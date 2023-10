Quản lý Phi Nhung tự tin ‘tiền nhiều lắm, đừng lo’ và quả quyết Hồ Văn Cường sẽ 'bị công an bắt ngay' nếu không ngoan ngoãn nói điều này

Hồ Văn Cường và Phi Nhung đang gây xôn xao dư luận với lùm xùm chuyện tiền bạc và giải thưởng giữa cô và gia đình con nuôi - Ảnh: Internet

Song song đó, bà Diễm Phạm, quản lý của ca sĩ Phi Nhung cũng chia sẻ vụ ồn ào nhằm giải thích thêm về chuyện của Phi Nhung và Hồ Văn Cường cho công chúng được rõ.

Quản lý của ca sĩ Phi Nhung chia sẻ trên Phụ Nữ Online rằng:"Dư luận đang xót thương cho Cường ở chỗ vì sao 2 lần em đứng ra xin lỗi trước công chúng mà không phải Phi Nhung, dù gì Cường vẫn đang là đứa trẻ? Nếu Cường không đứng ra xin lỗi thì công an bắt ngay. Công an cho Cường tại ngoại để họ điều tra vì Cường là người đưa thông tin ra ngoài. Có ai hiểu cảm giác đó của gia đình hay không? Tôi không muốn trả lời nữa vì phải bảo vệ Cường lúc này. Không biết bên phía công an điều tra ra sao rồi, xem Cường đã nhắn gì, với ai".