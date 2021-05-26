Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tuyên bố ngừng làm từ thiện: Cay đắng vì 'làm ơn mắc oán', ai muốn làm thì tự làm

Những ngày vừa qua, câu chuyện "nghệ sĩ làm từ thiện" trở thành chủ đề bàn tán khắp mạng xã hội. Hàng loạt ý kiến trái chiều đã nổ ra xoay quanh vấn đề này. Nhiều người cho rằng nghệ sĩ làm từ thiện là rất đáng quý, nhưng họ còn làm việc theo cảm tính và không thực sự chuyên nghiệp. Không hiếm những trường hợp đã khiến công chúng chỉ trích vì thiếu minh bạch trong quá trình gây quỹ. Mới đây nhất là lùm xùm 14 tỷ đồng cứu trợ miền Trung của Hoài Linh.

Nhiều nghệ sĩ Việt làm thiện nguyện, giúp đỡ bà con - Ảnh: Internet

Liên quan đến vấn đề này, Đàm Vĩnh Hưng đã có 1 bài đăng khá dài trên trang cá nhân để bày tỏ suy nghĩ, đồng thời chia sẻ về quá trình làm từ thiện tại Bắc Giang trong đợt Covid-19 hiện tại. Cụ thể, anh sẽ làm nốt các dự án đang dang dở tại miền Trung sau đó sẽ đóng tài khoản nhận quyên góp từ thiện.