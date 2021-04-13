Sau Sao nhập ngũ, Khánh Vân lại một lần nữa gây bão mạng xã hội khi đăng ảnh tạo dáng bên mộ ông bà.

Chụp ảnh kỉ niệm khi đi viếng mộ người thân là bình thường, các nghệ sĩ hay những người bình thường khác vẫn làm thế. Nhưng mới đây, dân mạng đã có màn tranh cãi kịch liệt về hình ảnh Khánh Vân đăng tải khi đi viếng mộ ông bà quá cố. Cụ thể, vào tối ngày 12/4, Khánh Vân đã đăng lên mạng xã hội kèm theo caption: “Tròn 4 năm công chúa bụng bự đến thiên đường cùng hoàng tử". Bức hình Khánh Vân đăng tải dù không có tạo dáng phản cảm, nhưng lại gây ra nguồn cơn của những tranh cãi trên mạng. Bài đăng gây tranh cãi của Khánh Vân Màn tranh cãi nãy lửa chia làm hai luồng quan điểm trái chiều, một bên chỉ trích Khánh Vân đăng tải ảnh nhạy cảm, không nên tạo dáng chụp hình như vậy tại nơi linh thiêng, bên còn lại thì cho rằng đó là điều rất bình thường, không đáng để chỉ trích.

Một bên chỉ trích là nhạy cảm Một bên bênh vực rằng đó là bình thường Cư dân mạng chỉ trích Khánh Vân: “Mộ là nơi yên nghỉ của người quá cố, không cần quan tâm bạn là con hay cháu gì đó, nếu mà có nhu cầu chụp ảnh thì không nhất thiết phải chụp ở mộ đâu ạ? Ôm ấp là phải up lên cho mọi người xem à?” Hình ảnh Khánh Vân 'ôm' ông bà gây nhiều tranh cãi Bên cạnh đó cũng có không ít người bênh vực cô nàng: “Mình thấy bình thường, cái vấn đề là chị ấy đến dọn dẹp rồi, cúng kính hết rồi, quan trọng là chị ấy vẫn coi ông bà bên mình nên mới tạo ra dáng như những lúc nhỏ còn ông bà bên cạnh chị ấy thôi. Đây là cũng một kiểu giữ ông bà trong tim mà? Mỗi người một ý kiến, mỗi người mỗi cách bày tỏ lòng mình khác nhau, đừng áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác. Chỉ là bức ảnh tưởng nhớ về những kỉ niệm đẹp của người ta, mắc gì phải vào bình luận những thứ tiêu cực vậy?”; "Khổ thân con bé. Tôi thấy chuyện bình thường hết sức. Nó có ngồi lên đâu mà phản cảm. Mà mộ bà nó chứ có phải mộ của bà mấy người đâu mà mắng con bé. Cứ lấy cớ để chửi. Đúng là ghét ai thì người ta thở thôi cũng thấy bực mà" – một số khác bênh vực Khánh Vân.

Trước sóng gió chỉ trích, Khánh Vân chia sẻ: 'Chỉ cần là tôi thì bất kể việc gì cũng sẽ bị mắng, thật sự là tôi quen rồi' Về phía Khánh Vân, chính cô nàng cũng đã lường trước được sẽ có những bình luận tiêu cực khi đăng tải những tấm hình này nhưng cô vẫn quyết định đăng, Khánh Vân viết: “Chỉ cần là tôi thì bất kể việc gì cũng sẽ bị mắng, thật sự là tôi quen rồi. Thậm chí tôi thừa biết việc mình post ảnh cũng sẽ bị nhiều người nói ra nói vào. Trước khi post đã tham khảo các bài tảo mộ của nghệ sĩ khác và thấy mọi người không ai khắt khe gì cả.” *Ảnh: Tổng hợp

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