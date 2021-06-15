‘Kẻ thù 200 tỷ’ tiếp tục xắt xéo Phi Nhung: 'Luật trời có thì ngày hôm nay chị mới bị xã hội lên án'

Hậu trường 15/06/2021 11:06

Mới đây hoa hậu 200 tỷ Phương Lê lại tiếp tục có màn ‘cà khịa’ bóng gió với Phi Nhung trên trang cá nhân khiến dư luận xôn xao.

Phi Nhung và Hồ Văn Cường là hai cái tên sáng nhất cộng đồng mạng đến thời điểm hiện tại. Cả hai chiếm trọn spotlight trong mọi tình huống. Vụ lùm xùm diễn ra khi ca sĩ Phi Nhung bị tố không minh bạch trong chuyện tiền cát sê của ca sĩ Hồ Văn Cường, dù nữ ca sĩ hải ngoại đã lên tiếng giải thích nhưng có vẻ chưa làm hài lòng khán giả.

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Hoa Hậu Phương Lê được fan gọi vui là kẻ thù 200 tỷ của Phi Nhung sau các phát ngôn đụng cham trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Mới đây ca sĩ Phi Nhung đã đăng dòng status đầy ẩn ý "Luật Trời". Có lẽ Phi Nhung chỉ đang nghĩ đến vấn đề gì đó mông lung trong cuộc sống hoặc đang cảm thương cho những có kiếp bọt bèo trong lúc cô đi từ thiện, tuy nhiên điều đó đã gây chú ý cho Hoa hậu 200 tỷ.

Ngay sau đó hoa hậu Phương Lê đã chụp về tường nhà của cô và bóng gió điều gì đó khiến cõi mạng xôn xao đoán già đoán non các kiểu. Cô viết: “Đang nói mình kìa trời. Luật trời có thì ngày hôm nay chị mới bị xã hội lên án. Nuôi con nuôi như chị tôi cũng muốn nuôi ghê, lựa những đứa hát hay kiếm được tiền, sau đó nhân danh mẹ nuôi giữ tiền vô thời hạn, rồi tiền con bao nhiêu mình cũng không biết. SAO KHÔN QUÁ VẬY CHỊ?”.

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Hoa hậu Phương Lê đã chụp bài đăng của Phi Nhung và chia sẻ ẩn ý thâm sâu về nội dung trên lên trang cá nhân của mình - Ảnh: Internet

Không chỉ có stutus mới nhất này, trước đó, nàng hậu còn thách Phi Nhung thề nếu tự tin mình không nói dối: “Quản lý giữ 5 năm không hề biết? Thiệt không? ... Quản lý giữ tiền vậy nhà chị chắc quản lý đứng tên luôn hả? Về Việt Nam kiếm sống nhờ đồng tiền ở đây thì phải tôn trọng những khán giả yêu thương mình, xạo là lừa dối coi thường khán giả! LUẬT TRỜI KHÔNG THA".

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Ngoài những fan vào ủng hộ cô... - Ảnh: Chụp màn hình
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...thì cũng có kẻ bênh Phi Nhung và khuyên nàng hậu bớt nhiều chuyện - Ảnh: Chụp màn hình
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Trước đó hoa hậu 200 tỷ cũng từng có phát ngôn về lùm xùm tiền cát sê của Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Ngoài ra, hoa hậu Phương Lê cũng đã từng chia sẻ bài đăng liên quan đến lùm xùm Phi Nhung Hồ Văn Cường như sau: "Phi Nhung nên trả lại tiền cho Cường và cha mẹ để họ xây nhà sinh sống. Trả đúng số tiền con đi hát chứ không phải trả số tiền mà Phi Nhung lấp liếm kêu không biết là bao nhiêu. Giá đi hát của Cường từ 50 - 90 triệu một lần. Làm người đừng làm vậy, làm mẹ càng không được làm vậy".

Mọi thông tin về vụ việc đều chỉ là quan điểm cá nhân từ phía Phương Lê, về phía Phi Nhung, cô chưa có động thái phản hồi chính xác những "câu hỏi" từ phía nàng hậu.

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