Bị chê 'làm màu, trò trẻ con' khi bán vật kỷ niệm làm từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng 'ăn miếng trả miếng' với antifan

Sao Việt 21/05/2021 06:29

Tối ngày 20/5, Đàm Vĩnh Hưng vui mừng thông báo trên trang cá nhân đã có một người đứng ra mua vật phẩm của anh để lấy tiền mua giường cho bệnh nhân Covid-19.

Trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, sau khi anh quyết định bán vật phẩm kỷ niệm của mình là khối đá thạch anh màu hồng với giá 260 triệu để lấy tiền mua giường cho các bệnh nhân mắc Covid-19 ở Bắc Giang và Bắc Ninh thì đã có một bộ phận antifan mỉa mai ông hoàng nhạc Việt. Cụ thể, antifan đã đưa ra lời bình luận khá khiếm nhã: "Làm màu, trò trẻ con, ngon thì bỏ tiền mặt ra mới hay, đồ kỷ niệm mà đem bán"...

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Bị antifan chê 'làm màu, trò trẻ con', Đàm Vĩnh Hưng thẳng tay xử lý 'nhanh, gọn, lẹ'

Đứng trước lời bình luận không tích cực của antifan, Mr. Đàm cho biết, anh đã thẳng tay chặn và xóa facebook của các cá nhân đó vì "không đáng" để anh lưu tâm. Nổi tiếng là người một một hai hai, nói là làm và rất khó để ai "nhây nhua" với mình nên cách xử lý trên của Mr. Đàm khiến cho fan của anh không mấy ngạc nhiên.

Bỏ qua chuyện không vui, Đàm Vĩnh Hưng hào hứng khoe, sau bài đăng của anh đã có một người chị là fan hâm mộ quyết định mua khối đá thạch anh màu hồng đúng với giá 260 triệu mà anh đưa ra trước đó.

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Vật phẩm kỷ niệm đá thạch anh màu hồng có giá 260 triệu đồng

Trước đó, vào tối ngày 19/5, Đàm Vĩnh Hưng thông báo là anh sẽ quyên 160 triệu đồng (số tiền do các mạnh thường quân và anh đóng góp cho một bệnh nhân bị bỏng, tuy nhiên hiện tại họ không nhận thêm số tiền này) để Bắc Giang và Bắc Ninh mua 100 giường cho bệnh nhân Covid 19. Tuy nhiên, hiện tại theo thông báo mới nhất của Đàm Vĩnh Hưng thì số tiền mua mỗi giường có tăng lên đôi chút nên phần tăng thêm đó anh cũng sẽ tự mình góp vào để mua đủ 100 giường.

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Mr. Đàm tuyên bố ủng hộ 100 giường cho bệnh nhân Covid-19

Ngoài số tiền 160 triệu trên, Đàm Vĩnh Hưng còn bán vật phẩm đá thạch anh màu hồng để chung tay hỗ trợ 2 tỉnh đang chịu nhiều khó khăn do dịch Covid-19 là Bắc Giang và Bắc Ninh.

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Đá thạch anh màu hồng nay đã có người đứng ra mua

Các khán giả và fan hâm mộ của Mr. Đàm đã vô cùng cảm kích hành động tương trợ này của Đàm Vĩnh Hưng. Rất nhiều fan đã gửi lời cảm ơn đến "ông hoàng nhạc Việt".

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Khán giả cảm ơn tấm lòng thiện nguyện của Đàm Vĩnh Hưng

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng thì cũng có một số nghệ sĩ Việt khác cũng đang chung tay hỗ trợ các tỉnh gặp khó khăn do Covid-19, trong đó có MC Đại Nghĩa.

Ảnh: FBNV

 

Từ khóa:   ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nghệ sĩ làm từ thiện Covid-19 nghệ sĩ làm từ thiện

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