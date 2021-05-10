Giữa lúc bị bà Phương Hằng thách thức, Đàm Vĩnh Hưng có động thái lạ: 'Nguyên tắc của tôi là không bao giờ NGU NGỤC tự châm lửa đụng chạm ai cả'

Cư dân mạng lại một lần nữa đứng ngồi không yên trước việc bà Phương Hằng livestream thách thức, kêu công khai tên của Mr Đàm . Cụ thể, bà Phương Hằng nói: "Có người nói, tôi mà đụng vào Đàm Vĩnh Hưng sẽ bị Đàm Vĩnh Hưng vạch mặt ra. Đàm Vĩnh Hưng có giỏi thì cứ vạch đi, vạch 1000 lần cũng không làm gì được tôi...Rồi một ngày nào đó, các người sẽ hối hận vì chửi người khác một cách vô cớ dù chuyện không liên quan gì đến các người".

'Nguyên tắc của tôi là không bao giờ NGU NGỤC tự châm lửa đụng chạm ai cả! Nhưng một khi đã đụng đến tôi là tôi sẽ chống trả!' - Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố - Ảnh: Internet

Trước sự việc này, Mr. Đàm chưa có phản hồi chính thức. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, anh lại "bốc hỏa" và lên tiếng gay gắt trước việc mình bị một kẻ mạo danh để đi lừa đảo: "Nguyên tắc của tôi là không bao giờ NGU NGỤC tự châm lửa đụng chạm ai cả! Nhưng một khi đã đụng đến tôi là tôi sẽ chống trả!".

Như vậy có thể thấy, Đàm Vĩnh Hưng đã gián tiếp đưa ra quan điểm cá nhân của mình về việc tên tuổi của bản thân bị kéo vào các sự việc "trên trời rơi xuống" khiến anh vô cùng bức xúc.

Trở lại việc bị giả danh lừa đảo, trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã tức giận lên tiếng: "Thông báo khẩn! Hãy share để bạn bè của bạn không bị dính chưởng. Bọn này rất kinh khủng nha mọi người! Tui sẽ nhờ công an vào cuộc thôi!".

Bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng sau khi bị kẻ gian giả danh lừa đảo người hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, đối tượng mạo danh này đã lấy tên của nam ca sĩ để tạo ra một tài khoản Zalo giả, chèo kéo người hâm mộ mua đồ của mình để lấy tiền làm từ thiện.

Để dẫn dụ người hâm mộ, đối tượng đã cả gan lấy những video livestream giao lưu của nam ca sĩ để đi lừa đảo: "Khi khách hàng gọi video call để thấy mặt thì chúng dùng những clip Hưng đang ngồi trên xe hay live stream để cho khách kết nối và tưởng thật! Thế là chuyển tiền!".

Nam ca sĩ công khai những tin nhắn của kẻ lừa đảo với chiêu thanh lý đồ hiệu đi làm từ thiện - Ảnh FBNV Một người khác cũng đã bị lừa 5 triệu đồng bởi lý do chuyển tiền làm từ thiện - Ảnh FBNV

Cuối bài đăng, "ông hoàng nhạc Việt" cũng không quên "chốt hạ" nhắn gửi 1 câu đến đối tượng lừa đảo: "Đừng quỳ bạn ạ! Hèn và nhục lắm bạn ạ! Nếu bạn ngoan cố chắc chắn tui sẽ làm việc với zalo và nhờ đến luật pháp can thiệp!"