Trong ba thập kỷ đó, cái tên Hoài Linh đã được gầy dựng và tạo tiếng vang khắp trong và ngoài nước. Hoài Linh là danh hài đạt được nhiều giải thưởng như Cù Nèo Vàng, 10 lần nhận giải Mai Vàng. Năm 2015, nam danh hài được đặc cách phong tặng NSƯT bởi không đủ yếu tố về huy chương và trở thành nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được phong tặng danh hiệu này. Ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Hoài Linh như “một tượng đài”.

Những ngày qua, truyền thông trong nước như “bùng nổ” khi nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng liên tục “bóc phốt” nghệ sĩ. Đặc biệt trong đó có nghệ sĩ Hoài Linh . Theo đó, cộng đồng mạng đã vô cùng hoang mang và không ngừng xôn xao về nghệ sĩ Hoài Linh cùng số tiền từ thiện gần 14 tỷ đồng trong đợt lũ miền Trung vừa qua. Trong clip đăng tải ngày 24/5, nghệ sĩ Hoài Linh khẳng định sẽ không vì 14 tỷ đồng mà đánh mất đi sự nghiệp đã gây dựng suốt 30 năm qua.

Sau này, Hoài Linh dần lấn sân sang sân khấu. Ban đầu, anh đi theo con đường chính kịch. Nam nghệ sĩ thú nhận rằng, anh không được đào tạo bài bản về diễn xuất mà diễn bằng bản năng. Khi sang Mỹ, Hoài Linh cộng tác với danh hài Vân Sơn rồi bắt đầu nổi lên trong giới hài kịch.

Gia đình Hoài Linh muốn anh theo ngành sư phạm nhưng anh lại say mê nghệ thuật ca múa. Anh quyết tâm theo học dù bố mẹ phản đối. Vũ sư Đặng Hùng là người thầy dẫn dắt anh trong những bước đi đầu tiên của một vũ công. Hoài Linh từng cộng tác cùng đoàn múa Ponaga, trong thời gian này anh đã đi lưu diễn khắp các tỉnh miền Trung và một số tỉnh miền Nam.

Trước khi 'càn quét' sân khấu Việt, Hoài Linh là nghệ sĩ hài nổi danh từ hải ngoại - Ảnh: Internet

Lối diễn của Hoài Linh được khen duyên dáng, diễn như không diễn, tự nhiên, mộc mạc, gần gũi, luôn biết cách biến hóa với phong phú các vai diễn, nhạy bén và khôn khéo với từng tình huống khó thậm chí là bất ngờ xảy ra. Ngoài ra, anh còn có khả năng hát nhiều làn điệu dân ca, tân nhạc, nói được nhiều giọng địa phương và giả gái không ai bì kịp. Những điều đó đã giúp danh hài Hoài Linh trở thành một nghệ sĩ được nhiều khán giả lẫn đồng nghiệp yêu mến và nể phục.

Hoài Linh giả gái rất ngọt và duyên dáng mà không hề lố bịch - Ảnh: Internet

Khi trở về nước hoạt động nghệ thuật, Hoài Linh trở thành cây hài ăn khách của sân khấu Nụ cười mới, có thể nói anh là nghệ sĩ được khán giả chờ đón nhiều nhất và chờ đợi lâu nhất trong các chương trình có anh tham gia.

Diễn viên bảo chứng phòng vé phim Việt

Trong suốt nhiều năm, hình ảnh của Hoài Linh phủ sóng màn ảnh vào dịp đầu năm mới. Nam nghệ sĩ từng là "ông hoàng phòng vé" mùa phim Tết. Từ năm 2008 đến 2018, anh tham gia nhiều bộ phim đình đám mùa Tết như: Nụ hôn thần chết, Phát tài, Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Bóng ma học đường, Hello cô Ba, Năm sau con lại về, Quý tử bất đắc dĩ, Nàng tiên có 5 nhà, Đích tôn độc đắc... Trong đó, Tía tui là cao thủ đạt doanh thu hơn 50 tỷ đồng, Nhà có 5 nàng tiên thu về hơn 60 tỷ đồng.

Hoài Linh là cái tên bảo chứng phòng vé với hàng loạt phim đình đám - Ảnh: Internet

Tuy cát-xê cụ thể của Hoài Linh khi đóng phim Tết không được người trong cuộc tiết lộ, nhưng nhiều khán giả cho rằng anh chắc chắn kiếm bộn tiền mùa phim Tết, cát-xê có thể lên đến hàng tỷ đồng cho một vai diễn.

“Ông hoàng gameshow” Việt

Trước khi dính phải những lùm xùm như hiện nay, Hoài Linh còn từng là “ông hoàng gameshow” Việt khi anh là nghệ sĩ có tần suất phủ sóng dày đặc trên các chương trình truyền hình. Nam nghệ sĩ rất được yêu thích khi trở thành giám khảo của nhiều chương trình nổi tiếng như: Người bí ẩn, Ơn giời cậu đây rồi, Gương mặt thân quen...

Hoài Linh là nghệ sĩ hài đắt show truyền hình nhất, Hoài Linh phủ sóng dày đặc khắp các chương trình hot của màn ảnh nhỏ - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng cát-xê gameshow của anh cao ngất ngưởng. Các nguồn tin cho biết, để có được sự gật đầu của Hoài Linh cho vị trí giám khảo, nhà sản xuất gameshow phải bỏ ra số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Với những thành tích 'khủng' của mình cho làng giải trí Việt, Hoài Linh là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được phong tặng danh hiệu NSƯT - Ảnh: FBNV

Hoạt động khác

Không thể không kể đến đóng góp của danh hài Hoài Linh khi đầu tư gần trăm tỷ đồng xây nhà thờ tổ sân khấu tại phường Phước Long, quận 9, TP.HCM. Ngoài chi phí lớn, công trình ấy cũng đòi hỏi nhiều tâm huyết. Có lẽ, ngoài danh hài Hoài Linh ra, trong làng nghệ sĩ đương thời, không ai đủ sức thực hiện.

Ngoài ra, độ nổi tiếng của nam danh hài còn được thể hiện rất rõ ở trên mạng xã hội, dù không thường xuyên đầu tư hình ảnh trên trang cá nhân nhưng fanpage của Hoài Linh có hơn 12 triệu lượt theo dõi và trở thành một trong những nghệ sĩ có trang fanpage lớn nhất nhì Việt Nam. Thậm chí, Hoài Linh còn sở hữu những bức ảnh có lượt like, chia sẻ, bình luận cao ngất ngưởng, đạt đến cả triệu lượt like thể hiện tầm ảnh hưởng không ai sánh nổi của Hoài Linh.

Tính đến nay, có lẽ không danh hài nào trong giới showbiz Việt có thể xếp ngang hàng với Hoài Linh về mức độ nổi tiếng cũng như thu nhập - Ảnh: FBNV

Khi vướng ồn ào từ thiện, Hoài Linh thẳng thừng cho rằng sẽ không đáng nếu đánh đổi sự nghiệp 30 năm lấy 14 tỷ tiền từ thiện miền Trung. Có thể đối với tổng tài sản khủng của Hoài Linh thì số tiền này không lớn, nhưng mấy ngày qua ít nhiều con số 14 tỷ đó đã làm lung lay sự nghiệp và hình ảnh của “một tượng đài”.