Rộ tin Hồ Văn Cường bị kiểm soát 'phát ngôn', ekip Phi Nhung tiếp tục đưa ra ‘nước cờ mới’?

Hậu trường 16/06/2021 08:10

Cộng đồng mạng tinh ý nhận ra nhiều chi tiết đáng nghi và cho rằng FB của Hồ Văn Cường đang được ai đó chỉ đạo và quản lý. Thực hư ra sao?

Lùm xùm giữa Phi NhungHồ Văn Cường vẫn đang khiến nhiều khán giả mệt mỏi. Những câu chuyện giữ tiền cát sê hay đi hát bao năm mà vẫn nghèo khiến nhiều người xem có phần chạnh lòng cho anh. 

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Dù đã lên tiếng đính chính minh oan cho Phi Nhung nhưng lùm xùm giữa Hồ Văn Cường và nữ ca sĩ vẫn còn nhiều điểm nghi vấn - Ảnh: Inetrnet

Cư dân mạng tỏ ra hết sức thông cảm và còn muốn rơi nước mắt khi chứng kiến cuộc sống khó khăn của người chị Hồ Văn Cường ở quê nhà. Nam ca sĩ từng chia sẻ: “"Con chỉ mong mọi việc có thể dừng lại tại đây để có thời gian tập trung cho việc học hành, thi cử. Con đang chuẩn bị thi và con cũng đã rất áp lực".

Dù đã lên tiếng đính chính và tung hẳn một clip giãi bày minh oan cho Phi Nhung bên cạnh ba mẹ ruột nhưng dường như khán giả vẫn tỏ thái độ nghi ngờ và không mấy hài lòng. Mới đây khán giả tinh ý nhận ra có nhiều điểm bất thường trên bài đăng mới nhất của nam ca sĩ có dấu tích xanh chính chủ.

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Cách xưng hô 'hơi kỳ' khiến nhiều cư dân mạng tỏ ra hoài nghi về bài đăng đã bị ai đó tác động - Ảnh: Chụp màn hình

Nội dung bài đăng nói về chia sẻ của bố mẹ ruột, tuy nhiên trong cách xưng hô nghe có vẻ hơi xa lạ và không được tình cảm: ông Hồ Văn Mười, mẹ Hồ Văn Cường,... khiến nhiều cư dân mạng cho rằng trang FB của anh có thể đã bị ai đó tác động.

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Một số khán giả có cảm giác không giống như Hồ Văn Cường đang nói chuyện mà là hàng 'pha ke'- Ảnh: Chụp màn hình
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Fan ruột cho rằng FB anh đang bị ai đó kiểm soát - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay bên dưới các comment, nhiều người cho rằng có lẽ những ngày qua, trang cá nhân của anh đã bị eki của Phi Nhung tác động và mọi bài đăng đọc lên cũng có vẻ hơi kỳ và thậm chí còn hơi “giả trân” so với tính cách thật ngoài đời của nam ca sĩ. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của cộng đồng mạng, sự việc thực hư thế nào phải chờ chính chủ là Hồ Văn Cường và Phi Nhung lên tiếng. 

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường - Phi Nhung Hồ Văn Cường - Phương Mỹ Chi Phi Nhung

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