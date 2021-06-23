Bị tố 'ăn chặn xây Nhà thờ Tổ 100 tỷ', Hoài Linh nói gì khiến cư dân mạng 'nín thinh'?

Hậu trường 23/06/2021 09:28

Cư dân mạng quá khích này đã để lại dưới bài đăng của NS Hoài Linh một comment khá vô duyên liên quan đến Nhà thờ Tổ 100 tỷ.

Sau lùm xùm từ thiện 14 tỷ thì đến nay cư dân mạng vẫn khá quan tâm về cuộc sống riêng tư của Hoài Linh lẫn Nhà thờ Tổ.

Trước đó từng có kẻ lạ mặt tạo một địa chỉ giả với tên Trung tâm từ thiện 14 tỷ gần địa chỉ chính thức khiến dư luận hoang mang. Không dừng lại ở đó, ngày 22/6 một nhân vật bí ẩn còn chia sẻ thông tin NS Hoài Linh còn nợ tiền gỗ trong quá trình thực hiện Nhà thờ Tổ trăm tỷ làm fan “đứng ngồi không yên”. Thế nhưng tất cả hiện tại chỉ là thông tin một bên từ phía cư dân mạng kia, lời nói không có chứng cứ rõ ràng và nam danh dài vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.

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Năm 2020 một tài khoản trên mạng đã bình luận hết sức kém duyên khuyên NS Hoài Linh không nên ăn chặn tiền từ thiện xây Nhà thờ Tổ và nam danh hài đã đanh thép đáp lại hết sức thuyết phục - Ảnh: Internet

Mới đây, cõi mạng đã có dịp “đào” lại một màn đối đáp giữa nam nghệ sĩ và một tài khoản tố ăn chặn tiền từ thiện từ năm 2020. Bên dưới một bài đăng của NS Hoài Linh cư dân mạng này bình luận sặc mùi “cà khịa”: "Đừng ăn chặn xây nhà thờ Tổ nha chú Hoài Linh". Không chịu im lặng để kẻ xấu xúc phạm đến Nhà thờ Tổ, nam danh hài đáp trả: "Cảm ơn con, con có công đức 100 tỉ chú cũng không nhận để làm việc riêng cho chú đâu, con đừng lo. Nhà Tổ chú xây xong rồi, con nói động tới chú thì được nhưng con đừng nên động tới tâm linh con nhé. Mong con cũng đừng ăn chặn gì của ai dù chỉ là trong suy nghĩ, chúc con vui".

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Nhà thờ Tổ nghiệp của NS Hoài Linh khá hoành tráng và là nơi lui đến của nhiều nghệ sĩ có tiếng - Ảnh: Internet

Hành động này của NS Hoài Linh nhanh chóng khiến cư dân mạng chú ý. Nhiều khán giả nhận ra dù khá khó chịu với bình luận kém duyên của tài khoản trên nhưng nam nghệ sĩ vẫn bình tĩnh nhắc nhở khán giả lạ mặt nên cẩn trọng ở lời ăn tiếng nói khi bình luận về Nhà thờ Tổ.

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Trước đó một tài khoản trên mạng đã tố NS Hoài Linh còn nợ tiền gỗ xây Nhà thờ tổ khiến khán giả xôn xao - Ảnh: Internet
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Hiện tại nam danh hài vẫn giữ im lặng về sự việc trên - Ảnh: Internet

NS Hoài Linh luôn chứng minh đẳng cấp ứng xử của một danh hài sau bao năm làm nghề. Anh luôn tự tin và bản lĩnh trước mọi tình huống. Một số fan cũng mong anh mau chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục cống hiến cho khán giả. Hiện vụ việc một tài khoản tố nam nghệ sĩ nợ tiền vẫn còn là nghi vấn, nhiều người hâm mộ mong NS Hoài Linh mau chóng lên tiếng để những kẻ cố tình bêu xấu anh phải suy nghĩ lại.

Rộ tin đồn Hoài Linh bị tố thiếu nợ tiền gỗ xây Đền thờ Tổ 100 tỷ 5 năm, thực hư ra sao?

Rộ tin đồn Hoài Linh bị tố thiếu nợ tiền gỗ xây Đền thờ Tổ 100 tỷ 5 năm, thực hư ra sao?

Nhiều cư dân mạng đang xôn xao trước thông tin NS Hoài Linh bị một cư dân mạng tố nợ tiền gỗ xây Nhà thờ Tổ suốt hơn 5 năm chưa có động thái chi trả.

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