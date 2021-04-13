Đau buồn khi mẹ chồng qua đời, Việt Hương nghẹn ngào: 'Con chào mẹ, cám ơn mẹ đã yêu con như con gái! Yêu mẹ Tư'

Sao Việt 13/04/2021 21:41

Mới đây nghệ sĩ hài Việt Hương đã cập nhật dòng trạng thái đau lòng trên facebook và cho biết mẹ chồng của nữ danh hài vừa mới qua đời.

Mới đây, vợ chồng nghệ sĩ hài Việt Hương đau buồn thông báo bà Bùi Thị Minh Tư - mẹ chồng của nữ nghệ sĩ đã từ trần ở tuổi 80.

Trên facebook cá nhân, nữ nghệ sĩ đã gửi lời cảm ơn đến mẹ chồng. Cô viết: "Con chào mẹ, cám ơn mẹ đã yêu con như con gái! Yêu mẹ Tư".

Viet Huong
Bài đăng của nữ nghệ sĩ ngay lập tức đã thu hút rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ người hâm mộ. Nhiều người đã để lại bình luận chia buồn cũng gia đình nữ nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Phía nghệ sĩ Hoài Phương (chồng của Việt Hương) cũng đau buồn thông tin tới người hâm mộ về lễ tang của mẹ mình.

"Hoài Phương vô cùng đau buồn thay mặt gia đình thông báo cùng bà con thân bằng quyến thuộc và bạn hữu gần xa sự ra đi của mẹ tôi, bà Bùi Thị Minh Tư. Xin cảm ơn những lời chia buồn quý vị đã và sẽ gửi tới dành cho gia đình chúng tôi", nghệ sĩ chia sẻ. 

Hoai Phuong và me
Nghệ sĩ Hoài Phương và mẹ mình khi còn sống - Ảnh: FBNV
Cao pho
Hình ảnh cáo phó được nghệ sĩ hài Việt Hương chia sẻ - Ảnh: FBNV

Theo thông tin được chia sẻ trên cáo phó, tang lễ mẹ chồng nghệ sĩ Việt Hương sẽ được tổ chức vào thứ Sáu, ngày 16/4/2021 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 108 (Số 5 - Trần Thánh Tông - Hà Nội).

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