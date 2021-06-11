Cuộc sống '1 trời 1 vực' của 2 sao nhí: Phương Mỹ Chi tự mua nhà sắm ô tô, Hồ Văn Cường lại chẳng rõ cát xê của mình bao nhiêu?

Hậu trường 11/06/2021 10:28

Đều là những gương mặt nổi tiếng sau khi tham gia vào những cuộc thi ca hát, ấy thế mà cuộc sống của Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường lại có sự chênh lệch đến ngỡ ngàng.

Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường đều là những giọng ca nhí vô cùng nổi tiếng hiện nay. Nếu Phương Mỹ Chi nổi đình đám sau khi đoạt giải á quân Giọng hát Việt nhí 2013, thì Hồ Văn Cường lại gây tiếng vang lớn nhờ đăng quang Thần tượng âm nhạc nhí 2016. Đến thời điểm hiện tại, cả hai hiện tượng dân ca nhí đều đã bước đến tuổi trưởng thành và đều thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, cuộc sống của hai giọng ca nhí lại có sự khác biệt đến không ngờ.

Cuộc sống '1 trời 1 vực' của 2 sao nhí: Phương Mỹ Chi tự mua nhà sắm ô tô, Hồ Văn Cường lại chẳng rõ cát xê của mình bao nhiêu? - Ảnh 1
 Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường đều nổi tiếng từ những cuộc thi về ca hát - Ảnh: Internet

Phương Mỹ Chi có thu nhập khủng ở tuổi 18, tự mua nhà tiền tỷ cho bố mẹ

Vốn là một trong những ca sĩ nhí đắt show nhất hiện nay, nên cát xê của Phương Mỹ Chi cũng “duyệt” vào hàng “khủng”. Chính Quang Lê cũng từng tiết lộ, cát xê của Phương Mỹ Chi trong một show diễn tại Mỹ lên đến 6.000 USD. 

Ở tuổi 18, Phương Mỹ Chi có một cuộc sống vô cùng sung túc, không chỉ tự lo cho việc học hành của bản thân, giọng ca “Quê em mùa nước lũ” còn thoải mái trong việc mua sắm đồ hiệu và chăm lo cho cả gia đình. Cụ thể, sau 8 năm đi hát, Phương Mỹ Chi đã có thể tự mua xe khủng và ngôi nhà tiền tỷ cho ba mẹ. Ngoài ra, giọng ca nhí chia sẻ cô vẫn thường đưa gia đình đi du lịch mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.

Cuộc sống '1 trời 1 vực' của 2 sao nhí: Phương Mỹ Chi tự mua nhà sắm ô tô, Hồ Văn Cường lại chẳng rõ cát xê của mình bao nhiêu? - Ảnh 2
 Phương Mỹ Chi là một trong những giọng ca nhí đắt show nhất hiện nay với cát xê ‘khủng’ - Ảnh: Internet 
Cuộc sống '1 trời 1 vực' của 2 sao nhí: Phương Mỹ Chi tự mua nhà sắm ô tô, Hồ Văn Cường lại chẳng rõ cát xê của mình bao nhiêu? - Ảnh 3
 Ở tuổi 18, Phương Mỹ Chi đã hoàn thành ước mơ mua cho bố mẹ một căn nhà mới - Ảnh: Internet 

Hồ Văn Cường không rõ cát xê của mình là bao nhiêu, muốn gì phải xin mẹ Phi Nhung

Được biết đến qua chương trình VietNam Idol Kids vào năm 2016, Hồ Văn Cường ngay lập tức chiếm cảm tình của vô vàn khán giả bởi giọng hát đầy cảm xúc của mình, chính điều này đã giúp cho cậu bé đăng quang ngôi vị Thần tượng âm nhạc nhí. 

Sau cuộc thi, Hồ Văn Cường có cơ duyên được Phi Nhung nhận nuôi và hỗ trợ cậu bé ăn học thành tài để có được một tương lai tốt đẹp hơn.

Cuộc sống '1 trời 1 vực' của 2 sao nhí: Phương Mỹ Chi tự mua nhà sắm ô tô, Hồ Văn Cường lại chẳng rõ cát xê của mình bao nhiêu? - Ảnh 4

Hồ Văn Cường nổi tiếng bởi giọng hát dân ca đầy trữ tình khi tham gia chương trình VietNam Idol Kids - Ảnh: Internet 

Thế nhưng, vào tháng 3/2021, Hồ Văn Cường bất ngờ chia sẻ trên Zing về tiền cát xê của mình. Theo đó, tiền cát xê là do người quản lý nắm giữ, bản thân cậu bé cũng không biết rõ số tiền là bao nhiêu: “Em sợ khi biết về tiền bạc, mình bị ỷ lại, thiếu sự cố gắng, vươn lên”. Chính mẹ nuôi của cậu, Phi Nhung cũng chia sẻ với Thanh Niên: "Ca sĩ mà giữ tiền không bao giờ làm được chuyện gì cả. Chỉ có quản lý mình giữ tiền thôi, ca sĩ mà còn lo tính tiền thì còn gì là cảm xúc trên sân khấu. Nên tiền của tôi và Cường đều do quản lý giữ. Cát xê của Cường tôi cũng không được biết, ngay cả tiền của tôi, tôi cũng không được biết".

Đồng thời, giọng ca nhí cũng thổ lộ mong muốn của mình: “Em muốn mình đủ lớn, đủ trưởng thành để đi làm kiếm tiền nhiều thêm. Em mong mua được 1 ngôi nhà để cả gia đình sống chung. Em còn có chị gái nữa, em ước mình có nhà để chị đưa các cháu lên chơi cho thuận tiện. Ba mẹ cũng càng ngày càng lớn tuổi, em nghĩ sẽ đến lúc mình làm chỗ dựa cho gia đình".

Cuộc sống '1 trời 1 vực' của 2 sao nhí: Phương Mỹ Chi tự mua nhà sắm ô tô, Hồ Văn Cường lại chẳng rõ cát xê của mình bao nhiêu? - Ảnh 5
 Hồ Văn Cường bên mẹ ruột và người mẹ nuôi Phi Nhung - Ảnh: Internet

Trong khi Phương Mỹ Chi đã hoàn thành ước mơ mua nhà cho bố mẹ và có được cuộc sống như mong muốn, thì Hồ Văn Cường vẫn đang “chật vật” với ước mơ tậu nhà tại TP.HCM để rước ba mẹ và anh chị về ở cùng.

Cuộc sống '1 trời 1 vực' của 2 sao nhí: Phương Mỹ Chi tự mua nhà sắm ô tô, Hồ Văn Cường lại chẳng rõ cát xê của mình bao nhiêu? - Ảnh 6
 Mạng xã hội đang truyền tay nhau hình ảnh căn nhà được cho là của gia đình Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Trong nhiều ngày qua, cái tên “Hồ Văn Cường” đang trở thành tâm điểm của báo chí sau khi bị lộ tin nhắn “muốn thoát khỏi động quỷ”. Sau đó, giọng ca nhí đã chính thức lên tiếng tất cả là do một fan đã liên kết với hacker để công bố hàng loạt tin nhắn với động thái “bôi xấu” Phi Nhung. Cũng chính bởi sự việc này mà Hồ Văn Cường cũng đã cho đăng tải đoạn clip xin lỗi Phi Nhung trên trang cá nhân của mình.

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Khi biết con trai nhắn tin 'nói xấu' Phi Nhung, ba mẹ của Hồ Văn Cường vô cùng ngỡ ngàng và buồn bã.

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