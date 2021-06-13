Lại xuất hiện tình tiết gây sốc về một 'nhà thờ lạ' và góc khuất liên quan đến Hoài Linh với khối tài sản ‘khủng’ ở Quảng Nam

Hậu trường 13/06/2021 07:36

Ngoài "Đền thờ Tổ nghiệp" ở TP.HCM, một căn nhà thờ khác của NS Hoài Linh đã được hé lộ ở khu vực miền Trung.

Với “phốt” to đùng sau bao năm gầy dựng sự nghiệp tại hải ngoại lẫn trong nước, chỉ vì một phút chậm trễ trong việc giải ngân tiền từ thiện cho đồng bào miền Trung mà nghệ sĩ Hoài Linh hứng chịu khá nhiều thị phi. Một số đồng nghiệp lên tiếng bênh vực nhưng cũng có những người im thin thít vì sợ ảnh hưởng đến mình. Tuy nhiên đa phần đều hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn khách quan hơn và cho NS Hoài Linh một cơ hội sửa sai. Số khác lại cho rằng nam danh hài không xấu như thiên hạ đã đồn đoán trên mạng xã hội.

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Thật ra NS Hoài Linh rất được lòng nhiều bà con tại Quảng Nam - quê hương gốc của ông - Ảnh: Internet

Điều bất ngờ mới đây nhất là một Youtuber đã tìm về tận quê nhà của NS Hoài Linh thuộc tỉnh Quảng Nam. Nơi đây hiện có một nhà thờ khác, ngoài việc cúng bái còn dành cho người dân tránh mưa bão mỗi khi có thiên tai.

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Người dân địa phương chia sẻ thật tình về Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Khi có người hỏi thăm về nam danh hài, rất nhiều người dân đã lên tiếng bày tỏ ý kiến. Một người dân địa phương biết NS Hoài Linh rất hay về đây làm từ thiện. Ngoài ra bà còn cho biết thêm: “Đợt bão lớn, địa phương cho dân về ở trong nhà thờ. Ảnh điện về bảo bằng mọi giá em phải mua đồ về cho bà con mình ăn đầy đủ, ăn no. Ảnh tội lắm. Dân mình ở cả mớ trong nhà, ảnh bảo em cố gắng đừng để cho dân mình nằm chiếu rách, đừng để cho họ đói”.

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Người trông coi nhà thờ thứ hai của Hoài Linh ở quê hương của nam danh hài - Ảnh: Chụp màn hình

Một người trông coi nhà thờ cho nam nghệ sĩ tâm sự: “Nhà thờ này là ảnh cho tộc, mà không có người qua ngó cho nên từ đó là cô thấy ảnh tốt bụng như thế nào nên phải đứng ra bảo quản”.

Ngoài ra cô còn cho biết thêm dù báo chí có đăng tin thế nào thì người dân nơi đây cũng rất yêu mến nam danh hài. 

“Cô nghe trên đài, trên tivi nói này nói kia nhưng nếu con không tin thì con đi cả cái làng, bất cứ dân nào ai cũng thương ảnh lắm. Con thấy nhà thờ này toàn bộ chi phí là của anh Linh hết, từ cái nhỏ đến cái lớn, cái chi cũng của ảnh, nói chung là ảnh tội lắm”, người giữ đền thờ nói thêm.

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Người dân nơi đây cho biết nhà thờ thường cho mọi người tránh mưa tránh bão mỗi khi có thiên tai - Ảnh: Chụp màn hình

Bà con xung quanh nhà thờ cũng mong kênh Youtube này chia sẻ tường tận với cư dân mạng và mong họ không nên quy chụp cho nam danh hài. Một người hàng xóm chia sẻ thêm: “Nhà thờ này là ảnh cho tộc, mà không có người qua ngó cho nên từ đó là cô thấy ảnh tốt bụng như thế nào nên phải đứng ra bảo quản”.

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