MXH ‘choáng váng’ trước thông tin Hoài Linh bị chồng Việt Hương kiện 6 tỷ đồng tiền từ thiện

Hậu trường 29/05/2021 10:18

Thông tin chồng nghệ sĩ hài Việt Hương đòi kiện Hoài Linh về số tiền quyên góp 6 tỷ từ thiện mà chưa được chuyển đến bà con đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương được biết là anh em thân thiết lâu năm với NSƯT Hoài Linh nên mới đây khi tin đồn Hoài Phương - chồng nghệ sĩ Việt Hương bức xúc đòi kiện đàn anh về số tiền quyên góp 6 tỷ từ thiện, khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang. 

viet huong
Hoài Linh và vợ chồng vợ Việt Hương khá thân thiết, thường họp mặt ăn uống, nói chuyện - Ảnh: Internet

Tin đồn bắt nguồn từ một video clip không rõ nguồn gốc, chia sẻ lý do vợ chồng Việt Hương muốn kiện Hoài Linh vì đã chuyển cho đàn anh 6 tỷ đồng tiền quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung nhưng hiện tại tiền vẫn chưa đến tay người dân.

viet huong 1
Đoạn clip khởi kiện Hoài Linh đã nhanh chóng lan truyền - Ảnh: Cắt từ clip

Không biết thực hư thế nào nhưng tin đồn này khiến người hâm mộ hết sức hoang mang, tò mò. Để tránh gây thêm dư luận xã hội không đáng có, mới đây, Hoài Phương đã lên tiếng chính thức về tin đồn này. Trên trang cá nhân, ông xã nữ danh hài bức xúc lên tiếng khẳng định đó chỉ tin đồn thất thiệt, mượn tên vợ chồng Việt Hương để giật tít và nhờ người hâm mộ hãy chặn những thông tin đó. 

viet huong 2
Chồng Việt Hương đã chính thức lên tiếng khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt - Ảnh: Chụp màn hình

Vụ việc Hoài Linh giữ hơn 13 tỷ tiền quyên góp từ thiện mà vẫn chưa chuyển được đến tay người dân miền Trung lũ lụt đã gây ra phản ứng đa chiều trong dư luận. Khản giả đang trông chờ những hành động tiếp theo của nam danh hài thay vì chỉ lên tiếng đính chính với lý do được CĐM cho là không thoả đáng.

‘Đòn trí mạng’ 14 tỷ đồng từ thiện làm lung lay ‘tượng đài’ Hoài Linh như thế nào?

‘Đòn trí mạng’ 14 tỷ đồng từ thiện làm lung lay ‘tượng đài’ Hoài Linh như thế nào?

Hoài Linh, nghệ sĩ được xem như một “tượng đài” trong showbiz Việt nhưng hiện đang đứng trước nguy cơ sụp đổ vì 14 tỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   Chồng Việt Hương đòi kiện Hoài Linh chồng Việt Hương vợ chồng Việt Hương

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 31 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36