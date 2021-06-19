Rộ tin Hoài Linh đột ngột 'bỏ nghề' sau cuộc giải ngân 15,4 tỷ chấn động MXH

Sau bao lùm xùm chuyện chậm giải ngân tiền từ thiện, nhiều khán giả cảm thông hơn với NS Hoài Linh . Họ mong anh mau chóng vượt qua “đại hạn” và có thể trở lại sân khấu tiếp tục cống hiến cho khán giả. Số khác lại tiếp tục bới móc, bày tỏ sự phẫn nộ trước scandal lớn nhất trong 30 năm sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

Một diễn đàn đăng tin NS Hoài Linh có ý định bỏ nghề khiến dư luận hoang mang - Ảnh: Chụp màn hình

Lo lắng trước thông tin này, nhiều khán giả đã vào tận trang cá nhân của NS Hoài Linh và phát hiện, hiện không có bất cứ thông tin công bố nào về việc nam danh hài sẽ bỏ nghề. Bài đăng mới nhất của nam nghệ sĩ vẫn là clip giải trình từ thiện được đăng vào ngày 5/6. Nhiều Fan thở phào nhẹ nhõm và đặt niềm tin rằng NS Hoài Linh sẽ trở lại trong một ngày không xa.

Khi vào trang cá nhân của nam danh hài thì không hề có thông tin gì về chuyện giải nghệ mà chỉ là bài đăng cũ giải thích chuyện từ thiện được đăng ngày 5/6 - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến dự định "lui về ở ẩn", NS Hoài Linh cũng từng chia sẻ trên Thanh Niên rằng anh sẽ bỏ nghề nếu hết thời. Nam danh hài chia sẻ: “Không! Ai mà chẳng hết thời. Quan trọng là họ có theo sát mình không. Nếu mà tôi vắng mặt mà vẫn làm một công việc thì chứng tỏ tôi vẫn còn sống được. Khán giả yêu thương tôi sẽ không lo lắng về cuộc sống của tôi. Còn về chuyện lên hay xuống, nghỉ hoặc làm… đã không còn quan trọng với tôi. Quan trọng là những người yêu thương mình vẫn còn quan tâm đến mình. Trước những bài báo đó, tôi không có phản ứng hay phản hồi gì. Bởi vì, báo chí thì đâu có gặp tôi thường xuyên. Họ chỉ gặp tôi những dịp đặc biệt. Những người quen thân nhất với tôi còn chưa gặp tôi thường xuyên huống chi là người xa lạ. Cho nên, họ không thấy tôi xuất hiện trên truyền hình nên nói tôi ở ẩn, hết thời”.