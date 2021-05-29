MXH ‘choáng váng’ trước thông tin Hoài Linh bị chồng Việt Hương kiện 6 tỷ đồng tiền từ thiện

Thông tin chồng nghệ sĩ hài Việt Hương đòi kiện Hoài Linh về số tiền quyên góp 6 tỷ từ thiện mà chưa được chuyển đến bà con đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương được biết là anh em thân thiết lâu năm với NSƯT Hoài Linh nên mới đây khi tin đồn Hoài Phương - chồng nghệ sĩ Việt Hương bức xúc đòi kiện đàn anh về số tiền quyên góp 6 tỷ từ thiện, khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang.

Hoài Linh và vợ chồng vợ Việt Hương khá thân thiết, thường họp mặt ăn uống, nói chuyện - Ảnh: Internet

Tin đồn bắt nguồn từ một video clip không rõ nguồn gốc, chia sẻ lý do vợ chồng Việt Hương muốn kiện Hoài Linh vì đã chuyển cho đàn anh 6 tỷ đồng tiền quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung nhưng hiện tại tiền vẫn chưa đến tay người dân.

Đoạn clip khởi kiện Hoài Linh đã nhanh chóng lan truyền - Ảnh: Cắt từ clip

Không biết thực hư thế nào nhưng tin đồn này khiến người hâm mộ hết sức hoang mang, tò mò. Để tránh gây thêm dư luận xã hội không đáng có, mới đây, Hoài Phương đã lên tiếng chính thức về tin đồn này. Trên trang cá nhân, ông xã nữ danh hài bức xúc lên tiếng khẳng định đó chỉ tin đồn thất thiệt, mượn tên vợ chồng Việt Hương để giật tít và nhờ người hâm mộ hãy chặn những thông tin đó.

Chồng Việt Hương đã chính thức lên tiếng khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt - Ảnh: Chụp màn hình

Vụ việc Hoài Linh giữ hơn 13 tỷ tiền quyên góp từ thiện mà vẫn chưa chuyển được đến tay người dân miền Trung lũ lụt đã gây ra phản ứng đa chiều trong dư luận. Khản giả đang trông chờ những hành động tiếp theo của nam danh hài thay vì chỉ lên tiếng đính chính với lý do được CĐM cho là không thoả đáng.

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