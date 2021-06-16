Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi tin anh Hoài Linh có cách giải quyết, mong mọi người bao dung hơn chút xíu'

Hậu trường 16/06/2021 21:18

Trong đoạn video mới đây, Đàm Vĩnh Hưng gửi lời mong muốn khán giả nên có cái nhìn bao dung hơn dành cho NS Hoài Linh kèm những chia sẻ sâu sắc về đàn anh của mình.

Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi tin anh Hoài Linh có cách giải quyết, mong mọi người bao dung hơn chút xíu' - Ảnh 1
Trong đoạn video trưa ngày 16/6, Đàm Vĩnh Hưng đã mong khán giả nên có cái nhìn bao dung hơn dành cho NS Hoài Linh kèm những chia sẻ sâu sắc về đàn anh của mình - Ảnh chụp màn hình 

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói: "Tôi tin là anh Linh có cách giải quyết theo hướng riêng và suy nghĩ riêng của mình. Tôi tôn trọng điều đó. Mong mọi người hãy suy nghĩ và đặt tâm thế của mình rộng hơn, bao dung hơn chút xíu để đón nhận tất cả những gì đã diễn ra".

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Đàm Vĩnh Hưng bên cạnh NSƯT Hoài Linh, trong livestream của mình ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng nhắc khéo về đàn anh và mong khán giả bao dung - Ảnh: Internet

NS Hoài Linh không may vướng lùm xùm từ thiện chậm giải ngân 14 tỷ đồng khiến khán giả nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. Anh kêu gọi từ thiện từ tháng 10/2020 nhưng sau đó bị khán giả phát hiện vẫn chưa chịu giải ngân. Nhiều người cho rằng NS Hoài Linh “ỉm” tiền từ thiện vì hơn 6 tháng anh không có một lời thông báo nào đến khán giả về số tiền trên.

Ngay sau đó anh đã giải ngân thần tốc và lập tức nhờ người đại diện thực hiện ngay các hoạt động trao quà cho bà con miền Trung sau lũ. Ngoài ra anh còn tung clip giải thích gần 50 phút và hình ảnh sao kê để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

Ngoài nhắc đến tên đàn anh Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn có nhiều chia sẻ liên quan đến việc từ thiện của bản thân. Trong đợt lũ miền Trung năm 2020, Đàm Vĩnh Hưng đã kêu gọi hơn 1,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó anh còn lên kế hoạch xây nhà cho bà con vùng lũ. Vì dịch COVID-19 nên anh đã hơi chậm một chút trong quá trình thực hiện tuy nhiên sau đó đã bàn giao nhà cho bà con tại Huế, Quảng Bình, Quảng Trị vào cuối tháng 5/2021.

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Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang tiến hành hoàn tất các mái ấm tình thương tại miền Trung - Ảnh: Internet

Dù bị khán giả réo tên liên tục vì chậm giải ngân nhưng Đàm Vĩnh Hưng đã giải thích: "Thời điểm đó, có rất nhiều đoàn cứu trợ ra miền Trung tiếp tế gạo, mì tôm... Mình cho nữa thì thành nhiều. Cái bà con cần là cái nhà chắc hơn cho mùa bão những năm sau nữa nên tôi muốn xây 15 căn nhà và khi nào xong sẽ thông báo. Tính đến nay, đoàn đã xong một căn, hai căn sắp bàn giao, chín căn đang thi công và ba căn đang đợi ngày khởi công. Tôi và các thành viên khác làm hoàn toàn không có một đồng tiền công nào trong đó hết và dành trọn số tiền này để xây nhà cho bà con".

Ngoài ra Đàm Vĩnh Hưng còn tổ chức 4 đêm livestream chủ đề “Cảm ơn những tuyến đầu phòng chống dịch” và quyên góp được 6,8 tỷ đồng. Trung tâm ca nhạc nhẹ cũng đã chuyển toàn bộ số tiền này cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Gần đây nhất Đàm Vĩnh Hưng bỏ ra 500 triệu để ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19. Bên cạnh đó nhiều bạn bè người thân của anh cũng gửi hơn 770 triệu để mua các nhu yếu phẩm cần thiết cho tỉnh Bắc Ninh, Điện Biên, Bắc Giang để phòng chống dịch. Khán giả có thể thấy số tiền anh quyên góp từ mọi người lên đến gần 8 tỷ đồng.

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Dù trong quá khứ từng xảy ra nhiều tin đồn giữa cả hai nhưng hiện tại Đàm Vĩnh Hưng có những lời động viên tốt về NS Hoài Linh - Ảnh: Internet

Vì những lùm xùm xảy ra gần đây nên Đàm Vĩnh Hưng đã đóng tài khoản nhận tiền quyên góp và anh cũng cho biết nếu sau này có làm từ thiện cũng sẽ dùng tiền của bản thân hoặc từ người thân gia đình chứ không quyên góp từ ai cả.

Nam ca sĩ bộc bạch: "Nghệ sĩ hay bất kỳ ai đi làm từ thiện có rất nhiều cái khổ tâm vì gắn với nhiều trách nhiệm. Ngày xưa, tôi đi làm người ta nói mình đánh bóng tên tuổi, làm màu làm mè, làm rùm beng lên. Tôi sẽ không vận động, quyên góp từ khán giả nữa mà làm bằng tiền cá nhân của mình. Tôi vẫn tiếp tục làm những điều thiện để tích đức cho con bằng sức của mình. Còn khán giả có thể ủng hộ bằng cách gửi cho các đoàn thể, tổ chức từ thiện ở xã phường".

Bên cạnh đó nam ca sĩ cũng mong khán giả hiểu hơn cho nghệ sĩ và có cái nhìn khách quan hơn để nghệ sĩ có thể từ thiện bằng cái tâm của mình mà không sợ bị soi mói, chỉ trích trong quá trình thực hiện.

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