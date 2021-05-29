‘Đòn trí mạng’ 14 tỷ đồng từ thiện làm lung lay ‘tượng đài’ Hoài Linh như thế nào?

“Ngâm” tiền từ thiện trong 6 tháng, Hoài Linh khẳng định sẽ không vì 14 tỷ đồng mà đánh mất đi sự nghiệp đã gây dựng suốt 30 năm qua. Thực tế cho thấy, trong ba thập kỷ đó, cái tên Hoài Linh đã được gầy dựng và tạo tiếng vang khắp trong và ngoài nước, được xem như “một tượng đài” khó ai có thể thay thế. Hoài Linh đa tài và hầu như sạch scandal. Tưởng như “tượng đài” ấy sẽ rất bền vững, nhưng bất ngờ gặp phải “cơn sóng” lớn, sự nghiệp Hoài Linh đang bị lung lay và đứng trước làn sóng tẩy chay của dư luận.

Hoài Linh có sự nghiệp thành công sáng chói, khó có ai bì kịp. Tuy nhiên, “tượng đài” ấy đang trước nghi vấn ăn chặn tiền từ thiện gây ồn ào mấy ngày qua. Lên tiếng về sự việc, Hoài Linh giải thích rằng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đã chậm trễ cứu trợ. Dù đã phân trần, số đông khán giả vẫn không hài lòng.

Có thể nói trong tất cả các thiệt hại thì đây là thiệt hại nặng nề nhất mà Hoài Linh phải gánh chịu. Trong suốt 30 năm làm nghề, Hoài Linh sạch bóng scandal nhưng với vụ việc 14 tỷ tiền từ thiện như "đòn trí mạng" giáng vào nam danh hài. Ngoài những người bênh và tin tưởng Hoài Linh thì vẫn còn đó rất nhiều người, thậm chí cả những người đã từng yêu mến anh nay đã "chĩa mũi dùi" vào anh không thương tiếc. Rất nhiều bình luận chửi bới, công kích nam danh hài tràn lan trên MXH. Như vậy mới thấy, sức mạnh của người hâm mộ như thế nào. Họ yêu thương hết mình nhưng khi không còn sự yêu thương đó nữa thì họ cũng sẵn sàng rời đi.

Bạn bè, đồng nghiệp quay lưng

Người hâm mộ quay lưng với Hoài Linh đã đành, một số đồng nghiệp của nam danh hài cũng không khỏi bức xúc trước hành động chậm trễ của anh trong việc giúp đỡ bà con miền Trung. Danh ca Bảo Yến lên tiếng: “Hoài Linh đổ thừa dịch Covid-19 là sai hoàn toàn. Chị đã gửi tiền về cho quê sau đó một thời gian ngắn, lúc vẫn còn bị lụt và bà con vẫn nhận được như thường, chứ đâu có để tới giờ này. Rõ ràng Hoài Linh có ý đồ xấu.

Hoài Linh không có thiện tâm khi cầm 14 tỷ mà không giúp liền cho đồng bào miền Trung... Nếu cô Hằng không nói là nó sẽ im lìm và chìm xuồng luôn. Vì vậy, chị lên án Hoài Linh về sự việc này”.

Ngoài ca sĩ Bảo Yến, tính đến thời điểm này cũng đã có nhiều đồng nghiệp nam danh hài lên tiếng. Người bênh vực cũng có, người phân trần cũng không ít và cũng có người thẳng thừng không đồng ý việc anh làm.

Thuyền to thì gặp sóng lớn, Hoài Linh đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hình ảnh - Ảnh: FB

Bị tẩy chay, gỡ bỏ hình ảnh đại diện khỏi các nhãn hàng

Vì ồn ào từ thiện, Hoài Linh đánh mất hình ảnh đẹp mà anh vất vả xây dựng trong 30 năm làm nghề. Không những vậy, Hoài Linh còn bị nhiều khán giả chỉ trích, đòi thay thế ở vị trí giám khảo Thách thức danh hài mùa 7. Đây là một chương trình truyền hình ăn khách, tuy nhiên với scandal hiện tại, người hâm mộ không đồng ý để Hoài Linh "cầm trịch" chương trình, đòi tẩy chay chương trình nếu vẫn để anh ngồi "ghế nóng" ban giám khảo.

Là gương mặt đắt show diễn và đại diện thương hiệu cho nhiều nhãn hàng, Hoài Linh với “sự cố” từ thiện đã khiến anh thiệt hại không ít. Hoài Linh bị một sàn thương mại điện tử gỡ hình ảnh đại diện cho các chiến dịch truyền thông trên website, ứng dụng và trang fanpage chính thức. Trước đó, sàn thương mại điện tử này sử dụng hình ảnh Hoài Linh để quảng cáo từ ngày 24/5 để cho dịp sale tháng 6.

Không chỉ các show diễn, Hoài Linh cũng là cái tên nhạy cảm cho các show quảng cáo của nhãn hàng - Ảnh: Internet

Một số dự đoán cho rằng trong thời gian tới, các thương hiệu, nhãn hàng khác hợp tác với Hoài Linh cũng sẽ có động thái tương tự để tránh những tình huống không mong muốn. Hoài Linh là gương mặt đắt show quảng cáo nên trong trường hợp bị các doanh nghiệp đòi bồi thường hợp đồng thì anh có thể sẽ phải chịu thiệt hại không nhỏ.

Liệu hào quang của nam nghệ sĩ có sáng trở lại sau 'cơn sóng dữ' 14 tỷ? Ảnh: FB

Đứng giữa “tâm bão”, dù Hoài Linh khẳng định sẽ không đáng nếu đánh đổi sự nghiệp 30 năm lấy 14 tỷ từ thiện miền Trung nhưng ít nhiều con số 14 tỷ đó đã lung lay sự nghiệp và hình ảnh của “một tượng đài”.