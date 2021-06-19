Rộ tin Hoài Linh đột ngột 'bỏ nghề' sau cuộc giải ngân 15,4 tỷ chấn động MXH

Hậu trường 19/06/2021 09:14

Tin đồn đang gây xôn xao cõi mạng, nhiều ý kiến cho rằng NS nên tiếp tục theo đuổi đam mê vì dù sao sau vụ lùm xùm vừa qua, nam danh hài cũng đã cố gắng giải quyết hết sức bằng khả năng của mình.

Sau bao lùm xùm chuyện chậm giải ngân tiền từ thiện, nhiều khán giả cảm thông hơn với NS Hoài Linh. Họ mong anh mau chóng vượt qua “đại hạn” và có thể trở lại sân khấu tiếp tục cống hiến cho khán giả. Số khác lại tiếp tục bới móc, bày tỏ sự phẫn nộ trước scandal lớn nhất trong 30 năm sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

Khi showbiz đang vướng phải một vụ lùm xùm khác liên quan đến Phi Nhung và Hồ Văn Cường khiến ồn ào của Hoài Linh dần lắng xuống thì mới đây, trên mạng xã hội bỗng lan truyền thông tin danh hài Hoài Linh bỏ nghề khiến khán giả bán tín bán nghi. Bài đăng này trích dẫn một bài viết với tiêu đề "Hoài Linh đột ngột tuyên bố từ bỏ nghề và rời khỏi showbiz dù đã giải ngân 15,4 tỷ đồng", ngay lập tức khiến CĐM xôn xao bàn tán.

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Một diễn đàn đăng tin NS Hoài Linh có ý định bỏ nghề khiến dư luận hoang mang - Ảnh: Chụp màn hình

Lo lắng trước thông tin này, nhiều khán giả đã vào tận  trang cá nhân của NS Hoài Linh và phát hiện, hiện không có bất cứ thông tin công bố nào về việc nam danh hài sẽ bỏ nghề. Bài đăng mới nhất của nam nghệ sĩ vẫn là clip giải trình từ thiện được đăng vào ngày 5/6. Nhiều Fan thở phào nhẹ nhõm và đặt niềm tin rằng NS Hoài Linh sẽ trở lại trong một ngày không xa.

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Khi vào trang cá nhân của nam danh hài thì không hề có thông tin gì về chuyện giải nghệ mà chỉ là bài đăng cũ giải thích chuyện từ thiện được đăng ngày 5/6 - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến dự định "lui về ở ẩn", NS Hoài Linh cũng từng chia sẻ trên Thanh Niên rằng anh sẽ bỏ nghề nếu hết thời. Nam danh hài chia sẻ: “Không! Ai mà chẳng hết thời. Quan trọng là họ có theo sát mình không. Nếu mà tôi vắng mặt mà vẫn làm một công việc thì chứng tỏ tôi vẫn còn sống được. Khán giả yêu thương tôi sẽ không lo lắng về cuộc sống của tôi. Còn về chuyện lên hay xuống, nghỉ hoặc làm… đã không còn quan trọng với tôi. Quan trọng là những người yêu thương mình vẫn còn quan tâm đến mình. Trước những bài báo đó, tôi không có phản ứng hay phản hồi gì. Bởi vì, báo chí thì đâu có gặp tôi thường xuyên. Họ chỉ gặp tôi những dịp đặc biệt. Những người quen thân nhất với tôi còn chưa gặp tôi thường xuyên huống chi là người xa lạ. Cho nên, họ không thấy tôi xuất hiện trên truyền hình nên nói tôi ở ẩn, hết thời”.

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NS Hoài Linh từng tuyên bố sẽ bỏ nghề nếu hết thời - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi đăng clip giải trình và xin lỗi vụ giải ngân gấp gáp trong thời điểm dịch bệnh và nắng nóng hiện nay, nghệ sĩ Hoài Linh đã đặt niềm tin vào khán giả và hi vọng truyền thông sẽ hiểu mình hơn.

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Dù nhiều lùm xùm không đáng có xảy ra tuy nhiên nhiều khán giả vẫn yêu mến NS Hoài Linh với những tiểu phẩm hài huyền thoại khó có ai thay thế được - Ảnh: Internet

“Nếu bây giờ tôi ngừng đi diễn, tôi sẵn sàng công bố luôn, khỏi cần ai nói, tôi hết thời nên tôi nghỉ", NS Hoài Linh từng bộc bạch.

Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi tin anh Hoài Linh có cách giải quyết, mong mọi người bao dung hơn chút xíu'

Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi tin anh Hoài Linh có cách giải quyết, mong mọi người bao dung hơn chút xíu'

Trong đoạn video mới đây, Đàm Vĩnh Hưng gửi lời mong muốn khán giả nên có cái nhìn bao dung hơn dành cho NS Hoài Linh kèm những chia sẻ sâu sắc về đàn anh của mình.

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