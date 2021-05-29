‘Đòn trí mạng’ 14 tỷ đồng từ thiện làm lung lay ‘tượng đài’ Hoài Linh như thế nào?

Sao Việt 29/05/2021 07:12

Hoài Linh, nghệ sĩ được xem như một “tượng đài” trong showbiz Việt nhưng hiện đang đứng trước nguy cơ sụp đổ vì 14 tỷ.

Hoài Linh có sự nghiệp thành công sáng chói, khó có ai bì kịp. Tuy nhiên, “tượng đài” ấy đang trước nghi vấn ăn chặn tiền từ thiện gây ồn ào mấy ngày qua. Lên tiếng về sự việc, Hoài Linh giải thích rằng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đã chậm trễ cứu trợ. Dù đã phân trần, số đông khán giả vẫn không hài lòng.

“Ngâm” tiền từ thiện trong 6 tháng, Hoài Linh khẳng định sẽ không vì 14 tỷ đồng mà đánh mất đi sự nghiệp đã gây dựng suốt 30 năm qua. Thực tế cho thấy, trong ba thập kỷ đó, cái tên Hoài Linh đã được gầy dựng và tạo tiếng vang khắp trong và ngoài nước, được xem như “một tượng đài” khó ai có thể thay thế. Hoài Linh đa tài và hầu như sạch scandal. Tưởng như “tượng đài” ấy sẽ rất bền vững, nhưng bất ngờ gặp phải “cơn sóng” lớn, sự nghiệp Hoài Linh đang bị lung lay và đứng trước làn sóng tẩy chay của dư luận.

hoai linh 1
Trong showbiz Việt, Hoài Linh được xem như một 'tượng đài' không chỉ vì sự đa tài của anh mà còn vì nhân cách đáng kính nể - Ảnh: FB

Đánh mất niềm tin của người hâm mộ

Có thể nói trong tất cả các thiệt hại thì đây là thiệt hại nặng nề nhất mà Hoài Linh phải gánh chịu. Trong suốt 30 năm làm nghề, Hoài Linh sạch bóng scandal nhưng với vụ việc 14 tỷ tiền từ thiện như "đòn trí mạng" giáng vào nam danh hài. Ngoài những người bênh và tin tưởng Hoài Linh thì vẫn còn đó rất nhiều người, thậm chí cả những người đã từng yêu mến anh nay đã "chĩa mũi dùi" vào anh không thương tiếc. Rất nhiều bình luận chửi bới, công kích nam danh hài tràn lan trên MXH. Như vậy mới thấy, sức mạnh của người hâm mộ như thế nào. Họ yêu thương hết mình nhưng khi không còn sự yêu thương đó nữa thì họ cũng sẵn sàng rời đi. 

Bạn bè, đồng nghiệp quay lưng

Người hâm mộ quay lưng với Hoài Linh đã đành, một số đồng nghiệp của nam danh hài cũng không khỏi bức xúc trước hành động chậm trễ của anh trong việc giúp đỡ bà con miền Trung. Danh ca Bảo Yến lên tiếng: “Hoài Linh đổ thừa dịch Covid-19 là sai hoàn toàn. Chị đã gửi tiền về cho quê sau đó một thời gian ngắn, lúc vẫn còn bị lụt và bà con vẫn nhận được như thường, chứ đâu có để tới giờ này. Rõ ràng Hoài Linh có ý đồ xấu.

Hoài Linh không có thiện tâm khi cầm 14 tỷ mà không giúp liền cho đồng bào miền Trung... Nếu cô Hằng không nói là nó sẽ im lìm và chìm xuồng luôn. Vì vậy, chị lên án Hoài Linh về sự việc này”.

Ngoài ca sĩ Bảo Yến, tính đến thời điểm này cũng đã có nhiều đồng nghiệp nam danh hài lên tiếng. Người bênh vực cũng có, người phân trần cũng không ít và cũng có người thẳng thừng không đồng ý việc anh làm.

hoai linh 2
Thuyền to thì gặp sóng lớn, Hoài Linh đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hình ảnh - Ảnh: FB

Bị tẩy chay, gỡ bỏ hình ảnh đại diện khỏi các nhãn hàng

Vì ồn ào từ thiện, Hoài Linh đánh mất hình ảnh đẹp mà anh vất vả xây dựng trong 30 năm làm nghề. Không những vậy, Hoài Linh còn bị nhiều khán giả chỉ trích, đòi thay thế ở vị trí giám khảo Thách thức danh hài mùa 7. Đây là một chương trình truyền hình ăn khách, tuy nhiên với scandal hiện tại, người hâm mộ không đồng ý để Hoài Linh "cầm trịch" chương trình, đòi tẩy chay chương trình nếu vẫn để anh ngồi "ghế nóng" ban giám khảo.

Là gương mặt đắt show diễn và đại diện thương hiệu cho nhiều nhãn hàng, Hoài Linh với “sự cố” từ thiện đã khiến anh thiệt hại không ít. Hoài Linh bị một sàn thương mại điện tử gỡ hình ảnh đại diện cho các chiến dịch truyền thông trên website, ứng dụng và trang fanpage chính thức. Trước đó, sàn thương mại điện tử này sử dụng hình ảnh Hoài Linh để quảng cáo từ ngày 24/5 để cho dịp sale tháng 6.

hoai linh 3
Không chỉ các show diễn, Hoài Linh cũng là cái tên nhạy cảm cho các show quảng cáo của nhãn hàng - Ảnh: Internet

Một số dự đoán cho rằng trong thời gian tới, các thương hiệu, nhãn hàng khác hợp tác với Hoài Linh cũng sẽ có động thái tương tự để tránh những tình huống không mong muốn. Hoài Linh là gương mặt đắt show quảng cáo nên trong trường hợp bị các doanh nghiệp đòi bồi thường hợp đồng thì anh có thể sẽ phải chịu thiệt hại không nhỏ.

hoai linh 4
Liệu hào quang của nam nghệ sĩ có sáng trở lại sau 'cơn sóng dữ' 14 tỷ? Ảnh: FB

Đứng giữa “tâm bão”, dù Hoài Linh khẳng định sẽ không đáng nếu đánh đổi sự nghiệp 30 năm lấy 14 tỷ từ thiện miền Trung nhưng ít nhiều con số 14 tỷ đó đã lung lay sự nghiệp và hình ảnh của “một tượng đài”.

Gia tài 30 năm nghệ thuật của Hoài Linh đáng giá ra sao mà ‘mạnh miệng’ tuyên bố: Không đánh đổi sự nghiệp với 14 tỷ tiền từ thiện?

Gia tài 30 năm nghệ thuật của Hoài Linh đáng giá ra sao mà ‘mạnh miệng’ tuyên bố: Không đánh đổi sự nghiệp với 14 tỷ tiền từ thiện?

Hoài Linh có sự nghiệp thành công sáng chói, khó ai bì kịp. Tuy nhiên, “tượng đài” ấy đang đứng trước nghi vấn ăn chặn 14 tỷ đồng tiền từ thiện. Khi vướng lùm xùm, nam danh hài thẳng thừng cho rằng, sẽ không đáng nếu đổi sự nghiệp 30 năm lấy mười mấy tỷ đồng từ thiện.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Hoài Linh Hoài Linh 14 tỷ Hoài Linh làm từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 6 giờ 20 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 40 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 7 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"