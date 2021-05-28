Hoài Linh đã nói gì giữa lúc con trai muốn về bên cha trong ‘tháng ngày khó khăn nhất’ của cuộc đời?

Sao Việt 28/05/2021 10:35

Là con trai duy nhất của Hoài Linh, giữa lúc cha mình đang gặp phải scandal có thể nói là lớn nhất trong sự nghiệp, Võ Lê Thành Vinh đã có ý định bay ngay từ Mỹ về Việt Nam.

Hiện Hoài Linh là cái tên được tất cả mọi người ở tất cả các giới trong xã hội đều quan tâm bởi anh đang vướng lùm xùm "giấu nhẹm" hơn 14 tỷ đồng tiền từ thiện. Mặc dù đã lên tiếng giải thích nhưng dư luận vẫn chưa "nguôi giận", khán giả vẫn đang chĩa mũi dùi vào anh.

Hoài Linh đã nói gì giữa lúc con trai muốn về bên cha trong ‘tháng ngày khó khăn nhất’ của cuộc đời? - Ảnh 1
Hoài Linh chính thức lên tiếng giải trình về số tiền từ thiện 14 tỷ đồng chưa được trao cho đồng bào miền Trung - Ảnh: Chụp màn hình

Đứng trước scandal quá lớn của cha mình, cũng như sự công kích dữ dội từ phía CĐM, Võ Lê Thành Vinh - con trai duy nhất của danh hài Hoài Linh cùng người vợ đã ly hôn, có động thái muốn về bên cha khi đang chịu phải áp lực "kinh khủng".

Anh viết: "Anh có thể mua vé bay đến nhiều vùng đất nhưng anh muốn hạ cánh ở Việt Nam lúc này". Câu nói đầy ẩn ý của Thành Vinh khiến CĐM cho rằng anh đang rất muốn bay về Việt Nam cùng cha đối mặt khó khăn.

Hoài Linh đã nói gì giữa lúc con trai muốn về bên cha trong ‘tháng ngày khó khăn nhất’ của cuộc đời? - Ảnh 2
Bài đăng của Thành Vinh trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, mới đây, Võ Lê Thành Vinh lại có động thái mới trên trang cá nhân. Anh chia sẻ: "Lên máy bay tính về Việt Nam. Ai dè bố dặn đành thôi không về". Có thể thấy, dù bản thân đang gặp khó khăn rất lớn, cần người thân ở bên nhưng Hoài Linh lại một mực không cho con trai về Việt Nam.

Hoài Linh đã nói gì giữa lúc con trai muốn về bên cha trong ‘tháng ngày khó khăn nhất’ của cuộc đời? - Ảnh 3
Thành Vinh cho biết cha mình là danh hài Hoài Linh không cho anh về Việt Nam lúc này - Ảnh: Chụp màn hình
Hoài Linh đã nói gì giữa lúc con trai muốn về bên cha trong ‘tháng ngày khó khăn nhất’ của cuộc đời? - Ảnh 4
Một bài đăng gần đây của Thành Vinh khi anh lo lắng cho sức khỏe của cha mình - Ảnh: Chụp màn hình  

Trong hơn 30 năm theo nghiệp diễn, Hoài Linh được ví như "tượng đài" trong giới nghệ sĩ bởi những đóng góp to lớn của anh. Tuy nhiên, qua scandal lần này, ít nhiều sự ủng hộ, thương mến của công chúng dành cho anh đã suy giảm.

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