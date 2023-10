NS Duy Phương: 'Nghệ sĩ trẻ giờ lười biếng, nhậu nhẹt tới 3, 4 giờ khuya, ngủ tới 11 giờ trưa mới dậy. Nói vài ba câu rồi diễn, hay sao nổi'

Anh cho rằng nghệ sĩ trẻ bây giờ khá lười, ăn nhậu tới 3,4 giờ sáng không lo tập dượt cùng nhau - Ảnh: Internet

“Các nghệ sĩ trẻ bây giờ lười biếng, tối nhậu nhẹt tới 3, 4 giờ khuya, ngủ tới 11 giờ trưa mới dậy thì thời gian đâu mà tập dượt cùng nhau nữa. Nhiều chương trình mua bản quyền quốc tế về nhưng không hợp với người Việt nên cũng thành ra xàm. Có thể bên đó chương trình ấy phù hợp nhưng đem về Việt Nam lại không hợp, nên thành ra xàm, lố lăng. Mua bản quyền quốc tế về thì phải chắt lọc lại cho phù hợp, chứ đừng cái gì cũng bê lên sóng". Anh cho biết thêm về thói hư tật xấu của một số nghệ sĩ khác.

Bên cạnh việc chia sẻ nhiều câu chuyện đời và nghề, anh còn lôi vụ nghệ sỹ PR bẩn vào và cho biết quân điểm của mình: “Còn về việc nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm không rõ nguồn gốc, nói không đúng về tác dụng sản phẩm thì tôi nghĩ là do bên thương hiệu họ yêu cầu. Một số anh em nghệ sĩ nói điều không đúng, hơi quá đáng là do cuộc sống, do hợp đồng yêu cầu thôi. Sau vụ việc này, tôi nghĩ các anh em nghệ sĩ đã được chấn chỉnh kịp thời và nhận ra rồi".

Duy Phương là danh hài khá nổi tiếng ở những thập niên trước. Người ta biết đến anh qua các tiểu phẩm Trong nhà ngoài phố hay các bộ phim Tết Tết Tết, Tay chơi miệt vườn. Hiện tại cuộc sống của nam nghệ sĩ hết sức khó khăn và cũng đã lên tiếng kêu gọi khán giả chung tay giúp đỡ.