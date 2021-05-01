Đàm Vĩnh Hưng bị vợ Dũng 'lò vôi' réo gọi vì lý do gì?

Hậu trường 01/05/2021 09:07

"Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng hôm qua đã bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân và gọi đích tên bà Phương Hằng - vợ đại gia Dũng "lò vôi". Nhiều người thắc mắc bà Hằng đã chia sẻ điều gì khiến nam ca sĩ tức giận đến vậy.

Mới đây, Mr. Đàm khiến cộng đồng xôn xao khi đăng tải một dòng trạng thái khá dài công khai nhắc thẳng tên bà Nguyễn Phương Hằng, vợ đại gia Dũng "lò vôi". Trong bài viết của mình, "ông hoàng Nhạc Việt" chia sẻ: "Gửi chị Phương Hằng. Trước tiên, em thừa nhận mình không bao giờ có cửa để so sánh với chị. Một chút nhỏ của chị, em cũng không bao giờ bằng. Em viết thư này và gọi chị là chị như xưa giờ là em vẫn tôn trọng chị". 

 

Đáng chú ý, nam ca sĩ cho biết, bà Phương Hằng cũng từng đi lên từ cuộc sống khốn khó, nhưng lại: "Mà khinh ai? Khinh một đứa em. Khinh một người nghèo hơn mình thì chị thấy có đáng với danh phận và địa vị của một Nguyễn Phương Hằng tài năng, giỏi giang, giàu có không?". 

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Bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng nhắc thẳng tên bà Phương Hằng

Được biết, cớ sự khiến Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội là do bà Hằng từng livestream đưa ra nhiều thông tin nhắm đến nam ca sĩ. 

"Tôi với Đàm Vĩnh Hưng có một sở thích rất giống nhau đó là "rất mê kim cương", tôi mê từ hột é, hột lựu, tôi mê đến nỗi bây giờ trong nước Việt Nam này tất cả những người chơi kim cương phải bái bai tôi là vì không có phục vụ được khả năng của tôi cho nên tôi ra tới nước ngoài tôi mua những hãng lớn... Hưng cũng mua kim cương nhưng mà tôi sang hơn Hưng là tôi mua kim cương xong tôi trả tiền mặt còn Hưng mua kim cương xong phải trả góp. Khổ vậy đó, cũng đam mê, cũng đua đòi, cũng cố gắng cho thiên hạ nghĩ mình là ca sĩ nổi tiếng, mình cũng đeo hột nhưng mà mình phải trả góp tháng 2.000 - 3.000 (USD), đi mua ở ngoài số 2 Nguyễn Trung Trực. Thì đó cũng là một cái nỗ lực để mình có cái này cái kia, nó cũng có cái hay. Nhưng mà cái hay của chị là chị sang hơn em, chị mua cục nào cục nấy 5 - 3 triệu đô, chị trả tiền mặt. Quá sang rồi đúng không? Còn em sang hay không gì thì bữa nay chị nói cho mọi người biết, em cũng mua kim cương nhưng em trả góp, trả tháng 2.000 - 3.000 (USD) rồi ra khè thiên hạ: "Mình mê kim cương lắm". Nhưng mà toàn trả góp".

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Bà Hằng trên sóng livestream ngày 30/4 vừa qua - Ảnh: Internet

"Thôi thì em đừng có nói: "Chị hổng sang". Mà chắc chắn chị sang hơn em rồi đó Hưng, mà cái cách nói chuyện của em rất là láo, nhiều người dạy chị sang lắm nhưng mà xin lỗi không cần dạy, chị sang có thừa. Sang tư duy, sang trí tuệ. Em nói xa nói gần hổng qua nói thật, em muốn nói thật chị nói thật cho khán giả nghe. Mua được một viên kim cương trả góp rồi đi hát đi gào để có tiền về trả cho những thứ mình cần phải show ra mình là người chơi đồ hiệu, sành điệu, sang trọng. Trời đất ơi, thật đau lòng. Phải không em? Sao dám nói chị kém sang?", bà Hằng nói về nam ca sĩ trên sóng livestream ngày 30/4. 

Trước thông tin này, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, trong các dòng trạng thái gần đây, không có nội dung nào anh nhắc tới bà Nguyễn Phương Hằng, mà tất cả đều là những câu chuyện, tâm trạng cá nhân của riêng ca sĩ. Trong bài viết mới đây nhất, anh khẳng định vụ việc của bà Hằng với bất kỳ ai trong ngành giải trí gần đây không liên quan đến cá nhân anh và chốt hạ bằng một câu nói đanh thép: "Chị đang đánh mất mình từng ngày, từng ngày".

Trang Trần 'giương cờ trắng' nhận thua trước sự cảnh cáo 'mạnh tay' của bà Nguyễn Phương Hằng

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Buổi livestream ngày 24/4, vợ đại gia Dũng "lò vôi" cũng đã có màn đáp trả gửi đến cựu người mẫu Trang Trần (Trang Khàn). Khi trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần tỏ ý "nước sông không phạm nước giếng". Tuy nhiên, đối phương lại "không biết ý" nên phải xử lý "mạnh tay".

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