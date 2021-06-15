Nhân tố bí ẩn 'ngứa miệng', quản lý Phi Nhung ‘mập mờ' khiến tiền học phí của Hồ Văn Cường rơi vào bỏ ngỏ?

Hậu trường 15/06/2021 10:41

Vụ lùm xùm giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường càng trở nên nóng hơn bao giờ hết khi học phí của ngôi trường quốc tế nam ca sĩ theo học đang được cư dân mạng soi triệt để.

Sau khi Phi Nhung tuyên bố rằng mình không lợi dụng trẻ em, cũng không giữ tiền Hồ Văn Cường mà sẽ đợi anh đủ 18 tuổi để trả lại, nhiều khán giả đã nhanh chóng lên tiếng và cần lời giải thích thỏa đáng hơn nữa.

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Cộng đồng soi ra, bà Diễm Phạm - quản lý Phi Nhung trả lời trên báo về học phí của Hồ Văn Cường có nhiều thông tin khá mập mờ - Ảnh: Internet

Để làm rõ việc này, bà Diễm Phạm, quản lý ca sĩ Phi Nhung đã bóng gió về học phí cho trường quốc tế Cường đang theo học nhưng không nói rõ ràng "ra lẽ". Bà từng chia sẻ trên Zing News rằng: “Tôi và chị Nhung dẫn con lên TP.HCM từ lâu để nuôi ăn học, chứ đâu phải chỉ cho bé đi hát? Dư luận đâu có biết một năm Hồ Văn Cường học ở trường quốc tế phải đóng bao nhiêu tiền? Trường quốc tế có chính sách giảm nhưng không có ở đâu miễn phí tất cả”.

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Hồ Văn Cường đang theo học tại trường quốc tế iSCHOOL nhưng học phí bao nhiêu thì chẳng ai biết - Ảnh: Internet

Việc đưa ra lời nói trên nhưng không chịu công bố học phí rõ ràng mà cứ “mập mờ” khiến khán giả càng thêm khó hiểu. Chưa kể sau khi bà Diễm thông tin, một giáo viên tự nhận còn đổ thêm dầu vào lửa khi cho rằng trường giảm 100% học phí. Ngay sau đó, dân mạng cũng show ra bằng chứng trường của Hồ Văn Cường đang theo học đã tài trợ học phí cho anh.

Nhân tố bí ẩn 'ngứa miệng', quản lý Phi Nhung ‘mập mờ' khiến tiền học phí của Hồ Văn Cường rơi vào bỏ ngỏ? - Ảnh 3

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Cõi mạng nhanh chóng tìm ra được bằng chứng Hồ Văn Cường được tài trợ học phí - Ảnh: Internet

Sau thông tin của "một giáo viên tự nhận", một nguồn tin khác lại lên tiếng cho rằng không thể công khai học phí khiến dân mạng càng thêm thắc mắc và không tin tưởng. Theo Pháp luật và Bạn đọc, thông tin được miễn phí 100% tiền học như "ai đó" đang lan truyền trên mạng là hoàn toàn sai sự thật: "Hồ Văn Cường cũng như các học sinh khác ở trường, không có chuyện được miễn học phí 100%. Còn cụ thể được miễn bao nhiêu %, phụ huynh phải đóng bao nhiêu tiền cho Cường trong 3 năm học, tôi không thể tiết lộ. Đây là thông tin bảo mật, chỉ có phía Phi Nhung và nhà trường được biết". Nhiều khán giá cho rằng nếu muốn minh bạch thì nên cho biết rõ ràng học phí là bao nhiêu chứ đừng nên úp mở nói hai ba chiều như thế.

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Trước đó, một nhân tố bí ẩn còn quyết châm dầu vào lửa khi cho rẳng học phí của Hồ Văn Cường được miễn 100% - Ảnh: Chụp màn hình

Chính những lời đồn đoán, bất nhất trong câu chuyện trên nên đến thời điểm hiện tại học phí trường Hồ Văn Cường theo học chính xác là bao nhiêu vẫn còn là một điều bí ẩn chưa có câu trả lời.

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