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ một số tiền vào tài khoản cá nhân để anh có thể thực hiện các clip một cách hoàn chỉnh hơn. "Tôi chính thức thông báo rằng tôi sẽ làm một chuỗi dài clip gửi đến quý vị, các bạn. Tôi cũng gửi tới mọi người số tài khoản của tôi để mọi người hỗ trợ tôi có điều kiện làm clip một cách hoàn chỉnh", nam nghệ sĩ cho biết.

Nghệ sĩ Duy Phương kêu gọi mọi người hỗ trợ chi phí cho anh thực hiện các dự án sắp tới - Ảnh: Chụp màn hình Duy Phương công khai số tài khoản dưới phần mô tả video trên kênh youtube của mình - Ảnh: Chụp màn hình Đoạn clip của Duy Phương nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Nhiều người tỏ ra thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của nam nghệ sĩ, xót xa khi nghĩ lại về một thời hoàng kim của anh. Họ nói rằng có lẽ nam nghệ sĩ đã vào đường cùng nên mới phải kêu gọi sự ủng hộ từ khán giả như vậy. Khán giả lên tiếng ủng hộ cho anh thực hiện các đoạn clip tiếp theo - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh những khán giả đồng cảm với nam nghệ sĩ, song, cũng không ít người cảm thấy khó hiểu khi anh lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng dù anh có con cái trưởng thành, có sự nghiệp ổn định và lại đang hoạt động nghệ thuật. Bình luận trái chiều của khán giả khi Duy Phương kêu gọi ủng hộ - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, trong một lần livestream tâm sự với khán giả, Duy Phương từng gây bất ngờ khi hé lộ cuộc sống hiện tại đầy bấp bênh. Điều đáng nói, nam diễn viên còn gây xôn xao hơn khi nói rằng bản thân bị con cái đối xử thờ ơ, vô tâm khi gặp khó khăn và không phụng dưỡng lúc tuổi già.

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