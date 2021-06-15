Học phí Hồ Văn Cường mập mờ, Quang Lê lại gây sốc khi bật mí học phí Phương Mỹ Chi tận… 200 triệu

Quang Lê đã có những chia sẻ thẳng thắng về chuyện con nuôi đi hát và cho biết tiền cát sê anh chia cho Phương Mỹ Chi khá sòng phẳng.
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Sau lùm xùm tiền cát sê đi hát giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung thì hiện tại dư luận đang quan tâm đến Phương Mỹ Chi khi cô bé cũng trạc tuổi Hồ Văn Cường, cũng theo nghiệp hát và có cuộc sống giàu sang, sung túc. Quang Lê cũng đã lên tiếng về việc này khiến nhiều người có cảm giác chạnh lòng khi nghĩ đến hoàn cảnh của Hồ Văn Cường.
Trong livestream xuất hiện trước khán giả mới đây, Quang Lê đã có những tâm sự về con gái nuôi và giải đáp nhiều câu hỏi về cuộc sống của Phương Mỹ Chi ở thời điểm hiện tại.
Ca sĩ Quang Lê cho biết: “Nói về Phương Mỹ Chi thì năm nay là năm quan trọng nhất con tốt nghiệp lớp 12 và sau năm nay thì Phương Mỹ Chi vào đại học. Chi học trường quốc tế, từ lớp 3-9 thì trường tài trợ 100%, tuy nhiên khi đến lớp 10-12 Chi phải đóng tiền học trên dưới 200 triệu. Số tiền đó từ việc Chi đi hát, Quang Lê là người book show cho con và mẹ Chi cũng nhận show luôn, dĩ nhiên cũng có những khán giả mạnh thường quân âm thầm hỗ trợ tiền học cho Chi. Có nhiều người thắc mắc về tiền bạc với Phương Mỹ Chi thì Quang lê cũng chia sẻ, Chi không biết về tiền bạc gì cả, quản lý của Quang Lê làm việc với mẹ của Chi và Quang Lê cũng không quan tâm cho mấy, nhưng quản lý của Quang Lê với chị Thư (mẹ Phương Mỹ Chi) làm việc rất là sòng phẳng. Chi đi hát thì quản lý sẽ trừ ra những chi phí như máy bay khách sạn, còn lại thù lao mẹ của Chi đều nhận đủ, đó là lý do tại sao Chi có đủ khả năng đóng tiền học. Ngoài ra, ba mẹ của Chi cũng không đi làm đó cũng là nhờ vào thu nhập của Phương Mỹ Chi rất là nhiều”.
Khi xem những lời chia sẻ của Quang Lê về cô con gái nuôi đam mê ca hát, nhiều khán giả tỏ ra mát ruột, mừng thầm cho Phương Mỹ Chi. Bên cạnh đó nhiều khán giả cũng dành cho Quang Lê nhiều lời khen có cánh. Sau khi làm bố nuôi nữ ca sĩ, Quang Lê hỗ trợ cho Phương Mỹ Chi khá nhiều từ việc ca hát nhận show nhưng không tham gia giữ tiền hay đi sâu vào vấn đề tài chính.
Bên cạnh đó, ca sĩ Quang Lê còn chia sẻ thêm: “Hiện tại Phương Mỹ Chi có cuộc sống rất ổn định, tài chính ổn định và tất cả lịch trình show do mẹ của Chi và gia đình quản lý 100%. Quang Lê cảm thấy Chi là một cô bé đáng yêu lúc nào cũng nhớ đến Quang Lê, điện thoại hỏi thăm nhiều khi nấu chè mang cho bố, Lê không cần tiền bạc gì cả mà là tình cảm con cái dành cho bố”.