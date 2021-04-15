Đông Nhi vắng nhà, Ông Cao Thắng 'ngang nhiên' thực hiện hành động 'mờ ám' với 'quản lý' của vợ

Chia sẻ khoảnh khắc "mờ ám" khi Đông Nhi vắng nhà trên trang cá nhân, Ông Cao Thắng khiến cộng đồng mạng cười ngả nghiêng vì độ đáng yêu của hai ba con Winnie và hành động "bá đạo" của mình.

Mới đây, Ông Cao Thắng đã chia sẻ khoảnh khắc tắm rửa cho con gái cưng lên trang cá nhân. Nhưng điều bất ngờ và làm cho cộng đồng mạng được một phen "cười bò" là nam ca sĩ tắm cho con trong bồn rửa mặt.

Ông bố hot nhất nhì Vibiz tỏ ra rất thích thú khi đặt con gái trong bồn rửa mặt - Ảnh: FB

Gương mặt 'hốt hoảng' khi phát hiện bị chụp lén của Winnie khiến cư dân mạng không khỏi 'rụng tim' bởi độ đáng yêu - Ảnh: FB

Ông xã Đông Nhi cảm thấy "thật phong cách" với hành động "bá đạo" của mình, trong khi đó, cộng đồng mạng thì được một phen "há hốc" vì độ lầy lội của ba Thắng. Ngay cả "nóc nhà" Đông Nhi cũng phải vào bình luận "khen khéo" hành động "mờ ám" của chồng. Nữ ca sĩ còn cảm thấy may mắn vì đã kịp thời chứng kiến khoảnh khắc của hai ba con.

Hai vợ chồng 'tung - hứng' hài hước ở phần bình luận. Ông Cao Thắng còn đính chính một cách 'chắc nịch' rằng vợ đã 'hết hồn' khi chứng kiến hành động 'mờ ám' này - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, qua 1 bài chia sẻ, các fan của cặp đôi này đều biết "quản lý" quyền lực mới của ca sĩ Đông Nhi là con gái cưng. Theo mẹ đi khắp mọi nơi nên Winnie đã được "lên chức" quản lý riêng của mẹ.

Chân dung nữ 'quản lý' quyền lực của giọng ca 'Ngọt ngào'

Ở phần bình luận, nhiều cư dân mạng "lo lắng" cho nam ca sĩ có nguy cơ "ngủ ghế sofa" vì dám để "quản lý" của vợ tắm trong bồn rửa mặt. Bên cạnh đó, chủ yếu ai cũng dành lười khen cho sự đáng yêu khó đỡ của Winnie và phì cười trước khoảnh khắc hài hước của Ông Cao Thắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-nhi-vang-nha-ong-cao-thang-ngang-nhien-thuc-hien-hanh-dong-mo-am-voi-quan-ly-cua-vo-402192.html