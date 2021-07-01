Nam diễn viên giả mù trong clip ông Võ Hoàng Yên giật giải cuộc thi Hồng Vân ngồi ghế nóng

Nam diễn viên đã có chia sẻ mới nhất về đoạn phim có sự xuất hiện của mình và ông Võ Hoàng Yên.

Vụ kiện tụng liên quan đến ông Võ Hoàng Yên kéo theo nhiều tên tuổi trong giới showbiz cũng bị "chỉ mặt đặt tên" như Hoài Linh, Nhật Kim Anh, Phan Đinh Tùng… và trong đó có cả một diễn viên trẻ tên Bùi Công Danh. Mới đây khán giả bất ngờ khi nam diễn viên này đã xuất sắc đoạt giải một cuộc thi thể hiện tài năng của diễn viên với vai Cao Thục trong tác phẩm Nỏ Thần. Nam diễn viên đoạt giải một chương trình thể hiện tài năng của diễn viên - Ảnh: Internet Cuộc thi này có Hồng Vân tham gia ngồi ghế nóng. Cô từng chia sẻ trên Lao Động Trẻ khi được đồng hành với chương trình từ những mùa đầu tiên: “‘Sao nối ngôi’ là chương trình có thí sinh là con em trong ngành nghề và mang đến những tiết mục sở trường cả sở đoản, tập luyện với những nỗ lực không ngừng nghỉ, cộng với sự hỗ trợ của gia đình”.

Cuộc thi Sao nối ngôi do Hồng Vân ngồi ghế giám khảo chính - Ảnh: Lao Động Trẻ Trước đó nam diễn viên Bùi Công Danh từng bị cư dân mạng chỉ trích khi tham gia đóng vai “giả mù” để “thần y” Võ Hoàng Yên chữa bệnh. Tuy nhiên sau đó anh giải thích đây chỉ là hiểu lầm. Nam diễn viên bộc bạch đó chỉ là một vai diễn trong phim “Nhân quả cuộc đời” 3 và anh không hề có ý định lừa dối khán giả. Điều đáng nói là ông Võ Hoàng Yên cũng xuất hiện trong đoạn clip này. Sau đó một số kẻ xấu đã lợi dụng cắt ghép làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nam diễn viên khiến anh từng bị mất vai và khổ sở đi giải thích cho fan hiểu suốt thời gian xảy ra vụ ồn ào không đáng có.

Hình ảnh trong phim trước đó có sự xuất hiện của anh và ông Võ Hoàng Yên khiến khán giả xôn xao - Ảnh: Internet Bùi Công Danh kể lại: “Bỗng một ngày, cộng đồng mạng vào trang Facebook, Fanpage, YouTube của tôi, lẫn vợ tôi để chửi rủa. Số điện thoại tôi bị tung lên mạng, tôi liên tục nhận được những cuộc gọi đe dọa. Đồng nghiệp hỗ trợ tôi trong Sao nối ngôi như Hồng Phượng, anh Bảo Trí cũng bị chửi vạ lây. Tôi phải hủy kết bạn với cha tôi, vợ tôi và những người thân vì sợ cộng đồng mạng sẽ tìm đến. Vợ tôi vừa sinh, tôi lo lắng cô ấy lên máu sản hậu”. Thời điểm bị khán giả hiểu lầm anh đã rất mệt mỏi và ảnh hưởng đến cả tâm lý khi tham dự cuộc thi tuyển diễn viên tuy nhiên sau đó nhờ mọi người động viên anh đã tiếp tục nổ lực để đạt thành tích tốt nhất. Vẻ ngoài nam tính của Bùi Công Danh - Ảnh: Internet Sau thành tích trên khán giả hy vọng rằng anh sẽ bỏ lại những lùm xùm không đáng có trong quá khứ và tập trung vào sự nghiệp diễn xuất để trở thành một diễn viên có thực lực trong tương lai.

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