5 năm về chung nhà với Phi Nhung, sự nghiệp cầm mic của Hồ Văn Cường 'đồ sộ' ra sao?

Hậu trường 16/06/2021 08:31

Suốt 5 năm qua dường như Hồ Văn Cường chưa có dấu ấn riêng hoặc một MV nào thật sự nổi bậc trên Youtube.

Lùm xùm Hồ Văn Cường và Phi Nhung mấy ngày qua gây khá nhiều tranh cãi trong dư luận. Từ việc chậm trả tiền cát sê đến giải thưởng thì khán giả cũng đang băn khoăn mấy năm qua Phi Nhung có thật sự nghiêm túc đầu tư sự nghiệp cho Hồ Văn Cường.

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Sau khi đăng quang VietNam Idol Kids Hồ Văn Cường có tương lai rộng mở - Ảnh: Internet
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Ngay sau đó, anh xuất hiện với danh nghĩa là con nuôi Phi Nhung - Ảnh: Internet
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Ngoài sản phẩm Bỏ quê thực hiện năm 2017 thì đến nay Hồ Văn Cường dường như chẳng có sản phẩm âm nhạc nào được đầu tư bài bản - Ảnh: Internet
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Sau đó khá lâu anh cũng chưa có MV nào ra mắt mãi đến khi Phi Nhung thực hiện cho anh MV Thương quê mình miền Tây năm 2020 - Ảnh: Internet

Nhìn lại hơn 5 năm qua từ khi Phi Nhung nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi dường như anh chưa có sản phẩm âm nhạc nào gây ấn tượng. Năm 2020, Phi Nhung đầu tư một MV cho Hồ Văn Cường với tên gọi Thương quê mình miền Tây nhưng có vẻ khán giả cũng ít quan tâm. Đa phần những MV đều thực hiện chung với Phi Nhung. Những sản phẩm đăng lên Youtube chỉ là các bản Audio hay những buổi biểu diễn có mặt Hồ Văn Cường. Đến thời điểm hiện tại anh chưa có một MV nào thật sự được đầu tư nghiêm túc và kỹ lưỡng.

Ngoài ra, khán giả thắc mắc kênh Youtube riêng của anh nhưng lâu lâu đều có clip của Phi Nhung, Quỳnh Trang biểu diễn. Chính việc này khiến kênh của nam ca sĩ bị loãng và nhạt.

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Những sản phẩm đang tải trên kênh Youtube đa số là bản Audio thu sẵn, không tạo dấu ấn riêng - Ảnh: Chụp màn hình
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Ngoài những đoạn clip đi diễn của Hồ Văn Cường khán giả 'chưng hửng' khi thấy các clip của Phi Nhung trên kênh riêng của anh - Ảnh: Chụp màn hình
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Những nghệ sĩ khác cũng góp mặt - Ảnh: Chụp màn hình
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Chính việc đăng quá nhiều thứ khiến kênh Youtube của Hồ Văn Cường khá loãng và nhạt - Ảnh: Internet
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Khán giả hi vọng trong tương lai nếu Phi Nhung thật sự yêu quý Hồ Văn Cường thì nên tập trung đầu tư sự nghiệp cho cậu ca sĩ 18 tuổi thật nghiêm túc - Ảnh: Internet

Theo nhiều khán giả, 5 năm vào nghề là một khoảng thời gian khá dài, thế nhưng đến nay, Hồ Văn Cường vẫn chưa sở hữu một bản hit hoặc một sản phẩm âm nhạc nào thật sự chất lượng. Khán giả hi vọng Hồ Văn Cường có thể nhanh chóng ổn định để phát triển sự nghiệp rộng mở trong tương lai.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường - Phi Nhung Hồ Văn Cường - Phương Mỹ Chi Duy Mạnh - Phi Nhung

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