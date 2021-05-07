Được chồng dẫn đi ăn mà Đông Nhi ‘than ngắn thở dài’ vì ‘có một thành viên gây mất tập trung ẩm thực quá’

Được chồng dẫn đi ăn trưa nhà hàng sang chảnh nhưng Đông Nhi lại than vãn vì "thế lực nhí" cứ gây khó dễ.
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Mới đây, trên trang cá nhân của mình Đông Nhi đăng ảnh cả nhà được ông xã Ông Cao Thắng dẫn đi ăn món Hàn sang chảnh. Tuy nhiên, cô nàng lại than thở đói bụng quá mà bị "thế lực nhí" cản trở: "Gia đình mình đi ăn trưa nhưng có một thành viên gây mất tập trung ẩm thực quá".
Đọc status của cô nàng mà dân mạng cười nghiêng ngả vì cô bé Winnie ngồi giữa ba mẹ cứ ngó nghiêng ngó dọc làm ba mẹ không tập trung "chuyên môn".
Có thể thấy, từ khi có con, cặp đôi Nhi - Thắng bận rộn hơn rất nhiều. Ăn trưa cũng "không được yên" vì bị con con kẹp ở giữa. Đây là tình cảnh khổ sở mà cha mẹ bỉm nào cũng đã từng trải qua và chắc chắn còn "khổ dài dài" nữa.
Winnie tuy còn nhỏ nhưng là một trong những nhóc tì hot nhất Vbiz. Cô bé sở hữu vẻ ngoài vô cùng đáng yêu và bụ bẫm. Mỗi lần xuất hiện cùng cha mẹ là y như rằng chiếm luôn spotlight, fan hâm mộ cứ đổ dồn mọi sự yêu thích vào cô bé mà quên mất đôi vợ chồng trẻ Nhi - Thắng.