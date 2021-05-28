Hoài Linh đã nói gì giữa lúc con trai muốn về bên cha trong ‘tháng ngày khó khăn nhất’ của cuộc đời?

Hiện Hoài Linh là cái tên được tất cả mọi người ở tất cả các giới trong xã hội đều quan tâm bởi anh đang vướng lùm xùm "giấu nhẹm" hơn 14 tỷ đồng tiền từ thiện. Mặc dù đã lên tiếng giải thích nhưng dư luận vẫn chưa "nguôi giận", khán giả vẫn đang chĩa mũi dùi vào anh.

Hoài Linh chính thức lên tiếng giải trình về số tiền từ thiện 14 tỷ đồng chưa được trao cho đồng bào miền Trung - Ảnh: Chụp màn hình

Đứng trước scandal quá lớn của cha mình, cũng như sự công kích dữ dội từ phía CĐM, Võ Lê Thành Vinh - con trai duy nhất của danh hài Hoài Linh cùng người vợ đã ly hôn, có động thái muốn về bên cha khi đang chịu phải áp lực "kinh khủng".