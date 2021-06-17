NS Duy Phương: 'Nghệ sĩ trẻ giờ lười biếng, nhậu nhẹt tới 3, 4 giờ khuya, ngủ tới 11 giờ trưa mới dậy. Nói vài ba câu rồi diễn, hay sao nổi'

Việc chia sẻ thẳng thắn của Duy Phương về giới nghệ sĩ trẻ hiện nay nhanh chóng thu hút cư dân mạng.

Sau lùm xùm với con cái, NS Duy Phương gây chú ý khi công khai cuộc sống khó khăn và còn đưa số tài khoản của mình mong xã hội giúp đỡ. Anh chia sẻ tình tiết gây sốc là các nghệ sĩ lớn tuổi không còn được mời tham gia các chương trình trên truyền hình nữa và nghệ sĩ trẻ cũng bắt đầu lập băng nhóm, thâu tóm hết mọi quyền lực.

Duy Phương có cuộc sống hiện tại khá khó khăn và anh cũng đã lên tiếng mong khán giả giúp đỡ - Ảnh: Internet NS Duy Phương cho biết: "Tôi vẫn nói với quý vị, có một nghệ sĩ rất quyền lực nắm trùm mọi chương trình bây giờ, tạo thành cả một băng nhóm sau nghệ sĩ đó. Tôi nói băng nhóm ở đây không phải họ cấu kết gì với nhau dữ dội lắm mà là họ đã thành một hệ thống, làm ăn chung với nhau, phải có đủ những gương mặt đó, tạo thành cả một khối lớn, không ai lọt vào được. Ví dụ, khi nhà đài muốn làm chương trình nào đều phải hỏi ý những ngôi sao trong chương trình đó, xem mời người này, người kia thì nghệ sĩ đó có chịu không, không đồng ý thì không được mời. Bản thân nhà đài cũng phải chiều theo áp lực của ngôi sao đó”. Duy Phương chia sẻ gây sốc rằng nghệ sĩ trẻ lập băng nhóm thâu tóm showbiz - Ảnh: Internet NS Duy Phương còn chia sẻ quan điểm, bức xúc với nhiều diễn viên trẻ hiện nay: "Tôi lớn tuổi, có kinh nghiệm đi diễn nên biết mà, nhiều khi 5-7 nghệ sĩ ngồi lại, tính đến nhức đầu về một chương trình còn chưa thấy ổn. Chỉ một vở kịch thôi mà không biết bao nhiêu người phải bàn bạc, góp ý rồi mới dám đưa ra công chúng... Hồi đó chúng tôi phải tập và duyệt kĩ càng lắm mới được lên sóng, ít nhất cũng 5 buổi tập, 2 buổi duyệt là 7 ngày mới có một chương trình được phát ra, chứ không phải cứ lên nói xàm xàm là xong. Bây giờ không còn như thế nữa. Tôi nói ra những điều này, anh em nghệ sĩ sẽ buồn tôi nhưng tôi chẳng màng gì hết nên tôi nói thẳng, các chương trình bây giờ xàm. Người ta tập mất bao lâu, lên diễn còn chưa xong, huống gì bây giờ nghệ sĩ trẻ vào uống cà phê, nói vài ba câu rồi lên diễn luôn, như thế thì hay sao nổi, không là xàm thì là gì, có tập dượt gì đâu”.

Anh cho rằng nghệ sĩ trẻ bây giờ khá lười, ăn nhậu tới 3,4 giờ sáng không lo tập dượt cùng nhau - Ảnh: Internet “Các nghệ sĩ trẻ bây giờ lười biếng, tối nhậu nhẹt tới 3, 4 giờ khuya, ngủ tới 11 giờ trưa mới dậy thì thời gian đâu mà tập dượt cùng nhau nữa. Nhiều chương trình mua bản quyền quốc tế về nhưng không hợp với người Việt nên cũng thành ra xàm. Có thể bên đó chương trình ấy phù hợp nhưng đem về Việt Nam lại không hợp, nên thành ra xàm, lố lăng. Mua bản quyền quốc tế về thì phải chắt lọc lại cho phù hợp, chứ đừng cái gì cũng bê lên sóng". Anh cho biết thêm về thói hư tật xấu của một số nghệ sĩ khác. Bên cạnh việc chia sẻ nhiều câu chuyện đời và nghề, anh còn lôi vụ nghệ sỹ PR bẩn vào và cho biết quân điểm của mình: “Còn về việc nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm không rõ nguồn gốc, nói không đúng về tác dụng sản phẩm thì tôi nghĩ là do bên thương hiệu họ yêu cầu. Một số anh em nghệ sĩ nói điều không đúng, hơi quá đáng là do cuộc sống, do hợp đồng yêu cầu thôi. Sau vụ việc này, tôi nghĩ các anh em nghệ sĩ đã được chấn chỉnh kịp thời và nhận ra rồi". Duy Phương là danh hài khá nổi tiếng ở những thập niên trước. Người ta biết đến anh qua các tiểu phẩm Trong nhà ngoài phố hay các bộ phim Tết Tết Tết, Tay chơi miệt vườn. Hiện tại cuộc sống của nam nghệ sĩ hết sức khó khăn và cũng đã lên tiếng kêu gọi khán giả chung tay giúp đỡ.

‘Đệ nhị danh hài’ Duy Phương: Thời hoàng kim cá độ ‘bạc tỷ’, tuổi xế chiều ‘hai chục ngàn đổ xăng cũng không có’ Sau phát ngôn gây xôn xao dư luận của Lê Giang khi cô mong muốn được yên đừng ai lôi cô vào chuyện lùm xùm với chồng cũ thì mới đây, Duy Phương cũng tiết lộ gây sốc khi cho biết mình từng không có nổi hai chục ngàn đổ xăng.

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