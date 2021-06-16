Khán giả ‘chao đảo’ vì bằng chứng 'rõ mười mươi' minh oan cho Phi Nhung vụ ‘giãy nảy’ 40 triệu tiền hát chùa

Tiết lộ của nam ca sĩ Lưu Chấn Long bị nhiều khán giả hoài nghi vì có nhiều điểm nghi vấn về ca sĩ Phi Nhung.
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Lùm xùm cát sê của con nuôi chưa dứt, nữ ca sĩ Phi Nhung còn dính ‘hạn’ trên trời rơi xuống khi ca sĩ Lưu Chấn Long tố cô từng đi hát ở chùa, bảo rằng chỉ lấy tiền xăng xe và được gửi 5 triệu đồng thì giãy nảy không chịu, đòi cho được 40 triệu mới thôi.
Tuy nhiên fan của Phi Nhung đã lan truyền bài viết minh oan cho thần tượng của mình. Bên cạnh đó còn tố ngược lại Lưu Chấn Long lươn lẹo nói dối. Bài đăng chỉ rõ những điểm vô lý, bất thường nhằm minh oan cho Phi Nhung như sau:
Việc xóa tên chùa ra khỏi bài viết là điểm nghi vấn đầu tiên. Nam ca sĩ từng nói show diễn ra tại chùa Đại Tòng Lâm, huyện Tân Thành, Vũng Tàu nhưng hà cớ gì sau đó lại xóa tên chùa đi trong bài viết? Ngày đại lễ của chùa diễn ra chính xác là vào ngày 19 tháng giêng âm lịch nhưng Lưu Chấn Long lại nói tổ chức vào ngày 21/1 khá mâu thuẫn.
Trong nghi vấn tiếp theo, nếu đúng là ngày 21/1/2017 (âm lịch), ca sĩ Lưu Chấn Long có show diễn chung cùng Phi Nhung tại Vũng Tàu thì lại càng "sai quá sai". Bởi theo lịch dương lịch, ngày 17/2/2017, mọi người lại phát hiện đêm đó nữ ca sĩ đang cùng các con nuôi đi hát tại... Bến Tre.
Hiện tại người trong cuộc vẫn chưa có phản hồi gì mới tuy nhiên cõi mạng vẫn đang xôn xa về thông tin trên chẳng biết phải nghiêng về phe nào.