Sau liên hoàn ‘phốt’, đến Việt Hương cũng bị dọa bởi một antifan nào đó tuy nhiên câu trả lời của nữ danh hài đã khiến người xem xanh mặt.

Thời gian “bão táp” vừa qua chứng kiến hàng loạt sao Việt bị lôi đời tư không mấy đẹp đẽ ra trước mắt công chúng. Đa số fan cảm thấy mệt mỏi và chán nản vì ngoài những sản phẩm âm nhạc, điện ảnh chất lượng chỉ toàn có quá nhiều ồn ào liên quan tới showbiz. Mới đây nhất Việt Hương cũng bị antfian chỉ mặt đặt tên tuy nhiên thái độ đáp trả của cô đã khiến dân tình chú ý.

Việt Hương là một danh hài được nhiều khán giả yêu mến - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi Việt Hương chia sẻ bài đăng tập thể dục thể thao và khuyên mọi người nên giữ sức khỏe. Khá nhiều fan đã vào ủng hộ cô và dành nhiều lời khen có cánh. Cô còn khuyên mọi người giữ vóc dáng cân đối dù ở độ tuổi nào cũng nên chăm sóc bề ngoài của mình.

Cô chia sẻ hình ảnh tập thể thao và khuyên mọi người giữ sức khỏe - Ảnh: Internet

Tuy nhiên bên dưới bỗng dưng xuất hiện một comment của ai đó "ngứa miệng" vào “cà khịa” nữ danh hài. Tài khoản này bình luận: “Giờ giới nghệ sĩ đang bị bóc phốt nhiều. Cho nên bớt đăng hình, khoe mẽ nọ kia đi bà nội. Chuẩn bị lại đến bà giờ á”.

Bình luận 'kém duyên' của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Đáp lại sự vô duyên của antifan, Việt Hương đã có màn đáp trả hết sức khôn khéo và tinh tế. Cô đanh thép cho rằng bản thân mình sống đúng nên chẳng phải sợ bất cứ ai công kích. Cô còn cho biết bản thân sẽ cảm thấy vui vẻ bình thường nếu có chuyện gì đó để “phốt”.

Việt Hương đáp trả cực kỳ tinh tế - Ảnh minh họa: Internet

Câu trả lời cực khéo của cô khiến antifan cứng họng: “Báo cho chị một tiếng để chị mừng coi nè, hồi nhỏ được đi học không? Chị tập thể thao mắc gì khoe cái nệm gối hả, suy nghĩ nói chuyện sao cho duyên dáng nè!”.

MXH ‘choáng váng’ trước thông tin Hoài Linh bị chồng Việt Hương kiện 6 tỷ đồng tiền từ thiện Thông tin chồng nghệ sĩ hài Việt Hương đòi kiện Hoài Linh về số tiền quyên góp 6 tỷ từ thiện mà chưa được chuyển đến bà con đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-hoai-linh-den-viet-huong-bi-cao-nhan-bi-an-doa-boc-phot-408981.html