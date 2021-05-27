Trước Hoài Linh, MC nổi tiếng này phải họp báo để ‘minh oan’ khi bị tố ăn chặn, không minh bạch tiền từ thiện

Sao Việt 27/05/2021 14:29

Việc làm từ thiện vốn là điều tốt, thể hiện sự tương thân tương ái trong cộng đồng. Tuy nhiên, việc làm này cũng có mặt trái khi người đứng ra làm từ thiện bị dính nghi vấn ăn chặn, dàn dựng,…

Phan Anh

Năm 2016, MC Phan Anh kêu gọi được số tiền hơn 20 tỷ đồng để giúp đỡ dân vùng lũ. Lúc này, Phan Anh đã trực tiếp tới tận vùng lũ để trao quà cho bà con khó khăn. Nam MC có kế hoạch từ thiện thành hai đợt. Đợt một của chuyến từ thiện, đoàn của anh xác nhận sử dụng 3 tỷ đồng chi cho tiền mặt quyên tặng và mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Số tiền còn lại được thông báo sẽ tiếp tục sử dụng trong đợt hai để hỗ trợ bà con sau lũ như mua bò giống, xây trường học, nhà chống lũ...

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Việc làm từ thiện tưởng chừng tốt đẹp nhưng MC Phan Anh lại hứng không ít 'gạch đá' từ cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mọi chuyện không êm đẹp như đúng kế hoạch ban đầu. Phan Anh liên tiếp dính phải thị phi khi đi làm từ thiện. Mọi người bắt đầu chỉ trích nam MC dùng tiền từ thiện sai mục đích khi tự ý quyết định trích 2 tỷ trao tặng cho quỹ Hiểu về trái tim. Lý giải cho vấn đề này, anh cho rằng bản thân không ước lượng được số tiền lớn đến như vậy nên quyết định mở rộng đối tượng cần giúp đỡ.

Ngoài ra, còn rất nhiều antifan cũng lan truyền tin đồn Phan Anh đã “ăn chặn” số tiền từ thiện để làm nhà mới, tậu xe sang. Trước các cáo buộc này, nam nghệ sĩ đã tổ chức họp báo để chia sẻ những vấn đề liên quan đến số tiền hơn 20 tỷ đồng, đồng thời lập website đăng tải bằng chứng liên quan đến việc chi tiêu tiền từ thiện. Làm rất nhiều điều để chứng minh bản thân trong sạch, song một bộ phận cư dân mạng vẫn không tin tưởng Phan Anh, cho rằng việc từ thiện của anh “có vấn đề”.

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Nhiều lần giải thích, phân minh, nhưng Phan Anh vẫn không gỡ được mối nghi hoặc trong lòng antifan - Ảnh: FBNV

Trịnh Kim Chi

Trịnh Kim Chi là nữ nghệ sĩ có tiếng trong “ngành từ thiện”. Tuy nhiên, trong đợt từ thiện gần đây, cô đã dính không ít lùm xùm khi nhiều lần kêu gọi khán giả quyên góp tiền giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín, Hoàng Lan và các nghệ sĩ khác.

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Trịnh Kim Chi vướng phải ồn ào khi không rõ ràng trong cách làm từ thiện - Ảnh: FBNV

Trường hợp của Thương Tín và Hoàng Lan, cô kêu gọi nhiều đợt, tổng kết mỗi đợt, quyên góp hơn 400 triệu đồng cho mỗi người. Điều khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” là thay vì tạo mới tài khoản rồi yêu cầu ngân hàng đóng tài khoản ấy bằng nghiệp vụ sau khi kết thúc kêu gọi, Trịnh Kim Chi lại kêu gọi quyên góp bằng chính tài khoản cá nhân và thông báo ngừng nhận quyên góp bằng một dòng trạng thái trên Facebook.

Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng Trịnh Kim Chi giúp đỡ Thương Tín chỉ là dàn dựng. Trong nhiều bài đăng lan tràn trên mạng xã hội có nội dung: "Nghệ sĩ Thương Tín giả bệnh đột quỵ để lừa lòng thương hại của mọi người do nghệ sĩ Kim Chi làm đạo diễn".

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Nhiều tin đồn cho rằng nữ nghệ sĩ kêu gọi giúp đỡ Thương Tín chỉ là đang dàn dựng - Ảnh: Internet

Đứng trước những “búa rìu” dư luận, nữ nghệ sĩ cho biết không có gì để giải thích bởi đây chỉ là tin đồn thất thiệt không chính xác trên mạng xã hội. Trịnh Kim Chi cũng cho biết cô đã minh bạch tất cả trên Youtube và Facebook nên không có gì phải nói về chuyện này.

Trấn Thành

Giữa “tâm bão” scandal từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh cùng số tiền gần 14 tỷ những ngày gần đây, Trấn Thành là cái tên tiếp theo bị cộng đồng mạng cuốn vào “dòng xoáy”. Khắp mạng xã hội ồn ào cho rằng tiền từ thiện mà Trấn Thành đứng ra nhận quyên góp để gửi cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt ở miền Trung năm 2020 vẫn chưa được gửi đến ca sĩ Thủy Tiên như anh đã từng thông báo.

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Giữa ồn ào của Hoài Linh, Trấn Thành cũng bị tố ăn chặn tiền từ thiện - Ảnh: FBNV

Khi Trấn Thành chưa lên tiếng phản hồi, nhiều dân mạng đã kịch liệt chỉ trích anh. Tuy nhiên, trong cùng ngày sự việc bùng nổ, nam diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng về vấn đề này. Diễn viên Bố già đăng tải bài viết giải thích rõ mọi chuyện xoay quanh số tiền quyên góp của mình.

Trong bài viết, Trấn Thành cho biết đã gửi 3 tỉ đồng tiền mặt cho Đại Nghĩa và 1 tỉ đồng qua giao dịch ngân hàng cho bà Ngọc Hương (mẹ Hồ Ngọc Hà). Về phía Thủy Tiên, nam ca sĩ cho biết có gọi và nhắn tin nhưng vì nữ ca sĩ đang bận cứu trợ tại miền Trung nên anh không được hồi âm. Trước tình hình cấp bách này, anh quyết định chuyển tổng cộng hơn 6,4 tỉ đồng cho bà Ngọc Hương. Như vậy, tổng số tiền nam diễn viên gửi cho mẹ Hồ Ngọc Hà và Đại Nghĩa là hơn 9,4 tỉ đồng. Lý giải về việc con số khác với thông báo ban đầu, anh cho biết: “Vì sau đó có một số khán giả và bạn bè tôi ủng hộ thêm nên con số có tăng thêm so với con số 8,7 tỉ đồng”.

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tuyên bố ngừng làm từ thiện: Cay đắng vì 'làm ơn mắc oán', ai muốn làm thì tự làm

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tuyên bố ngừng làm từ thiện: Cay đắng vì 'làm ơn mắc oán', ai muốn làm thì tự làm

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải bài viết khá dài trên trang cá nhân về vấn đề làm từ thiện. Nam ca sĩ cho biết sẽ sống vì bản thân và ngừng làm từ thiện vì "làm ơn mắc oán".

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Từ khóa:   MC Phan Anh làm từ thiện NSƯT Trịnh Kim Chi Trấn Thành

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