Minh Tuyết – Cẩm Ly: Cặp chị em ‘trái ngược’ của Vbiz, người quyến rũ táo bạo, người kín đáo dịu dàng

Trời sinh trong một gia đình nhưng Cẩm Ly – Minh Tuyết lại “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”.

Cẩm Ly và Minh Tuyết là chị em ruột hiếm hoi của showbiz đều có sự nghiệp thành công rực rỡ cùng đời sống hạnh phúc viên mãn đáng ngưỡng mộ. Là chị em sinh ra cùng một mẹ, ăn chung một nồi nhưng hai người lại thể hiện hai phong cách hoàn toàn khác nhau, từ âm nhạc đến hình ảnh bên ngoài. Khi mới đầu ra mắt làng nhac Việt, Cẩm Ly - Minh Tuyết là ca sĩ song ca - Ảnh: FB Hai chị em cùng hát nhạc trẻ và nhanh chóng lấy được lòng khán giả cả nước - Ảnh: FB Sau này, hai chị em tách ra hoạt động solo, Cẩm Ly chuyển sang dòng nhạc quê hương - Ảnh: FB Minh Tuyết sang Mỹ định cư và trở thành một trong những ca sĩ hải ngoại đắt show nhất ở đây - Ảnh: FB Trong khi cô chị Cẩm Ly theo dòng nhạc quê hương, thì cô em Minh Tuyết là ca sĩ của dòng nhạc trẻ, nhạc hải ngoại. Chị Tư Cẩm Ly thường rất giản dị với những tà áo dài, áo bà ba hay váy áo cơ bản, còn em út Minh Tuyết lại chuộng những bộ cánh táo bạo, tôn đường cong hấp dẫn của hình thể. Hai chị em đúng kiểu “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”.

Kỉ niệm 20 năm hoạt động của cặp chị em song ca năm xưa, Cẩm Ly - Minh Tuyết lại về đứng cùng sân khấu - Ảnh: FB Có thể thấy rõ hai phong cách hoàn toàn khác của cặp chị em nhà này - Ảnh: Internet Minh Tuyết luôn tỏ ra sành điệu và thời thượng hơn hẳn chị gái. Cô cá tính, quyến rũ và táo bạo hết phần chị mình. Minh Tuyết cũng sống phóng khoáng, sôi động, đôi khi hơi nổi loạn. Nữ ca sĩ hướng hình ảnh bản thân đến một ca sĩ luôn tươi mới, hiện đại và trẻ trung. Cô không hề bó hẹp mình trong bất kỳ style nào, tuy nhiên có lẽ những bộ váy ôm sát khoe trọn đường cong là được Minh Tuyết ưa chuộng nhất. Minh Tuyết nóng bỏng hút hồn - Ảnh: FB Qua tuổi 45, nữ ca sĩ vẫn duy trì tốt 'độ nóng' của mình - Ảnh: FB Nét 'đẫy đà' của quý cô luôn thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: FB Ngược lại, Cẩm Ly thì được biết đến là nữ ca sĩ của dòng nhạc quê hương, có lối sống hết sức nhẹ nhàng. Cả gu thời trang của cô cũng thể hiện sự dịu dàng kín đáo của phụ nữ truyền thống Việt Nam. Hình ảnh chị Tư thường gắn liền với áo dài, áo bà ba, đôi khi mặc váy đầm hiện đại cô cũng chuộng những kiểu trang phục sang trọng, trang nhã.

Khán giả quen thuộc với hình ảnh cô Tư Cẩm Ly gắn liền với áo dài - Ảnh: FB Trái với em gái, Cẩm Ly chọn phong cách thanh thuần dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam - Ảnh: FB 'Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba' - Ảnh: FB Mặc trang phục hiện đại trình diễn sân khấu, Cẩm Ly vẫn chọn cho mình bộ đồ trang nhã - Ảnh: FB Không theo phong cách quyến rũ, nóng bỏng như Minh Tuyết, nhưng không thể phủ nhận body Cẩm Ly cũng rất thon gọn dù đã ngoài 50 - Ảnh: FB Phong cách có trái ngược nhau nhưng điểm chung của hai chị em là nhan sắc ngày càng sắc sảo mặn mà. Ở tuổi U50 nhưng Minh Tuyết - Cẩm Ly vẫn giữ được thân hình thon gọn, thậm chí đường cong nóng bỏng, điều mà biết bao chị em phụ nữ mơ ước. Cùng với thần thái sang trọng quý phái, nhan sắc cặp chị em mĩ nhân làng nhạc Việt thật khiến cộng đồng mạng trầm trồ ngưỡng mộ. 'Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười' - Ảnh: FB Năm 2000, Minh Tuyết kết hôn với doanh nhân Việt kiều Diệp Keith, nhưng đến năm 2013, cặp đôi mới tổ chức hôn lễ. Cô hoạt động chủ yếu ở hải ngoại. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Minh Tuyết trở lại Việt Nam và cũng là gương mặt ăn khách khi nhận được nhiều lời mời tham gia vào các gameshow. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trong những đêm nhạc và sự kiện giải trí bên cạnh các nghệ sĩ hàng đầu showbiz Việt. Minh Tuyết hạnh phúc bên chồng Việt kiều - Ảnh: FB Nếu Minh Tuyết là lửa thì Cẩm Ly chính là dòng nước dịu nhẹ. Nổi tiếng từ sớm nhưng cô khá trưởng thành và chín chắn, chính tính cách chỉn chu ấy đã giúp cho cô không bị cuốn vào vòng xoáy thị phi trong giới Vbiz thuở mới vào nghề. Năm 2004, khi sự nghiệp đang lên thì Cẩm Ly bất ngờ làm đám cưới cùng nhạc sĩ Minh Vy. Chính nam nhạc sĩ này là người đứng sau mọi sự thành công của cô. Nhờ có chồng hỗ trợ, Cẩm Ly ngày càng đi đúng hướng trong con đường âm nhạc của mình. Trải qua 15 năm hôn nhân, Cẩm Ly và chồng luôn cô gắng giữ gìn hạnh phúc cho gia đình. Hiện tại, cặp vợ chồng đang có một cuộc sống bình yên, viên mãn bên 2 con gái nhỏ. Cẩm Ly cũng viên mãn với mái ấm của mình - Ảnh: FB Ngoài sự nghiệp ca hát, cả hai chị em cũng tích cực tham gia các chương trình gameshow giải trí. Có thể nói, Minh Tuyết - Cẩm Ly là cặp chị em đáng ngưỡng mộ nhất của showbiz Việt.

NSND Hồng Vân: "Minh Vy ghê lắm, đáng sợ lắm, là chồng Cẩm Ly mà như ông nội tôi" "Tôi cứ nghe lời Minh Vy và thường thì những gì tôi nghe lời Minh Vy đều đúng đắn, giúp tôi đạt được nhiều thứ" – NSND Hồng Vân nói.

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