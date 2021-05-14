Ca sĩ Hà Phương: ‘Chồng là tỉ phú thì càng sợ mất, tôi không muốn thành bình hoa di động trong mắt chồng’

Khi còn ở Việt Nam, nữ ca sĩ Hà Phương được biết đến là một giọng ca nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình. Hà Phương có cuộc sống khép kín và ít khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân với báo giới. Đến nay, hẳn không còn nhiều người nhớ về sự nghiệp ca hát của Hà Phương dù cô là một gương mặt từng rất được yêu thích của thế hệ 8X.

Cẩm Ly, Hà Phương , Minh Tuyết có lẽ là 3 chị em hiếm hoi của showbiz đều theo sự nghiệp ca hát và đều thành công rực rỡ. Tuy là chị em một nhà, nhưng sau một khoảng thời gian hoạt động chung thì cả ba đều có hướng đi riêng. Trong khi chị Cẩm Ly và em gái Minh Tuyết đều hoạt động năng nổ với sự nghiệp âm nhạc và tạo nhiều tiếng vang, thì Hà Phương sau khi lấy chồng tỉ phú đã định cư bên Mỹ và không còn hoạt động nhiều như trước.

Ở tuổi 49, Hà Phương vẫn giữ cho mình ngoại hình rạng rỡ cùng thân hình thon gọn với gu thời trang sành điệu và phong thái của một quý bà quyền lực. Cô thường được giới truyền thông nhắc đến với vai trò phu nhân của tỉ phú Mỹ gốc Việt, Chính Chu. Cuộc hôn nhân viên mãn và cuộc sống xa hoa của Hà Phương vẫn luôn khiến cho nhiều người ngưỡng mộ.

Năm 2000, trong một chuyến lưu diễn ở Mỹ, Hà Phương đã gặp doanh nhân Chính Chu - một tỉ phú gốc Việt giàu nhất nước Mỹ. Chính vẻ đẹp thuỳ mị đầy cuốn hút cùng sự thông minh sắc sảo của Hà Phương đã chinh phục trái tim vị tỉ phú gốc Việt này. Cũng từ đây mà cả hai đến với nhau, cặp đôi chính thức kết hôn năm 2002 và gắn bó đến tận bây giờ. Hai vợ chồng Hà Phương cũng đã có hai cô con gái, có cuộc sống rất giàu sang, viên mãn.

Nhan sắc cùng phong thái tuyệt đỉnh của phu nhân tỉ phú khiến bao người ngưỡng mộ

Tận hưởng cuộc sống xa hoa, Hà Phương luôn xuất hiện rạng rỡ với gu thời trang sành điệu và thời thượng

Dù là vợ của tỉ phú nhưng Hà Phương vẫn không ỷ thế chồng. Cô vẫn hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên, biên kịch. Trong đó, bộ phim Finding Julia do chính cô tham gia viết kịch bản và đảm nhận vai nữ chính tạo được tiếng vang tại Mỹ. Ngoài ra, Hà Phương còn làm người mẫu quảng cáo và là một doanh nhân. Cô cũng thường xuyên tổ chức và tham gia các chương trình thiện nguyện giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn.

Em gái Cẩm Ly từng chia sẻ: “Tôi không muốn trở thành một bình hoa di động trong mắt của chồng cũng như người khác. Hiện tại tôi ngày càng nhiều tuổi, tôi muốn mình làm ra nhiều sản phẩm chất lượng, tạo ấn tượng tốt với công chúng để sau này con cái nhìn vào và thấy được mẹ của mình cũng là một người có ích cho xã hội.”

Sống giữa khối tài sản khổng lồ nhưng Hà Phương không vì thế mà để mình trở thành bình hoa di động

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình, Hà Phương tiết lộ: “Tôi khẳng định chồng mình là một người đàn ông tốt. Anh ấy rất thích mua sắm cho tôi và mua rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi phải từ chối không để anh ấy mua và dành tiền cho con. Khuyết điểm duy nhất của chồng tôi đó là nóng tính. Nhưng khi sống với nhau nhiều năm thì sẽ hiểu tính nhau và tự biết được mình phải làm gì mỗi khi chồng nổi nóng.”

Làm vợ đại gia, Hà Phương sống như nữ hoàng, ngoài hàng hiệu xa xỉ thì những chuyến đi chơi nước ngoài trên du thuyền sang chảnh là không thể thiếu. Trong ảnh, Hà Phương đang vi vu ở Thổ Nhĩ Kỳ

Từ khi lấy Chính Chu, cuộc sống Hà Phương như bước sang trang mới hoàn toàn. Về việc làm vợ tỉ phú, về cách giữ chồng, Hà Phương chia sẻ: “Vợ nào nói "tôi không sợ mất chồng là nói dối đấy". Chồng là tỉ phú lại càng sợ khi phụ nữ nào chẳng ngưỡng mộ một người đàn ông tài giỏi. Tôi cũng sợ mất chồng. Thế nhưng, thay vì ngồi giữ chồng khư khư thì tôi có cách khác. Tôi làm đẹp, cho cả vóc dáng lẫn tri thức của mình để xứng với chồng.

Đó là lý do tôi không ngồi nhà như bình hoa di động mà đi học diễn xuất, viết kịch bản, viết sách và làm phim. Tôi không chỉ muốn khi đi cạnh chồng không có sự chênh lệch mà còn muốn chồng tự hào về mình.”

Phải là người phụ nữ bản lĩnh mới có thể giữ vững được hạnh phúc gia đình, đặc biệt đây còn là gia đình tỉ phú

Khi lấy chồng tỉ phú, Hà Phương nghiễm nhiên trở thành nữ ca sĩ người Việt giàu nhất thế giới mà không đồng nghiệp nào có thể bì kịp. Tuy không còn ca hát nhiều như chị và em gái, nhưng ở Việt Nam, Hà Phương vẫn được gắn với danh xưng “ca sĩ tỉ phú”. Hiện tại, Hà Phương có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn với một gia đình tuyệt vời.

Ảnh: FBNV