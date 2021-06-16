5 năm về chung nhà với Phi Nhung, sự nghiệp cầm mic của Hồ Văn Cường 'đồ sộ' ra sao?

Lùm xùm Hồ Văn Cường và Phi Nhung mấy ngày qua gây khá nhiều tranh cãi trong dư luận. Từ việc chậm trả tiền cát sê đến giải thưởng thì khán giả cũng đang băn khoăn mấy năm qua Phi Nhung có thật sự nghiêm túc đầu tư sự nghiệp cho Hồ Văn Cường.

Sau khi đăng quang VietNam Idol Kids Hồ Văn Cường có tương lai rộng mở - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, anh xuất hiện với danh nghĩa là con nuôi Phi Nhung - Ảnh: Internet

Ngoài sản phẩm Bỏ quê thực hiện năm 2017 thì đến nay Hồ Văn Cường dường như chẳng có sản phẩm âm nhạc nào được đầu tư bài bản - Ảnh: Internet

Sau đó khá lâu anh cũng chưa có MV nào ra mắt mãi đến khi Phi Nhung thực hiện cho anh MV Thương quê mình miền Tây năm 2020 - Ảnh: Internet

Nhìn lại hơn 5 năm qua từ khi Phi Nhung nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi dường như anh chưa có sản phẩm âm nhạc nào gây ấn tượng. Năm 2020, Phi Nhung đầu tư một MV cho Hồ Văn Cường với tên gọi Thương quê mình miền Tây nhưng có vẻ khán giả cũng ít quan tâm. Đa phần những MV đều thực hiện chung với Phi Nhung. Những sản phẩm đăng lên Youtube chỉ là các bản Audio hay những buổi biểu diễn có mặt Hồ Văn Cường. Đến thời điểm hiện tại anh chưa có một MV nào thật sự được đầu tư nghiêm túc và kỹ lưỡng.