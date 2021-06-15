Học phí Hồ Văn Cường mập mờ, Quang Lê lại gây sốc khi bật mí học phí Phương Mỹ Chi tận… 200 triệu

Hậu trường 15/06/2021 17:08

Quang Lê đã có những chia sẻ thẳng thắng về chuyện con nuôi đi hát và cho biết tiền cát sê anh chia cho Phương Mỹ Chi khá sòng phẳng.

Sau lùm xùm tiền cát sê đi hát giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung thì hiện tại dư luận đang quan tâm đến Phương Mỹ Chi khi cô bé cũng trạc tuổi Hồ Văn Cường, cũng theo nghiệp hát và có cuộc sống giàu sang, sung túc. Quang Lê cũng đã lên tiếng về việc này khiến nhiều người có cảm giác chạnh lòng khi nghĩ đến hoàn cảnh của Hồ Văn Cường.

phuong my chi 1
Quang Lê bất ngờ livestream chia sẻ về con gái nuôi - Ảnh: Chụp màn hình

Trong livestream xuất hiện trước khán giả mới đây, Quang Lê đã có những tâm sự về con gái nuôi và giải đáp nhiều câu hỏi về cuộc sống của Phương Mỹ Chi ở thời điểm hiện tại.

phuong my chi 2
Cùng đi hát trong độ tuổi ngang ngửa nhau nhưng Phương Mỹ Chi có cuộc sống đầy đủ hơn Hồ Văn Cường rất nhiều - Ảnh: Internet

Ca sĩ Quang Lê cho biết: “Nói về Phương Mỹ Chi thì năm nay là năm quan trọng nhất con tốt nghiệp lớp 12 và sau năm nay thì Phương Mỹ Chi vào đại học. Chi học trường quốc tế, từ lớp 3-9 thì trường tài trợ 100%, tuy nhiên khi đến lớp 10-12 Chi phải đóng tiền học trên dưới 200 triệu. Số tiền đó từ việc Chi đi hát, Quang Lê là người book show cho con và mẹ Chi cũng nhận show luôn, dĩ nhiên cũng có những khán giả mạnh thường quân âm thầm hỗ trợ tiền học cho Chi. Có nhiều người thắc mắc về tiền bạc với Phương Mỹ Chi thì Quang lê cũng chia sẻ, Chi không biết về tiền bạc gì cả, quản lý của Quang Lê làm việc với mẹ của Chi và Quang Lê cũng không quan tâm cho mấy, nhưng quản lý của Quang Lê với chị Thư (mẹ Phương Mỹ Chi) làm việc rất là sòng phẳng. Chi đi hát thì quản lý sẽ trừ ra những chi phí như máy bay khách sạn, còn lại thù lao mẹ của Chi đều nhận đủ, đó là lý do tại sao Chi có đủ khả năng đóng tiền học. Ngoài ra, ba mẹ của Chi cũng không đi làm đó cũng là nhờ vào thu nhập của Phương Mỹ Chi rất là nhiều”.

phuong my chi 3
Khán giả dành nhiều lời khen cho mối quan hệ của Quang Lê và Phương Mỹ Chi, bên cạnh đó cũng khá chạnh lòng cho Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Khi xem những lời chia sẻ của Quang Lê về cô con gái nuôi đam mê ca hát, nhiều khán giả tỏ ra mát ruột, mừng thầm cho Phương Mỹ Chi. Bên cạnh đó nhiều khán giả cũng dành cho Quang Lê nhiều lời khen có cánh. Sau khi làm bố nuôi nữ ca sĩ, Quang Lê hỗ trợ cho Phương Mỹ Chi khá nhiều từ việc ca hát nhận show nhưng không tham gia giữ tiền hay đi sâu vào vấn đề tài chính. 

Bên cạnh đó, ca sĩ Quang Lê còn chia sẻ thêm: “Hiện tại Phương Mỹ Chi có cuộc sống rất ổn định, tài chính ổn định và tất cả lịch trình show do mẹ của Chi và gia đình quản lý 100%. Quang Lê cảm thấy Chi là một cô bé đáng yêu lúc nào cũng nhớ đến Quang Lê, điện thoại hỏi thăm nhiều khi nấu chè mang cho bố, Lê không cần tiền bạc gì cả mà là tình cảm con cái dành cho bố”.

Bị dân mạng so sánh tài sản không bằng một góc Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường nói gì về tiền Phi Nhung đang giữ?

Bị dân mạng so sánh tài sản không bằng một góc Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường nói gì về tiền Phi Nhung đang giữ?

Hồ Văn Cường cho rằng mỗi người có hướng đi riêng và mong khán giả đừng so sánh khập khiễng như thế.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Văn Cường - Phương Mỹ Chi Quang Lê Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 50 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36