Quản lý Phi Nhung tự tin ‘tiền nhiều lắm, đừng lo’ và quả quyết Hồ Văn Cường sẽ 'bị công an bắt ngay' nếu không ngoan ngoãn nói điều này

Chia sẻ của bà Diễm Phạm, quản lý ca sĩ Phi Nhung đang gây xôn xao dư luận, bà cho biết nếu Hồ Văn Cường không xin lỗi sẽ "bị công an bắt".

Có lẽ lùm xùm Phi Nhung và Hồ Văn Cường đang là chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội. Sau khi những tin nhắn đấu tố mẹ nuôi của Hồ Văn Cường bị rò rỉ ra bên ngoài, câu chuyện giữa nam ca sĩ và Phi Nhung càng khiến dư luận tò mò và tranh cãi. Nhiều lời đồn cho rằng Phi Nhung ăn chặn tiền cát sê, không chịu trả giải thưởng và tiền đi hát hơn 5 năm dù Hồ Văn Cường đã đủ tuổi trưởng thành. Sau khi tin đồn lan truyền rộng rãi, Phi Nhung đã lên tiếng đính chính và phủ nhận mọi thứ.

Hồ Văn Cường và Phi Nhung đang gây xôn xao dư luận với lùm xùm chuyện tiền bạc và giải thưởng giữa cô và gia đình con nuôi - Ảnh: Internet Song song đó, bà Diễm Phạm, quản lý của ca sĩ Phi Nhung cũng chia sẻ vụ ồn ào nhằm giải thích thêm về chuyện của Phi Nhung và Hồ Văn Cường cho công chúng được rõ. Quản lý của ca sĩ Phi Nhung chia sẻ trên Phụ Nữ Online rằng:"Dư luận đang xót thương cho Cường ở chỗ vì sao 2 lần em đứng ra xin lỗi trước công chúng mà không phải Phi Nhung, dù gì Cường vẫn đang là đứa trẻ? Nếu Cường không đứng ra xin lỗi thì công an bắt ngay. Công an cho Cường tại ngoại để họ điều tra vì Cường là người đưa thông tin ra ngoài. Có ai hiểu cảm giác đó của gia đình hay không? Tôi không muốn trả lời nữa vì phải bảo vệ Cường lúc này. Không biết bên phía công an điều tra ra sao rồi, xem Cường đã nhắn gì, với ai".

Bà Diễm Phạm cho rằng Hồ Văn Cường sẽ bị công an bắt nếu không xin lỗi - Ảnh: Internet Thông tin trên đang khiến khán giả hoang mang vì không ai ngờ rằng mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Tuy nhiên đáng thương cho ca sĩ Hồ Văn Cường khi chính anh là người bị rò rỉ thông tin, bà Diễm Phạm cũng từng chia sẻ trên Zing News rằng tất cả là gia đình nên khi bà dùng từ “bắt” dành cho Cường khán giả nghe khá chói tai. Bên cạnh đó việc Hồ Văn Cường phải đứng ra xin lỗi hay không thì tại sao lại liên quan đến việc “bị bắt”? Khán giả khá mệt mỏi khi ngóng theo ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường, mọi người cũng mong cô mau trả lại toàn bộ tiền cho nam ca sĩ để mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp - Ảnh: Internet Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, bà Diễm Phạm khi được hỏi về số tiền của Hồ Văn Cường thì bà cho biết: “Tiền nhiều lắm, đừng lo”. Bên cạnh đó bà Diễm cũng chia sẻ thêm chuyện cát sê của Hồ Văn Cường đôi khi cũng có cho Phi Nhung biết.

Lùm xùm ‘ỉm’ 2 đợt cứu trợ chưa 'ra ngô ra khoai', Phi Nhung tung ảnh hành thiện khiến dân mạng khó hiểu Dù đang dính ‘phốt’ giữ tiền cát sê và đi hát của Hồ Văn Cường, cộng thêm nghi vấn 'ỉm tiền từ thiện' nhưng Phi Nhung vẫn ung dung khoe ảnh từ thiện lên trang cá nhân khiến nhiều fan khó hiểu?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quan-ly-phi-nhung-tu-tin-tien-nhieu-lam-dung-lo-va-qua-quyet-ho-van-cuong-se-bi-cong-an-bat-ngay-neu-khong-ngoan-ngoan-noi-dieu-nay-408838.html