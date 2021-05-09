Ngày của Mẹ: Việt Hương tưởng nhớ mẹ chồng, Lý Nhã Kỳ, Đông Nhi… cùng gửi lời yêu thương đến mẹ

Sao Việt 09/05/2021 16:14

Nhân Ngày của Mẹ, nhiều sao Việt bày tỏ lòng biết ơn và lời chúc đong đầy yêu thương đến mẹ.

Nhân Ngày của Mẹ, khắp mạng xã hội đầy ắp những hình ảnh và lời chúc yêu thương dành cho mẹ. Nhiều người đã bày tỏ tình cảm biết ơn sinh thành dưỡng dục với người mẹ thân yêu của mình. Trong đó, các nghệ sĩ Việt cũng không ngoại lệ. Mới đây, danhh hài Việt Hương đã đăng trên trang cá nhân bày tỏ sự thương nhớ đến mẹ chồng – người vừa mới mất ngày 12/4 vừa qua, hưởng thọ 80 tuổi.

Việt Hương chia sẻ: “Ngày của Mẹ!!! Nhớ Má! Má đã vất vả mưu sinh để nuôi con, và rời con đột ngột quá, tới giờ con vẫn nghĩ Má ở bên cạnh!”

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Việt Hương xúc động nhớ về mẹ chồng trong Ngày của Mẹ

Về chuyện gia đình, tuy kín tiếng nhưng gia đình của nữ danh hài rất tình cảm với nhau. Việt Hương cũng rất thương mẹ chồng và coi bà như mẹ ruột. Khi mẹ chồng mất, cô xúc động: “Con chào mẹ. Cảm ơn mẹ đã yêu con như con gái”.

Ngoài ra, nhân Ngày của Mẹ, ca sĩ Đông Nhi cũng đăng tải dòng trạng thái chia sẻ kỉ niệm về mẹ: “Mẹ lại ngồi phe phẩy quạt nan ru Nhi ngủ, nhớ mãi cảnh: Mẹ vừa lim dim vừa đẩy quạt, thi thoảng còn ngừng lại vì buồn ngủ quá, nhưng vì sợ con nóng nên lại tỉnh nhẹ, con ngủ ngon còn mẹ thì chẳng có được giấc trưa trọn vẹn. Kỉ niệm đẹp vừa thương vừa yêu nhưng cũng thoáng buồn.”

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'Giờ Nhi cũng đã làm Mẹ, mình càng thấm hơn tình yêu con của Mẹ ngày xưa'

Còn ca sĩ Hồ Ngọc Hà tự tay trang điểm cho mẹ "một gương mặt sáng bừng sức sống". Đây là món quà nhỏ cô dành cho mẹ mình.

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Hồ Ngọc Hà tự tay trang điểm cho mẹ

Ca sĩ Hoàng Yến Chibi đăng ảnh chụp cùng với mẹ kèm lời chúc: “Chúc mẹ yêu luôn khỏe mạnh và xinh đẹp hoài hoài”. Cô còn dí dỏm nhắn mẹ: “Mẹ ơi đừng gả con xa, để Ngày của mẹ con về tặng hoa”. Câu nhắn hóm hỉnh này của giọng ca “Ngây ngô” khiến người hâm mộ tò mò liệu có phải cô nàng sắp bị mẹ gả đi.

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Hoàng Yến Chibi chúc mẹ nhân ngày đặc biệt, nhưng không quên nhắn nhủ úp mở về chuyện gả chồng

Chị đại của hội độc thân Lý Nhã Kỳ cũng đăng ảnh chụp với mẹ cùng lời tâm sự: “Con hạnh phúc khi thừa hưởng nét đẹp của cả Bố và Mẹ, thừa hưởng tính cách mạnh mẽ, chịu đựng và trách nhiệm của Bố, nhưng con cũng thừa hưởng những tính cách đặc biệt khác từ Mẹ là chung thủy, hy sinh, và bản lĩnh”.

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Ngoài những lời yêu thương dành cho mẹ, Lý Nhã Kỳ còn hí hửng chúc mừng bố mẹ đã tạo ra phiên bản 'chất lượng' 

Đồng thời, Lý Nhã Kỳ còn tự nhận mình giống bố nhất là ngại thể hiện và nói những lời yêu thương. Nhưng với ngày đặc biệt như hôm nay, cô muốn thay bố và gia đình nói rằng: "Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất đối với gia đình mình".

Có lẽ nhận ra chuyện chưa chịu lấy chồng là thiếu sót duy nhất của mình, ngoài lời chúc, cô còn hứa sẽ tìm rể Út sớm cho gia đình.

Ảnh: FBNV

Đau buồn khi mẹ chồng qua đời, Việt Hương nghẹn ngào: 'Con chào mẹ, cám ơn mẹ đã yêu con như con gái! Yêu mẹ Tư'

Đau buồn khi mẹ chồng qua đời, Việt Hương nghẹn ngào: 'Con chào mẹ, cám ơn mẹ đã yêu con như con gái! Yêu mẹ Tư'

Mới đây nghệ sĩ hài Việt Hương đã cập nhật dòng trạng thái đau lòng trên facebook và cho biết mẹ chồng của nữ danh hài vừa mới qua đời.

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Từ khóa:   nghệ sĩ Việt Hương Đông Nhi Hồ Ngọc Hà

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