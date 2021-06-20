NÓNG: Duy Mạnh ‘bóc trần’ nhóm chat Nghệ sĩ Việt, ‘réo’ tên Phi Nhung, Hoài Linh ‘lấp liếm’ chuyện từ thiện

Cho đến thời điểm hiện tại, nam ca sĩ Duy Mạnh đã có những chia sẻ trên Pháp luật & bạn đọc những lùm xùm xoay quanh việc người có tên viết tắt là PN “gài bẫy” mình và cả chuyện nhóm chat Nghệ sĩ Việt cố tình kéo anh vào nhóm để nói xấu người khác. Nhiều chia sẻ của Duy Mạnh khiến khán giả khỏng khỏi hoang mang.

Giới nghệ sĩ luôn ồn ào những drama liên tiếp và không biết khi nào mới có điểm dừng. Vụ lùm xùm chậm giải ngân tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh chưa kết thúc được bao lâu thì đến Phi Nhung và nhóm chat Nghệ sĩ Việt rùm beng cõi mạng. Nếu Phi Nhung bị khán giả gọi tên vì nghi vấn lợi dụng con nuôi thì nhóm chat Nghệ sĩ Việt lại khiến dân mạng chao đảo vì được cho là nơi tụ họp của hàng loạt nhân vật tiếng tăm trong giới showbiz.

Ca sĩ Duy Mạnh cho biết: “Chuyện là trước đó tôi từng viết một bài trên fanpage nêu quan điểm cá nhân một cách công bằng, vì có nhiều người a dua theo 1 nhân vật chửi nghệ sĩ là “xướng ca vô loài”. Cô ấy nói những điều không đúng lắm, nói nghệ sĩ là “đám nghệ sĩ” nhưng mà từ “nghệ sĩ” là từ chung, giống như bác sĩ hay công an, mình không thể gọi là “cái đám” được nên lúc đấy tôi có nói thẳng luôn. Do đó, nhiều nghệ sĩ nghĩ tôi đang đứng lên chống lại này nọ nhưng tôi chỉ là người nêu lên quan điểm đúng sai thôi, không có ý tham gia hội nhóm nào”.

Nam ca sĩ Kiếp đỏ đen đã xác nhận nhóm chat trên là có thật. Anh thẳng thắng cho biết mình từng bị 'dụ' tham gia vào nhóm chat nhưng từ chối tham gia và còn chẳng rõ nội bộ bên trong thế nào. Anh biết rất nhiều tên nghệ sĩ tham gia nhưng không muốn kể ra để tránh rắc rối. Chia sẻ gây sốc nhất có lẽ là chi tiết nhóm chat này tồn tại từ trước khi bị cư dân mạng phát hiện ra.

“Vốn dĩ trước giờ tôi không có tham gia showbiz và tôi chỉ chơi với nghệ sĩ Ngọc Sơn thôi vì tính anh ấy là người vô tư, hồn nhiên, tinh nghịch giống tôi. Nói chung là có người thêm tôi vào nhóm nào đấy, tôi mắt nhắm mắt mở, thấy không thích nên thoát ra luôn. Sau đó, có một nghệ sĩ tôi không tiện nói tên nhắn tôi và bảo là muốn xin chữ ký để kiện cô kia. Thế nhưng tôi bảo không nên, vì thật ra tôi cũng không có thù oán gì để kiện. Tất cả cùng "hội đồng" một người phụ nữ cũng không đúng. Vấn đề là mình phải tôn trọng pháp luật, khi ai nhục mạ mình thì mình trực tiếp gửi đơn lên kiện, chứ kéo một đống nghệ sĩ khác không liên quan vào câu chuyện ấy, làm rắc rối thêm chứ được gì”. Nam ca sĩ bộc bạch.

Nam ca sĩ Kiếp đỏ đen chia sẻ anh và Phi Nhung không có quan hệ gì, chỉ là đồng nghiệp xã giao - Ảnh: Internet

Bên cạnh chia sẻ về nhóm chat Nghệ sĩ Việt, Duy Mạnh còn nói về ồn ào giữa anh và Phi Nhung trong thời gian qua. Điều khiến khán giả quan tâm nhất là việc anh từng nói một người tên PN “gài” mình và sau đó nảy sinh nhiều chuyện rắc rối. Anh kể: “Tôi đã bỏ qua câu chuyện đấy rồi vì tôi với Phi Nhung từ xưa đến nay cũng không có quan hệ gì, chỉ là đồng nghiệp xã giao, đi hát rồi gặp chào. Tôi cũng không có số của Phi Nhung. Nhưng mà một ngày nọ, cô ấy gọi điện cho tôi để nói chuyện, tôi không biết cô ấy có mục đích gì không. Cũng đúng vào tối hôm đấy, Phi Nhung lại phát sóng livestream hát tặng cho người tố cáo mình. Tôi hơi sốc, tôi thấy không đúng. Tại vì ghét người nào mà hát tặng cho người đấy là hành động rất kỳ lạ. Tuy nhiên, có lẽ tôi sẽ không nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Tôi mà nói rõ thì như đổ thêm dầu vào lửa, người thiệt không phải tôi đâu, là cô Phi Nhung đó. Còn tôi khẳng định không nói dối. Về sau trợ lý của Phi Nhung có gọi điện cho tôi thanh minh này nọ, tôi biết trợ lý Phi Nhung rất rõ. Tôi nghĩ thôi cứ để cho dư luận giải quyết vì không muốn chà đạp, triệt đường sống của ai làm gì”.

Ngoài ra Duy Mạnh còn tâm sự khá nhiều về đàn anh Hoài Linh sau lùm xùm từ thiện 14 tỷ vừa qua - Ảnh: Internet

Ca sĩ Duy Mạnh cũng tâm sự khá nhiều về chuyện từ thiện của đàn anh Hoài Linh. Anh nêu lên quan điểm rằng NS Hoài Linh chậm giải ngân tiền từ thiện là sai hoàn toàn. Anh còn cho rằng NS Hoài Linh lấp liếm, không chịu nhận lỗi là không nên chút nào. Nam ca sĩ chia sẻ: “Tôi nghĩ nghệ sĩ khi làm từ thiện chỉ nên chụp một cái ảnh của mình, sau đó kêu gọi quyên góp vào quỹ của những tổ chức uy tín, không nên kêu gọi từ thiện vào quỹ cá nhân. Thật ra, có một số người vẫn muốn áp đặt, muốn kết tội anh Hoài Linh, bảo pháp luật tước danh hiệu NSƯT. Nhưng anh ấy làm sai thì mới tước được, đằng này ảnh đâu làm gì vi phạm pháp luật. Tôi thấy anh Hoài Linh, anh ấy không chịu nhận lỗi, cứ lấp liếm thì không đúng. Thiệt thòi nhất là danh tiếng, khi đã mất rồi thì chẳng lấy lại được nữa. Vậy nên vấn đề tước danh hiệu nó không quan trọng lắm. Muốn tước danh hiệu thì anh Hoài Linh phải vi phạm pháp luật đã”.

Ngoài ra anh cũng cho biết bản thân chơi facebook là để xả stress, vui vẻ tuy nhiên ai chửi anh thì anh sẽ sẵn sàng chửi lại. Cuối bài phỏng vấn nam ca sĩ nhấn mạnh lại lần nữa bản thân không thích hội nhóm nên bất cứ ai kéo anh vào nhóm chat Nghệ sĩ Việt anh sẽ từ chối và thoát ngay lập tức.