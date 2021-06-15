Học phí Hồ Văn Cường mập mờ, Quang Lê lại gây sốc khi bật mí học phí Phương Mỹ Chi tận… 200 triệu

Sau lùm xùm tiền cát sê đi hát giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung thì hiện tại dư luận đang quan tâm đến Phương Mỹ Chi khi cô bé cũng trạc tuổi Hồ Văn Cường, cũng theo nghiệp hát và có cuộc sống giàu sang, sung túc. Quang Lê cũng đã lên tiếng về việc này khiến nhiều người có cảm giác chạnh lòng khi nghĩ đến hoàn cảnh của Hồ Văn Cường.

Cùng đi hát trong độ tuổi ngang ngửa nhau nhưng Phương Mỹ Chi có cuộc sống đầy đủ hơn Hồ Văn Cường rất nhiều - Ảnh: Internet

Ca sĩ Quang Lê cho biết: “Nói về Phương Mỹ Chi thì năm nay là năm quan trọng nhất con tốt nghiệp lớp 12 và sau năm nay thì Phương Mỹ Chi vào đại học. Chi học trường quốc tế, từ lớp 3-9 thì trường tài trợ 100%, tuy nhiên khi đến lớp 10-12 Chi phải đóng tiền học trên dưới 200 triệu. Số tiền đó từ việc Chi đi hát, Quang Lê là người book show cho con và mẹ Chi cũng nhận show luôn, dĩ nhiên cũng có những khán giả mạnh thường quân âm thầm hỗ trợ tiền học cho Chi. Có nhiều người thắc mắc về tiền bạc với Phương Mỹ Chi thì Quang lê cũng chia sẻ, Chi không biết về tiền bạc gì cả, quản lý của Quang Lê làm việc với mẹ của Chi và Quang Lê cũng không quan tâm cho mấy, nhưng quản lý của Quang Lê với chị Thư (mẹ Phương Mỹ Chi) làm việc rất là sòng phẳng. Chi đi hát thì quản lý sẽ trừ ra những chi phí như máy bay khách sạn, còn lại thù lao mẹ của Chi đều nhận đủ, đó là lý do tại sao Chi có đủ khả năng đóng tiền học. Ngoài ra, ba mẹ của Chi cũng không đi làm đó cũng là nhờ vào thu nhập của Phương Mỹ Chi rất là nhiều”.

Khán giả dành nhiều lời khen cho mối quan hệ của Quang Lê và Phương Mỹ Chi, bên cạnh đó cũng khá chạnh lòng cho Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Khi xem những lời chia sẻ của Quang Lê về cô con gái nuôi đam mê ca hát, nhiều khán giả tỏ ra mát ruột, mừng thầm cho Phương Mỹ Chi. Bên cạnh đó nhiều khán giả cũng dành cho Quang Lê nhiều lời khen có cánh. Sau khi làm bố nuôi nữ ca sĩ, Quang Lê hỗ trợ cho Phương Mỹ Chi khá nhiều từ việc ca hát nhận show nhưng không tham gia giữ tiền hay đi sâu vào vấn đề tài chính.