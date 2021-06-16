Phi Nhung khóa Facebook 'nhanh hơn chớp' sau tuyên bố trả tiền cho Hồ Văn Cường, khóa luôn chức năng này vì điều gì?

Hậu trường 16/06/2021 11:54

Ngoài khóa trang cá nhân, Phi Nhung còn khóa luôn bình luận trên fanpage khiến dân mạng tò mò và khó hiểu.

Sau liên hoàn phốt giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường thì ngày 15/6 cô đã có động thái trả lời về tiền cát sê của Hồ Văn Cường. Chia sẻ trên báo chí, nữ ca sĩ hải ngoại cho biết cô sẽ trả lại toàn bộ tiền cho Hồ Văn Cường và mong muốn anh sẽ có cuộc sống tự lập tốt hơn. Ca sĩ Phi Nhung cho biết: “"Có thể, ngày đó sẽ diễn ra khi Cường thi xong. Thật ra bố mẹ Cường lẫn quản lý đều đã luôn trao đổi và nắm con số".

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Lùm xùm giữa Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường những ngày qua gây chú ý cho khán giả - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ cũng tâm sự thêm cảm thấy khá buồn bã khi hay tin nam ca sĩ nói xấu mình trong tin nhắn trước đây của Hồ Văn Cường. 

Tuy nhiên mới đây nhất, bỗng dưng ca sĩ Phi Nhung lại khoá Facebook cá nhân, cả trang Fanpage cũng khóa luôn chế độ comment công khai. Khán giả càng đặt ra nhiều câu hỏi phải chăng sau một loạt lùm xùm với con nuôi cô đang muốn nghỉ ngơi yên tĩnh một thời gian?

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Hiện tại khi gõ tên cô thì trang cá nhân thường hay sử dụng không thể tìm thấy - Ảnh: Chụp màn hình
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Chỉ hiện ra trang fanpage hơn 3 triệu người theo dõi tuy nhiên cũng đã bị khóa chức năng bình luận - Ảnh: Chụp màn hình

Tranh cãi giữa hai mẹ con Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường nổ ra khi loạt tin nhắn nói xấu Phi Nhung bị cư dân mạng chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Ngay sau đó nam ca sĩ đã lên tiếng xin lỗi dù vấp nhiều tranh cãi. Bên cạnh đó sự việc ồn ào chưa dừng lại khi khán giả cho rằng Phi Nhung không bảo vệ con mà tự tay đẩy anh vào chốn thị phi. 

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Ảnh minh họa: Internet
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Những bài đăng trước đó của Phi Nhung trên trang cá nhân nhận khá nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại khán giả mong muốn Hồ Văn Cường mau chóng được trả lại toàn bộ số tiền đi hát và cũng mong phía Phi Nhung cũng có thể giải thích rõ ràng toàn bộ sự việc trên một cách công khai minh bạch thay vì cứ dắt người xem đi lòng vòng như lạc vào mê cung.

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Từ khóa:   Hoài Linh - Phi Nhung Phi Nhung Hồ Văn Cường cát sê Hồ Văn Cường

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