HOT: Truyền hình quốc gia vào cuộc vạch trần 'thần y' Võ Hoàng Yên, khán giả thi nhau 'cảm ơn' VTV, réo tên bà Phương Hằng

Hậu trường 24/06/2021 13:21

Mới đây trong chương trình phóng sự của đài VTV đã lên tiếng vạch mặt ‘thần y’ Võ Hoàng Yên và điều bất ngờ hơn cả là sự xuất hiện hình ảnh của NS Hoài Linh khiến dư luận "hú hồn".

Mới đây, VTV4 đã đăng tải lại một phóng sự với chủ đề vạch trần sự thật về vị “thần y” tên Võ Hoàng Yên đã được phát trên sóng quốc gia trước đó. Nội dung phóng sự đề cập thẳng thắn đến vấn đề ông này cho rằng mình là thần y và đi chữa trị bệnh bại liệt, câm điếc nhiều nơi nhưng không rõ kết quả. Vì nhiều sự đồn thổi, PR vô căn cứ mà hàng trăm nạn nhân đã tiền mất tật mang vì nhân vật này.

HOT: Truyền hình quốc gia vào cuộc vạch trần 'thần y' Võ Hoàng Yên, khán giả thi nhau 'cảm ơn' VTV, réo tên bà Phương Hằng - Ảnh 1
Phóng sự đăng trên VTV1 được VTV4 đăng tải lại trên trang YouTube vào ngày 23/6, vừa đăng tải đã có đến nửa triệu người quan tâm và nhanh chóng lọt top thịnh hành sau 1 ngày - Ảnh: Chụp màn hình
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Khán giả xôn xao khi ông Võ Hoàng Yên xuất hiện trên VTV - Ảnh: Chụp màn hình

Nhà đài còn thẳng thắn lên tiếng về việc nhiều địa phương đã mời ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh cho người dân. Có thể kể đến UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã mời ông này về chữa trị cho 1.000 bệnh nhân tại đây.

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Hình ảnh vị 'thần y' này chữa bệnh được nhà đài đưa hẳn lên sóng truyền hình - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết ông Q. khi đưa cháu là V. 8 tuổi đến chữa câm bẩm sinh tại ông Võ Hoàng Yên thì sau nhiều tháng cháu vẫn chưa thể nói được. Ông Q. (thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết thêm với phóng viên VTV: “Trông cho ông chữa hết bệnh cho cháu, nhưng về nhà thì bệnh không có tiến triển hay thay đổi gì”.

Ngoài gia đình ông Q. thì tất cả bà con tại huyện Bình Sơn khi được ông Yên chưa đều không có gì tiến triển. Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi – ông Trương Văn Hiền chia sẻ, lãnh đạo đã hy vọng người dân có thể hết bệnh. Tuy nhiên, thực tế thì chưa có người dân nào trở về mà thông báo đã hết bệnh. Công an huyện Bình Sơn cũng vào cuộc điều tra, xác nhận không có người nào khỏi bệnh sau khi chữa ở ông Võ Hoàng Yên.

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Nhiều cán bộ tại địa phương cũng đã lên tiếng về ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Chụp màn hình

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Ông Lê Báy nêu sự thật về 'thần y' trong phóng sự - Ảnh: Chụp màn hình

Ông Lê Báy – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho rằng việc chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên là không có cơ sở chứng minh, không có phác đồ nào của Bộ Y tế hướng dẫn.

Chương trình còn đặt ra vấn đề: “Người dân bình thường không có kiến thức chuyên môn, nghe lời đồn đại, bị ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, tiền mất tật mang đó là chuyện bình thường".

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 Nhiều khán giả 'cảm ơn trời' vì VTV cuối cùng cũng đã vào cuộc - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra nhà đài còn hứa rằng sẽ tiếp tục đưa sự thật ra ánh sáng về vụ ông Võ Hoàng Yên. Điều gây xôn xao cho khán giả chính là sự có mặt của NS Hoài Linh trên ảnh đại diện của phóng sự trên. Đây chính là tấm ảnh gây xôn xao cõi mạng trong một đợt NS Hoài Linh gặp vị “thần y” này. Cõi mạng từng thắc mắc về hình ảnh trên tuy nhiên phía nam danh hài vẫn chưa có câu trả lời.

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Vài fan tá hỏa khi phát hiện hình ảnh NS Hoài Linh được dùng làm ảnh đại diện cho phóng sự trên - Ảnh: Chụp màn hình

Khá nhiều khán giả sau khi xem chương trình đã bày tỏ thái độ vui mừng khi VTV đứng ra đưa các vấn đề khuất tất về ông Võ Hoàng Yên ra ánh sáng. Mọi người còn hy vọng sẽ có phần tiếp theo để mọi việc mau chóng có lời giải đáp cụ thể.

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