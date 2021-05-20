Bị netizen chê 'xấu tàn nhẫn', Trung Quân Idol ‘vượt lên nghịch cảnh’, tỏ thái độ khiến dân tình ngã ngửa

Bị netizen chê "xấu tàn nhẫn", Trung Quân Idol đã có màn phản ứng khiến CĐM không tưởng tưởng được.

Mới đây, ca sĩ Trung Quân Idol có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân của mình về ảnh chụp một bình luận kém duyên của khán giả chê bai ngoại hình nam ca sĩ với nội dung: "Trung Quân hát hay nhưng chưa có ca sĩ nào mà có khuôn mặt, dáng người xấu tàn nhẫn như anh ta, xấu **." Bình luận kém duyên của netizen được nam ca sĩ chia sẻ - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, trái với thái độ thường thấy khi bị người khác chê bai, nam ca sĩ lại khiến khán giả bất ngờ về tinh thần lạc quan "vượt lên nghịch cảnh" của mình. Anh cho biết, mình không còn cảm thấy buồn như trước mà ngược lại còn "cười xỉu", thậm chí anh còn trả lời dí dỏm rằng:

"Hồi đó tui hay buồn vì mỗi lần lên Youtube đọc được mấy cái bình luận như này nè quý vị. Nhưng bây giờ tui lớn, thề là lúc đọc được tui cười xỉu. Tui trưởng thành rồi quý vị!" Trung Quân Idol tự tin sau khi giảm cân thành công - Ảnh: FBNV Bài đăng của anh nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Nhiều bình luận động viên anh và thậm chí một số khán giả còn tỏ ra giận thay cho nam ca sĩ khi đọc bình luận này.

Khán giả tỏ ra bất bình trước bình luận kém duyên mà nam ca sĩ đăng tải - Ảnh: Chụp màn hình Trước những lời động viên, nam ca sĩ cho biết anh không hề để bụng, thậm chí còn rất lạc quan. Bình luận dưới bài đăng của nam ca sĩ khiến người người hâm mộ được cười lần hai - Ảnh: Chụp màn hình Trong quá khứ, Trung Quân Idol từng tự ti về ngoại hình của mình. Tuy nhiên, dần qua thời gian, anh cũng quyết tâm "lột xác" thay đổi ngoại hình từ việc tập gym, niềng răng... khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ về ý chí của nam ca sĩ. Gần đây nhất, anh cũng khoe mình đã giảm cân được 5kg và cần nhượng lại những đồ đạc mà mình không còn mặc vừa nữa. Ca sĩ Trung Quân chia sẻ hình ảnh hiện tại của mình sau khi đã giảm cân và niềng răng - Ảnh: FBNV Trung Quân Idol tự tin hơn với ngoại hình hiện tại của mình - Ảnh: FBNV Từng có ngoại hình mũm mĩm, không sáng sân khấu, Trung Quân Idol giờ đây đã "lột xác" trước sự kinh ngạc của khán giả. Nam ca sĩ tự tin hơn, lạc quan hơn trên con đường nghệ thuật mà anh đang theo đuổi.

Nữ ca sĩ tự nhận mình là 'người vợ chưa được công khai của Hoài Linh' là ai? Liên quan đến vụ việc "khẩu chiến" một chiều từ bà Nguyễn Phương Hằng với nghệ sĩ hài Hoài Linh, mới đây, một nữ ca sĩ đã lên tiếng về vụ việc. Đáng chú ý, cô tự nhận mình là "người vợ chưa được công khai của anh Hoài Linh".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-netizen-che-xau-tan-nhan-trung-quan-idol-vuot-len-nghich-canh-to-thai-do-khien-dan-tinh-nga-ngua-405810.html