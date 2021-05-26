Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tuyên bố ngừng làm từ thiện: Cay đắng vì 'làm ơn mắc oán', ai muốn làm thì tự làm

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải bài viết khá dài trên trang cá nhân về vấn đề làm từ thiện. Nam ca sĩ cho biết sẽ sống vì bản thân và ngừng làm từ thiện vì "làm ơn mắc oán".
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Những ngày vừa qua, câu chuyện "nghệ sĩ làm từ thiện" trở thành chủ đề bàn tán khắp mạng xã hội. Hàng loạt ý kiến trái chiều đã nổ ra xoay quanh vấn đề này. Nhiều người cho rằng nghệ sĩ làm từ thiện là rất đáng quý, nhưng họ còn làm việc theo cảm tính và không thực sự chuyên nghiệp. Không hiếm những trường hợp đã khiến công chúng chỉ trích vì thiếu minh bạch trong quá trình gây quỹ. Mới đây nhất là lùm xùm 14 tỷ đồng cứu trợ miền Trung của Hoài Linh.
Liên quan đến vấn đề này, Đàm Vĩnh Hưng đã có 1 bài đăng khá dài trên trang cá nhân để bày tỏ suy nghĩ, đồng thời chia sẻ về quá trình làm từ thiện tại Bắc Giang trong đợt Covid-19 hiện tại. Cụ thể, anh sẽ làm nốt các dự án đang dang dở tại miền Trung sau đó sẽ đóng tài khoản nhận quyên góp từ thiện.
Kèm theo bài viết, Đàm Vĩnh Hưng còn đăng kèm loạt hình ảnh trao tặng vật tư y tế gồm giường bệnh, chăn màn đến tâm dịch Bắc Giang.
Nam ca sĩ cho biết sau 20 năm làm công việc thiện nguyện, giọng ca Xin lỗi tình yêu quyết định sẽ sống riêng cho bản thân và để công việc này cho "ai muốn làm thì làm". Có lẽ những ồn ào trong những ngày vừa qua đã khiến nam ca sĩ phiền lòng và phải cay đắng nói rằng: "Làm ơn mắc oán".
Bên dưới bài đăng nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự cảm kích đối với những hành động có ý nghĩa của nam ca sĩ. Ngoài ra, nhiều người cũng đồng tình và khuyên giọng ca sinh năm 1971 nên bỏ ngoài tai những lời gièm pha và hãy sống cho bản thân.