Khánh Vân ‘Mắt biếc’ gây tranh cãi khi tạo dáng bên bia mộ ông bà

Sao Việt 13/04/2021 17:17

Sau Sao nhập ngũ, Khánh Vân lại một lần nữa gây bão mạng xã hội khi đăng ảnh tạo dáng bên mộ ông bà.

Chụp ảnh kỉ niệm khi đi viếng mộ người thân là bình thường, các nghệ sĩ hay những người bình thường khác vẫn làm thế. Nhưng mới đây, dân mạng đã có màn tranh cãi kịch liệt về hình ảnh Khánh Vân đăng tải khi đi viếng mộ ông bà quá cố. Cụ thể, vào tối ngày 12/4, Khánh Vân đã đăng lên mạng xã hội kèm theo caption: “Tròn 4 năm công chúa bụng bự đến thiên đường cùng hoàng tử". Bức hình Khánh Vân đăng tải dù không có tạo dáng phản cảm, nhưng lại gây ra nguồn cơn của những tranh cãi trên mạng.

khanh van 1
Bài đăng gây tranh cãi của Khánh Vân

Màn tranh cãi nãy lửa chia làm hai luồng quan điểm trái chiều, một bên chỉ trích Khánh Vân đăng tải ảnh nhạy cảm, không nên tạo dáng chụp hình như vậy tại nơi linh thiêng, bên còn lại thì cho rằng đó là điều rất bình thường, không đáng để chỉ trích. 

khanh van 2
Một bên chỉ trích là nhạy cảm
khanh van 3
Một bên bênh vực rằng đó là bình thường

Cư dân mạng chỉ trích Khánh Vân: “Mộ là nơi yên nghỉ của người quá cố, không cần quan tâm bạn là con hay cháu gì đó, nếu mà có nhu cầu chụp ảnh thì không nhất thiết phải chụp ở mộ đâu ạ? Ôm ấp là phải up lên cho mọi người xem à?”

khanh van 4
Hình ảnh Khánh Vân 'ôm' ông bà gây nhiều tranh cãi

Bên cạnh đó cũng có không ít người bênh vực cô nàng: “Mình thấy bình thường, cái vấn đề là chị ấy đến dọn dẹp rồi, cúng kính hết rồi, quan trọng là chị ấy vẫn coi ông bà bên mình nên mới tạo ra dáng như những lúc nhỏ còn ông bà bên cạnh chị ấy thôi. Đây là cũng một kiểu giữ ông bà trong tim mà? Mỗi người một ý kiến, mỗi người mỗi cách bày tỏ lòng mình khác nhau, đừng áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác. Chỉ là bức ảnh tưởng nhớ về những kỉ niệm đẹp của người ta, mắc gì phải vào bình luận những thứ tiêu cực vậy?”; "Khổ thân con bé. Tôi thấy chuyện bình thường hết sức. Nó có ngồi lên đâu mà phản cảm. Mà mộ bà nó chứ có phải mộ của bà mấy người đâu mà mắng con bé. Cứ lấy cớ để chửi. Đúng là ghét ai thì người ta thở thôi cũng thấy bực mà" – một số khác bênh vực Khánh Vân.

khanh van 5
Trước sóng gió chỉ trích, Khánh Vân chia sẻ: 'Chỉ cần là tôi thì bất kể việc gì cũng sẽ bị mắng, thật sự là tôi quen rồi'

Về phía Khánh Vân, chính cô nàng cũng đã lường trước được sẽ có những bình luận tiêu cực khi đăng tải những tấm hình này nhưng cô vẫn quyết định đăng, Khánh Vân viết: “Chỉ cần là tôi thì bất kể việc gì cũng sẽ bị mắng, thật sự là tôi quen rồi. Thậm chí tôi thừa biết việc mình post ảnh cũng sẽ bị nhiều người nói ra nói vào. Trước khi post đã tham khảo các bài tảo mộ của nghệ sĩ khác và thấy mọi người không ai khắt khe gì cả.”

*Ảnh: Tổng hợp

Sau nhiều năm hẹn hò, Chi Bảo bị vợ trẻ kém 16 tuổi ‘tố’ chảnh

Sau nhiều năm hẹn hò, Chi Bảo bị vợ trẻ kém 16 tuổi ‘tố’ chảnh

Sau khi khoe giấy đăng kí kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp vào tháng 3/2021, Chi Bảo đang chuẩn bị các khâu cho một đám cưới hoành tráng cùng vợ Lý Thùy Chang.

Xem thêm
Từ khóa:   Khánh Vân Mắt biếc Sao Việt Khánh Vân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 52 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 57 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 13 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"