Rộ tin đồn Hoài Linh bị tố thiếu nợ tiền gỗ xây Đền thờ Tổ 100 tỷ 5 năm, thực hư ra sao?

Nhiều cư dân mạng đang xôn xao trước thông tin NS Hoài Linh bị một cư dân mạng tố nợ tiền gỗ xây Nhà thờ Tổ suốt hơn 5 năm chưa có động thái chi trả.
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Lùm xùm chậm giải ngân tiền từ thiện cho đồng bào miền Trung của NS Hoài Linh luôn thu hút dư luận. Mặc dù nam danh hài đã lên tiếng đính chính và tung clip gần 50 phút giải thích nhưng khán giả vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.
Biến cũ chưa êm thì biến mới lại ập đến. Cõi mạng được dịp bàn tán rầm rộ khi thông tin một cư dân mạng cho rằng NS Hoài Linh nợ tiền gỗ xây Nhà thờ Tổ. Theo như comment của tài khoản này chia sẻ thì công trình xây dựng 100 tỷ của nam danh hài đã khai trương từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa chi trả hết chi phí vật liệu gỗ xây dựng.
Nhân vật này cho biết: "Mẹ đẻ mình vừa bảo xong đây. Nhà ấy ở làng nghề Liên Hà, Đan Phượng. Mẹ mình cho nhà đó vay 200 triệu mà không đòi được vì nhà ấy không đòi được tiền gỗ của Hoài Linh".
Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là tài khoản trên mạng tố NS Hoài Linh thiếu tiền vật liệu xây dựng lại không hề có bằng chứng xác thực nào ngoài câu nói chung chung. Chính vì thế mà khán giả vẫn khá nghi ngờ về độ chân thực của câu chuyện. Nhiều khán giả cho rằng việc "tố miệng" như vậy rất thiếu căn cứ. Hiện tại phía nam danh hài chưa có câu trả lời về sự việc trên.