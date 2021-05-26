Lộ ảnh Hoài Linh tiều tụy nằm viện với vết cắt sâu ở cổ, đây là lý do thực sự khiến danh hài chậm trễ 14 tỷ đồng từ thiện?

Mới đây, hình ảnh NS Hoài Linh phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp vào mấy tháng trước khiến dân tình xôn xao. Phải chăng đây là nguyên nhân khiến nam danh hài phải dời chuyến đi thiện nguyện?

Giữa ồn ào liên quan đến số tiền 14 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung trong đợt lũ lụt kinh hoàng vào năm ngoái, NS Hoài Linh đã có clip chia sẻ về vấn đề này. Nam danh hài cho biết phải dời đợt thiện nguyện do Covid-19. Tuy nhiên, lý do này bị CĐM cho là không thỏa đáng. Nhiều người đã chỉ trích, ném đá nam nghệ sĩ một cách rất gay gắt trên MXH. Hoài Linh lên tiếng về vụ việc nhưng không nhận được sự đồng tình của khán giả - Ảnh chụp màn hình Trước những chỉ trích ngày càng tăng lên của cư dân mạng, phía đại diện của Hoài Linh đã chia sẻ hình ảnh nam nghệ sĩ phẫu thuật cắt tuyến giáp vào cuối năm ngoái khiến cư dân mạng bất ngờ.

Cụ thể, vào khoảng tháng 9/2020, Hoài Linh được chẩn đoán hạch cổ phải theo dõi thứ phát và phù nề phần mềm tại vị trí tuyến giáp. Nam nghệ sĩ đã tới khám và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Sau đó, Hoài Linh được yêu cầu theo dõi ung thư giáp thùy phải di căn hạch cổ phải và chỉ định mổ cắt toàn bộ tuyến giáp. Tới tháng 10/2020, nam danh hài được phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp đồng thời nạo hạch cổ phải tuyến 2-3-4-5-6. Sau phẫu thuật sức khoẻ Hoài Linh ổn định. Tiếp đó, nam danh hài thực hiện xạ trị lần 1 và nằm điều trị, nghỉ ngơi 2 tuần. Tới cuối tháng 2/2021, tình hình dịch bớt căng thẳng, Hoài Linh có đi tái khám và truyền thuốc 15 ngày.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong chiều 25/5, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM xác nhận Hoài Linh được thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng tại bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện cũng xác nhận tình trạng bệnh tình của Hoài Linh như trên và các bác sĩ nơi đây đã tiến hành phẫu thuật điều trị cho danh hài thành công. Hình ảnh Hoài Linh được cho là hậu phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Có thông tin cho rằng, trong quá trình truyền thuốc, Hoài Linh phải nằm im một chỗ. Từ việc ăn uống cho tới sinh hoạt đều phải ở chế độ riêng tư. Truyền hết đợt thuốc cũng tới cuối tháng 3/2021. Tại thời điểm đó, NS Hoài Linh đã chốt là bay ra Nha Trang đi từ thiện khoảng 10 ngày. Từ Nha Trang đi bằng ô tô ra các tỉnh, tuy nhiên, do dịch nên lại hoãn. Hiện tại thông tin trên đã khiến CĐM xôn xao bàn tán và thắc mắc liệu đây có phải là lý do khiến nam danh hài không thể đi thiện nguyện để dẫn đến những ồn ào gần đây không?

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