Người trong nghề bóc trần 'tính cách lạ' và chuyện cân đo tiền bạc của Phi Nhung khiến dư luận phải 'suy nghĩ lại'

Hậu trường 17/06/2021 08:03

Nhân vật này chia sẻ về sự quan tâm ân cần của Phi Nhung dành cho mọi người, bên cạnh dó còn dành nhiều lời khen cho Hồ Văn Cường.

Trong lùm xùm từ thiện vừa qua, Phi Nhung lại dính nghi án lợi dụng trẻ em và chậm trả lại toàn bộ cát sê cũng như tiền thưởng cho Hồ Văn Cường. Mặc dù hai mẹ con đã lên tiếng giải thích đính chính nhiều lần nhưng có lẽ cư dân mạng vẫn còn khá tò mò và chưa thật sự hài lòng. 

Người trong nghề bóc trần 'tính cách lạ' và chuyện cân đo tiền bạc của Phi Nhung khiến dư luận phải 'suy nghĩ lại' - Ảnh 1
Phi Nhung cũng từng có những khoảnh khắc đời thường đáng yêu, dễ thương như thế này - Ảnh: Internet

Trong khi “đại hạn” đang giáng xuống đầu thì mới đây, một nhân vật Tam Hảo nói điều hay làm việc tốt phiên bản Việt (Cung Tâm Kế) từng đóng MV “Phận mồ côi” của Phi Nhung và ca sĩ Hồ Văn Cường đã lên tiếng chia sẻ về con người thật của Phi Nhung khiến người xem có phần bỡ ngỡ và suy nghĩ lại.

Nhân vật này chia sẻ về sự quan tâm ân cần của Phi Nhung dành cho mọi người, bên cạnh dó còn dành nhiều lời khen cho Hồ Văn Cường. Người này viết trên trang cá nhân: "Thường đi quay mình hay cho Khang ngồi góc riêng xa xa vì con nhoi lắm, sợ ảnh quậy làm phiền những diễn viên khác lúc họ cần nghỉ ngơi, với lại lúc đó mình nghĩ chị Phi Nhung là ca sĩ nổi tiếng, lần đầu tiếp xúc không biết chị sao, mất công con ồn ào người ta không thích. Không ngờ chị Nhung kêu trợ lý đem nước qua cho con uống, nói cảnh quay hôm nay toàn ngoài nắng con mệt uống nước này vào là khỏe nhé, nước này mẹ Nhung đem từ Mỹ về rất tốt. Mình nhớ nhất cảnh quay kết phim lúc Khang đóng cảnh chết, chị Nhung nhập tâm ôm con khóc quá trời, mình cảm nhận được đó là tình cảm rất thật luôn. Hôm đó thấy có nhiều con nuôi và có cả Hồ Văn Cường đến ủng hộ tinh thần cho mẹ quay, thấy cả nhà nói chuyện rất tình cảm và vui vẻ lắm luôn. Cường cũng rất dễ thương đùa giỡn với Khang cũng ghê lắm. Cảnh đó quay nhiều lần nè, quay xong mình nhớ là hơn 12h khuya, đang loay hoay thay đồ cho Khang để đi về hôm sau quay tiếp thì chị trợ lý tới dúi vào tay Khang ít tiền nói chị Nhung nói cho con mua bánh nhé, con giỏi lắm, cảm ơn con. Lúc đó mình ngạc nhiên nhưng không nhận, nói Khang trả lại và cảm ơn vì đó là trách nhiệm và vai diễn của con nên con phải cố gắng. Một thời gian sau lúc con đi thu âm cho vai diễn của mình và gặp lại chị Nhung, chị chuẩn bị sẵn một bao lì xì nói mẹ tặng con mua sữa nhé”.

Người trong nghề bóc trần 'tính cách lạ' và chuyện cân đo tiền bạc của Phi Nhung khiến dư luận phải 'suy nghĩ lại' - Ảnh 2
Bài đăng của Tam Hảo cô nương phiên bản Việt lên tiếng về Phi Nhung khiến fan tò mò - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, người cha trong vụ việc còn cho rằng Phi Nhung rất thoáng về chuyện tiền bạc khiến người xem tò mò: “Sau này MV Phận mồ côi được diễn trên sân khấu Mai Vàng và may mắn được giải Tác Phẩm của năm, chị Nhung nhận bằng khen xong vào hậu trường gọi con lại, nói tặng con đem về nhà treo làm kỉ niệm nhé, đây là vai diễn của con. Lúc đó, mình từ chối nhận và nói Khang cảm ơn mẹ Nhung vì tình cảm con nhận từ mẹ Nhung như vậy là nhiều rồi. Với lại, mình có qua quán chay chị Nhung thấy ở quán treo rất nhiều bằng khen nên chị cứ treo ở quán để nhiều người được thấy. Lần Khang trợ diễn xong mấy hôm sau quản lý chị Nhung gọi hỏi mình có nhận thù lao cho bé bên BTC chưa, chị biết mình chưa nhận, liền xin tài khoản rồi chuyển tiền cho mình. Chị quản lý nói không biết họ đưa cho Khang như thế nào thôi thì mình chuyển 50% cát-sê hôm đó của chị Nhung cho mình, mình ngạc nhiên thật sự. Kể vậy để biết là với chị Nhung và chị quản lý họ rất quan tâm và rất thoáng về chuyện tiền bạc chứ không có tính toán chi li để người như mình bị thiệt thòi đâu".

Người trong nghề bóc trần 'tính cách lạ' và chuyện cân đo tiền bạc của Phi Nhung khiến dư luận phải 'suy nghĩ lại' - Ảnh 3
Giữa lùm xùm bủa vây khán giả hi vọng Phi Nhung mau chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục cống hiến cho khán giả - Ảnh: Internet

Mặc dù không "ra mặt" bênh vực và kêu gọi mọi người nhìn nhận khách quan về Phi Nhung nhưng những chia sẻ trên cũng phần nào khiến fan của nữ ca sĩ mát lòng, mát ruột. Khán giả khi xem xong đều cảm thấy Phi Nhung cũng sống có tình có nghĩa chứ không hẳn là xấu như cư dân mạng từng chia sẻ. 

Hiện nay lùm xùm giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội và mọi người hi vọng Phi Nhung sớm trả lại toàn bộ tiền cho Hồ Văn Cường để kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp.

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Từ khóa:   Phi Nhung Hồ Văn Cường cát sê Hồ Văn Cường Hồ Văn Cường

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