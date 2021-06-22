Rộ tin đồn Hoài Linh bị tố thiếu nợ tiền gỗ xây Đền thờ Tổ 100 tỷ 5 năm, thực hư ra sao?

Lùm xùm chậm giải ngân tiền từ thiện cho đồng bào miền Trung của NS Hoài Linh luôn thu hút dư luận. Mặc dù nam danh hài đã lên tiếng đính chính và tung clip gần 50 phút giải thích nhưng khán giả vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Biến cũ chưa êm thì biến mới lại ập đến. Cõi mạng được dịp bàn tán rầm rộ khi thông tin một cư dân mạng cho rằng NS Hoài Linh nợ tiền gỗ xây Nhà thờ Tổ. Theo như comment của tài khoản này chia sẻ thì công trình xây dựng 100 tỷ của nam danh hài đã khai trương từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa chi trả hết chi phí vật liệu gỗ xây dựng.